契約交渉で予想外の展開：BVB、スター選手との交渉で突破口を開く

Wann wurde der FC Arsenal gegründet?

Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.

Wer ist/sind der/die Besitzer des FC Arsenal?

Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardären Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).

Wie wird das Stadion des FC Arsenal genannt?

Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen.

Wie viele Zuschauer passen ins Stadion des FC Arsenal?

Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League.

Wie viele Titel hat der FC Arsenal gewonnen?

Mit 47 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen.

Wie viele nationale Meisterschaften hat der FC Arsenal gewonnen?

Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 13-mal die englische Meisterschaft.

Wer hat die meisten Spiele für den FC Arsenal absolviert?

Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994.

Wer ist der beste Torschütze in der Geschichte des FC Arsenal?

Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.

Welche berühmten Stars haben für den FC Arsenal gespielt?

Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz.

Welche berühmten Trainer hatte der FC Arsenal?

Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (2 Titel).

Wie lautet der Spitzname des FC Arsenal?