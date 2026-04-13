契約交渉を前に、チェルシーとバルセロナがトゥエンテの10代DFルード・ナイスタッドに注目している。

エンスヘデのクラブ首脳陣は、この有望な若手選手をめぐり、すでに立場を固めようとしている。 クラブは2027年6月までの契約を結んでいるが、資金力のある強豪が興味を示す可能性もあるため、さらに延長したい考えだ。高額な新契約とトップチームでのレギュラー保証を示し、当面はオランダに残るよう説得する方針だ。育成に定評のあるクラブにとって、彼を早期に失うことは大きな損失となる。

ナイスタッドはESPNに「契約延長か、去るか、そのどちらかです。自分でも考えはありますが、今はトゥエンテの選手としてサッカーに集中し、交渉は両親や代理人に任せています」と語った。