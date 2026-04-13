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契約交渉を前に、チェルシーとバルセロナがトゥエンテの10代DFルード・ナイスタッドに注目している。
欧州の強豪がトゥエンテの若手に注目
オランダ『Voetbal International』とスペイン『Sport』によると、ナイスタッド争奪戦が加熱している。プレミアリーグのチェルシーとラ・リーガのバルセロナが注目。トゥエンテで定着した18歳DFは、冷静なプレーで高評価を得ている。 18歳のセンターバックが秘める計り知れない可能性を強調し、『Voetbal International』は「トゥエンテは金の卵を手にしている」と断言。今夏の移籍市場を控え、両クラブはスカウト活動を強化している。
- AFP
バルサ、提示価格を巡り獲得交渉を一時中断
スタンフォード・ブリッジやスポティファイ・カンプ・ノウの誘惑は大きい。それでもクラブは、若き戦力を簡単に放すつもりはない。 ナイスタッドはトップチームで20試合に出場し1ゴール1アシストを記録。トゥエンテは彼に約800万ユーロの移籍金を設定したため、バルセロナは現時点で交渉を一時中断した。将来的な可能性は残しつつ、成長段階に見合わない額だと判断したからだ。
トゥエンテは何が何でも残留したい。
エンスヘデのクラブ首脳陣は、この有望な若手選手をめぐり、すでに立場を固めようとしている。 クラブは2027年6月までの契約を結んでいるが、資金力のある強豪が興味を示す可能性もあるため、さらに延長したい考えだ。高額な新契約とトップチームでのレギュラー保証を示し、当面はオランダに残るよう説得する方針だ。育成に定評のあるクラブにとって、彼を早期に失うことは大きな損失となる。
ナイスタッドはESPNに「契約延長か、去るか、そのどちらかです。自分でも考えはありますが、今はトゥエンテの選手としてサッカーに集中し、交渉は両親や代理人に任せています」と語った。
- AFP
新星の決断の時
今後は選手が主導権を握る。安定を選ぶか、リスクを取って世界トップのアカデミーへ行くか、決断が迫られている。契約交渉が近づき、欧州強豪クラブも注目する中、進路はまもなく決まる見込みだ。