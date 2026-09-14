35歳を迎えても、リバプールの主力であるファン・ダイクは、国際舞台の最高レベルでまだ戦えると自信を見せている。オランダを次回の欧州選手権へ導くという明確な目標も抱いている。

ファン・ダイクは代表での今後について語る中で、「自分はまだチームにとって価値があり、重要な存在でいられると感じている」と述べた。

このセンターバックは、新監督がチームを別の方向へ導こうとする可能性も十分に受け止めている。ただ、その考えがシャビの当面のプランと一致することを願っている。

「その点で考えが一致するなら、ユーロ2028までの2年間は良い時間になるはずだ」と同選手は付け加えた。「そうでなければ、その時は様子を見ることになる」



