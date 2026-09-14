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契約不透明のアンフィールドで今後を決めるため、リヴァプール主将フィルジル・ファン・ダイクが新指揮官と2度目の会談へ
オランダ主将を巡る2度目の重要協議が予定されている
ラウンド32で敗退するという期待外れのワールドカップを終え、オランダサッカー協会は指揮官人事を大きく変更した。ロナルド・クーマン氏はその職を離れ、元バルセロナ監督のシャビ氏がオランダ代表を率いることになった。
この指揮官交代により、ファン・ダイクの代表での役割が今後も続くかどうかに疑問が生じている。状況を明確にするため、代表通算96試合出場のDFは、自身の立場についてシャビ氏と話し合いを始めた。
『The Athletic』によると、正式な会談は今後数週間のうちに予定されている。2人はすでに週半ば、リヴァプールがチャンピオンズリーグでアトレティコ・マドリーと対戦した際に最初の接触を持っていた。
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反骨のDF、ユーロ2028を見据える
35歳を迎えても、リバプールの主力であるファン・ダイクは、国際舞台の最高レベルでまだ戦えると自信を見せている。オランダを次回の欧州選手権へ導くという明確な目標も抱いている。
ファン・ダイクは代表での今後について語る中で、「自分はまだチームにとって価値があり、重要な存在でいられると感じている」と述べた。
このセンターバックは、新監督がチームを別の方向へ導こうとする可能性も十分に受け止めている。ただ、その考えがシャビの当面のプランと一致することを願っている。
「その点で考えが一致するなら、ユーロ2028までの2年間は良い時間になるはずだ」と同選手は付け加えた。「そうでなければ、その時は様子を見ることになる」
アンフィールドにも広がる不透明感
ファン・ダイクの明確さを求める動きは、国際舞台に限ったものではない。ベテランDFは現在のリヴァプールとの契約で残り12カ月に入っており、クラブでの将来を巡って水面下で不透明感が生じている。
報道によれば、アンフィールド首脳陣は契約延長の最終決定を急いでいないという。契約更新に向けた正式交渉は来年まで先送りされるとみられており、主将はピッチ上でのパフォーマンスに厳密に集中せざるを得ない状況となっている。
この二重の不確実性は、アンドニ・イラオラ監督の下でリヴァプールが難しい移行期を迎える中で生じている。プレミアリーグの強豪は今季の滑り出しでつまずき、週末のフラム戦でのもどかしい引き分けに続き、最初の4試合のうち3試合をドローで終えた。
- AFP
過密日程の影が色濃く迫る
代表活動に向かう前に、ファン・ダイクはイラオラ率いる不振のリバプールを国内2連戦で立て直す手助けをしなければならない。リバプールは火曜日のカラバオカップでトッテナムをホームに迎え、その後、日曜日にはイラオラの古巣ボーンマスとの重要なリーグ戦に臨む。
クラブでの活動がいったん中断すると、オランダには過酷な4試合のインターナショナルウインドーが待っている。シャビ体制はドイツとの注目のネーションズリーグ初戦で幕を開け、その後オランダはセルビアとの2連戦を戦い、最後にギリシャ戦を迎える。
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