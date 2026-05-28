ワールドカップ出発までに合意できなければ交渉は凍結され、2027年以降の契約延長は白紙に。VfBはウンダフを移籍金なしで失うリスクが生じる。1月1日以降、彼は他クラブと自由に交渉できる。

ただ、『Bild』紙によると、VfB首脳陣は今週末までに条件を改善した2度目のオファーを提示する予定で、事態はそこまで深刻にならない見込みだ。ウンダフは5月初めに提示された2030年までの延長オプション付き3年契約を拒否していた。

CEOアレクサンダー・ヴェールレ氏やスポーツディレクターのファビアン・ヴォルゲムート氏らが再オファーを準備している。 すでに監督委員会は、年俸550万～600万ユーロ（現450万ユーロ）と契約金300万ユーロというクラブ史上最高額となる新契約を承認した。