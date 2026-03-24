契約の詳細が明らかに！BVB、ニコ・シュロッターベック獲得で進展か？

BVBは、現在代表チームに招集されているシュロッターベックを中心に、新たなチームを構築しようとしている。 「ドルトムントは時代ごとに特徴づけられてきたが、今まさに新たな時代の幕開けを迎えようとしている。クラブは現在、少し変化の真っ只中にあり、シュロッターベックはその時代の顔となる存在になり得る」と、クラブのアドバイザーであるマティアス・ザマー氏はスカイのインタビューで語った。「私は、彼がボルシア・ドルトムントに残留すると深く確信している」

シュロッターベックの現在の契約は2027年に満了する。交渉の最終段階では、月曜日に新スポーツディレクターとして発表された40歳のオーレ・ブックも交渉の席に着くことになる。BVBは日曜日にセバスティアン・ケールとの契約を解除していた。