ボルシア・ドルトムントはフェリックス・ンメチャとの契約を2030年まで早期延長した。これに先立ち、kyとBildは、両者が2028年夏まで有効な契約の早期延長で合意したと一致して報じていた。
翻訳者：
契約交渉で予想外の展開：BVB、スター選手との交渉で突破口を開く
この中央ミッドフィールダーは、その見返りとして大幅な昇給を受け、BVB のトッププレイヤーの仲間入りを果たす予定だと言われています。
「フェリックスと引き続き共に歩むことができることを大変嬉しく思います。彼はボルシア・ドルトムントに完全に帰属意識を持ち、我々の戦略的なチーム編成において非常に重要な存在です」と、スポーツディレクターのラース・リッケン氏は述べています。「彼の契約延長は継続性を示すものであり、今後数年間、共に成功を収めるという我々の確信を強調するものです」。
しかし、ここ数週間は、事態はそれほど明確ではなかった。最近、プレミアリーグの多くのトップクラブが、この25歳の選手に関心を示しているという報道が相次いでいた。具体的には、彼がユース時代プレーした元所属クラブであるマンチェスター・シティと、マンチェスター・ユナイテッドの名前が挙げられていた。
Bild紙も、ンメチャが来年の夏にボルシア・ドルトムントを退団することをほのめかしており、彼の希望する移籍先はプレミアリーグであるとの報道をしていました。
フェリックス・ネメチャは、BVB のキープレーヤーの一人です。
ニコ・コヴァチ監督のもと、ヌメチャは今シーズン、BVBのレギュラー選手として定着している。2025/26シーズンには、すでに38試合に出場し、5ゴール、3アシストと、8回の得点に関与している。
ブラック＆イエローのユニフォームを着て力強いパフォーマンスを見せたことで、最近ではドイツ代表にも出場機会が増えています。11月のワールドカップ予選、ルクセンブルク戦とスロバキア戦では、ユリアン・ナーゲルスマン監督が彼を起用しました。夏のワールドカップでも、彼は有力な候補選手と見られています。
ネメチャは2023年、VfLヴォルフスブルクから3000万ユーロでボルシア・ドルトムントに移籍した。
フェリックス・ネメチャ：2025/26 シーズンの統計
ゲーム 38 ゴール 5 アシスト 3
よくある質問
Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.
Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardären Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).
Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen.
Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League.
Mit 47 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen.
Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 13-mal die englische Meisterschaft.
Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994.
Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.
Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz.
Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (2 Titel).
Der Verein trägt aufgrund der Kanone im Wappen auch den Spitznamen "The Gunners", zu deutsch "die Kanoniere".