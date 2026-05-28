『ビルト』紙によると、ウンダフは来週火曜日までに去就を決めたいとしている。その日、29歳の彼はドイツ代表として米国へ出発する。バイエルンとのDFBポカール決勝敗退後、彼は代表合流までの交渉しか応じない意向を示唆した。「水曜日からは不在だ。 それまでに何が起こるか見てみよう」と語った。
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契約交渉が波乱。デニズ・ウンダフがW杯を控えるVfBシュトゥットガルトに最後通牒を突きつけたと報じられている。
ワールドカップ出発までに合意できなければ交渉は凍結され、2027年以降の契約延長は白紙に。VfBはウンダフを移籍金なしで失うリスクが生じる。1月1日以降、彼は他クラブと自由に交渉できる。
ただ、『Bild』紙によると、VfB首脳陣は今週末までに条件を改善した2度目のオファーを提示する予定で、事態はそこまで深刻にならない見込みだ。ウンダフは5月初めに提示された2030年までの延長オプション付き3年契約を拒否していた。
CEOアレクサンダー・ヴェールレ氏やスポーツディレクターのファビアン・ヴォルゲムート氏らが再オファーを準備している。 すでに監督委員会は、年俸550万～600万ユーロ（現450万ユーロ）と契約金300万ユーロというクラブ史上最高額となる新契約を承認した。
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ウンダフはVfBシュトゥットガルトに残りたいが、W杯ではスーパーサブの役割だ。
ウンダフはシュトゥットガルトのクラブ関係者に、VfBに長く残留したいと伝えた。クラブでも街でも家族と過ごす時間が居心地良いという。しかし25得点14アシストの活躍で、海外の大金持ちクラブもこのドイツ代表FWに注目し始めた。
ドイツ代表では、ユリアン・ナーゲルスマン監督がアンダフを当面は「切り札」と位置づける。最前線はカイ・ハヴェルツが守っており、直近の親善試合ではニック・ウォルテマデにも出番を譲った。ニューカッスルで苦戦するウォルテマデは得点力に差があるものの、アンダフは彼に次ぐ役割を受け入れるしかない。
それでもアンダフはガーナとの2戦目で決勝点をマーク。試合後、先発への意欲を公に示した。これに対しナゲルスマンは一部疑問が残る発言をしたが、後に本人に謝罪。アンダフも関係に問題はなかったと語っている。