「契約から最大限の利益を引き出したい」：ハリー・ケイン、契約延長を巡る駆け引きでバイエルンに明確なメッセージを送る

バイエルンは32歳の選手との契約延長を希望しており、スポーツディレクターのマックス・エベル氏はシーズン終了後に交渉を本格化させる予定だと発表した。理想を言えば、6月中旬にアメリカ、カナダ、メキシコで始まるワールドカップ前に前向きな結果を得たいとしている。

ただ、ケインは早期合意への期待を冷静に語った。「今は話す時期ではない。まずは今シーズンを戦い、可能ならワールドカップに出場したいと伝えている」。その上で「双方とも現状に満足している」と強調した。

また、自分は「率直で正直なタイプ」だと語り、「責任者たちとは率直に話し合うつもりで、彼らも僕に正直に話してくれると確信している。だが、その話し合いは別の日に持ち越すことになるだろう」と結んだ。