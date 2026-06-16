『キッカー』誌は、双方が建設的な話し合いを行い、広範な合意に達したと報じた。
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契約交渉が終了！FCバイエルン、内部の大物獲得に成功
ここ数か月、新契約の金銭面で大きな隔たりがあり、ドイツの最多優勝クラブとオーストリア年間最優秀選手との契約延長は不透明だった。
しかし『キッカー』誌によると、現在は双方の主張が大幅に接近し、バイエルン側も「クラブにとって経済的に妥当な条件」で合意したと伝えている。
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ウリ・ヘーネスがライマーを痛烈批判：「彼はマラドーナではない」
ライマーとバイエルンの交渉は8ヶ月続き、年俸で一時中断した。
『キッカー』誌によると、2冠を達成したクラブは万が一の場合、ライマーを手放す用意もあったという。 一部報道では年俸1500万ユーロを要求したとされたが、本人は「作り話」と否定。この噂が表面化した際、チャンピオンズリーグ準決勝第2戦（対PSG）を控えた公開の場でウリ・ヘーネス名誉会長が強く批判した。
「報道された彼の年俸や要求額を見ると、冷静に位置付ける必要がある。コニーは私がとても高く評価する選手だ。チームとクラブのイメージにとって極めて重要で、チームのために並外れて努力している。 しかし、彼はあくまでマラドーナではない」とDAZNで語った。 「彼に現時点で支払えるクラブは欧州でもわずかだ。マックス（エベル）とクリストフ（フロイント）が何を提示したかは知らないが、それは代理人の初期要求額ではなかったはずだ。」
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ウリ・ヘーネス氏が、FCバイエルンのライマー獲得交渉に介入したとされる。
ライマーは2023年、移籍金なしでRBライプツィヒからバイエルン・ミュンヘンへ加入。当初は中盤の控えとされていたが、現在は右サイドバックの定位置を確保し、必要に応じて左でも起用されている。献身的な走力でヴィンセント・コンパニー監督の下、欠かせない存在となった。
それでもホーネスは「基本方針とは関係なく、スポーツ面でも経済面でも現実的に評価している。価値は高いがハリー・ケインほどではない」と断言。ライマーは4月初めに「評価」を重視すると語っていた。
Sport1によると、5月末にホーネス氏が交渉に介入し、合意に至ったという。 交渉の席でホーネスは、多額の優勝経験があるクラブでも財政に限りがあることを説明。結果として、ミュンヘンでの生活に満足し残留を希望していたライマーは、わずかな給与アップにとどまった。
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ライマーがバイエルンに放ったW杯ジョーク：「そうなると、さらに高くつくことになる」
ダブル優勝の祝賀会中、ライマーは和解的な口調で契約合意が近いことを示唆した。「僕とウリは昔から波長が合う。問題なんてないよ」と、ホーネスと金額を話すか問われた際、いたずらっぽい表情で答えた。 状況は「とてもリラックスしている」と冷静に語り、「ここでの生活は本当に快適で、チームでプレーするのも楽しい。これからどうなるか様子を見よう」と続けた。
現時点では、W杯後もバイエルンに残る見込みで、彼は「オーストリアが優勝したら、もっと値上がりするかもね」と冗談交じりに語った。