DFBポカール決勝のVfBシュトゥットガルト戦でハットトリックを達成し、3-0の勝利に貢献したケインは、2027年まで続くザーベナー・シュトラーセ（バイエルン・ミュンヘンの本拠地）での契約延長交渉について次のように語った。「キャリアのこの段階では、契約から最大限のものを引き出したい。これは、私が選手として結ぶ最後の契約の一つになるだろう」
Getty Images
翻訳者：
「契約から最大限の利益を引き出したい」：ハリー・ケイン、契約延長を巡る駆け引きでバイエルンに明確なメッセージを送る
バイエルンは32歳の選手との契約延長を希望しており、スポーツディレクターのマックス・エベル氏はシーズン終了後に交渉を本格化させる予定だと発表した。理想を言えば、6月中旬にアメリカ、カナダ、メキシコで始まるワールドカップ前に前向きな結果を得たいとしている。
ただ、ケインは早期合意への期待を冷静に語った。「今は話す時期ではない。まずは今シーズンを戦い、可能ならワールドカップに出場したいと伝えている」。その上で「双方とも現状に満足している」と強調した。
また、自分は「率直で正直なタイプ」だと語り、「責任者たちとは率直に話し合うつもりで、彼らも僕に正直に話してくれると確信している。だが、その話し合いは別の日に持ち越すことになるだろう」と結んだ。
- AFP
ハマン氏は、ケインの新しい契約期間が長すぎることに警鐘を鳴らしている。
ケインは2023年、移籍金約1億ユーロでトッテナムからバイエルンへ移籍。年俸2500万ユーロで最高年俸選手となった。キッカー誌によると、バイエルンは2年の契約延長を検討しているが、ケインは2030年までの長期契約を希望している。
ただ、長期契約には元プロ選手のディートマー・ハマンが警鐘を鳴らす。ハマンは『tz』紙に「彼にはまだ1年契約が残っている。2～3年の話もあるが、今年は33歳になる。あと何年得点を取り続けられるのかが問題だ」と語った。
ケインはバイエルンで3年間多くの得点を挙げてきた。それでもハマンは「1年延長なら理解できる。2年なら可能性はあるが、3年は長すぎる」と警戒する。
それでもハマンは「彼は素晴らしいサッカーのアンバサダーであり、イングランド代表主将がここでプレーすることはブンデスリーガとバイエルンにとって名誉だ」と付け加えた。
ハリー・ケインの得点記録
クラブ 獲得ポイント レイトン・オリエント 5得点 FCミルウォール 9得点 ノリッジ・シティ 0得点 レスター・シティ 2得点 トッテナム・ホットスパー 280得点 FCバイエルン 146ゴール イングランド 78ゴール