契約交渉が終了！FCバイエルン、内部の大物獲得に成功

ライマーとバイエルンの交渉は8ヶ月続き、年俸で一時中断した。

『キッカー』誌によると、2冠を達成したクラブは万が一の場合、ライマーを手放す用意もあったという。 一部報道では年俸1500万ユーロを要求したとされたが、本人は「作り話」と否定。この噂が表面化した際、チャンピオンズリーグ準決勝第2戦（対PSG）を控えた公開の場でウリ・ヘーネス名誉会長が強く批判した。

「報道された彼の年俸や要求額を見ると、冷静に位置付ける必要がある。コニーは私がとても高く評価する選手だ。チームとクラブのイメージにとって極めて重要で、チームのために並外れて努力している。 しかし、彼はあくまでマラドーナではない」とDAZNで語った。 「彼に現時点で支払えるクラブは欧州でもわずかだ。マックス（エベル）とクリストフ（フロイント）が何を提示したかは知らないが、それは代理人の初期要求額ではなかったはずだ。」