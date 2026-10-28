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ライブ
CM grafica Eterno GattusoGetty Images
Simone Eterno
翻訳者：

奇跡のラツィオと、ほんの少しで十分なリーグ

ラツィオ
ジェンナーロ・ガットゥーゾ
特集＆コラム

今のセリエAは、9位のチームがひと夏で無敗の首位チームに変わり得るリーグだ。

偉業には、ありのままに語るべきものと、そこから何が見えてくるのかを問うべきものがある。ガットゥーゾ率いるラツィオの偉業は、その両方に当てはまる。だからこそ今は、称賛すると同時に、慎重に見極める必要がある。


ほんの数カ月前、このチームは9位に終わるような状態だった。疲弊した選手層を抱え、イタリア代表のワールドカップでの惨敗を経て就任した新監督がいて、スポーツディレクターは夏の間ずっと疑念を向けられていた。移籍市場での動きは、控えめに言っても、何もしなかったに等しい。シーズン初戦はホームでのコッパ・イタリア敗退。セリエBのマントヴァに敗れた。 それが今、サポーターの抗議で閑散としたオリンピコを本拠地としながら、ラツィオは9試合で勝ち点25を獲得している。8勝1分けで無敗。インテルの結果を待つ現時点で、上にいるチームはない。勝利に勝ち点3が与えられるようになって以降、大会のこの段階でこれを上回る成績を残したチームを探すと、2005-06シーズンのカペッロ率いるユヴェントスと、2013-14シーズンに10連勝を飾ったローマまでさかのぼる。いずれも勝ち点27だった。どちらも再起ではなく、優勝を目指して作られたチームだ。この数字はラツィオへの侮辱ではない。リーグに対する問いなのである。


ただ、その問いを投げかける前に、ラツィオの功績は余すところなく認めなければならない。その根底には、明確で勇敢なサッカーの構想がある。ガットゥーゾのラツィオは、相手が後方から組み立てる段階から高い位置でマンツーマンのプレスをかけ、その激しさに、忍耐強く考え抜かれたポゼッションを組み合わせる。ボールを持たないときはガスペリーニの要素が少し、試合の運び方にはサッリの要素がある。何より監督は、失点を重ねるリスクを負っても、リードした途端に消極的になることなく、常にその戦い方を貫くよう選手たちに求めた。その結果は、昨日のレッジョ・エミリアでも見られた。サッスオーロに6-2で勝利し、その間にPKを2本失敗した。かつての闘志あふれる守備的MFは、監督として現代的な指揮官であることを証明した。ゼニツァでの一戦後、ほぼ誰もが口にしたことを思えばなおさら、その功績は最大限にたたえられるべきだ。


  • 以上を踏まえても、疑問は残る。どうして、これほどわずかなことで十分なのか。かつてなら、そうはいかなかった。


    私と同世代なら、子どもの頃のブンデスリーガを覚えているだろう。おおむね1990年代半ばから2000年代半ば〜後半にかけて、バイエルン・ミュンヘンがリーグを独占する前の時代だ。当時は、ときおり思いがけないチームが優勝をさらうリーグだった。ある年はシュトゥットガルト、またある年はヴェルダー・ブレーメンが制した。ハンブルガーSVも、あるシーズンには自分たちが強豪だと思っていた。そして1998年には、2部から昇格したばかりのカイザースラウテルンが優勝まで果たした。勝ち筋はいつも大体同じだった。監督選びが当たり、飛躍のシーズンを迎える選手が1、2人いて、下部組織から有望な若手が2人ほど上がってくる。そうすれば、気づけば優勝を争っていた。美しく、予測のつかないリーグだったが、チーム間に明確な実力差がないリーグでもあった。全体の水準が下がり、突出した強豪が減れば、番狂わせは番狂わせではなくなり、当たり前になる。


    今のセリエAは、認めたくないほど当時のブンデスリーガに似ている。コモは2年でセリエBからチャンピオンズリーグへと進んだ。2024年に昇格し、2025/26シーズンには勝ち点71で4位になった。コモがすべてをうまくやったからだ、と言われるだろう。それは事実だ。私自身、数日前にこのサイトでそう書いた。だが、まさにそこが問題なのだ。明確な構想といくつかの的確な選択があれば、上位との差は縮まる。この国ではかつてなかったほどに。並外れたことを成し遂げる必要はない。何より、覆すべき序列が昔よりも明らかに脆くなっている。近年のユヴェントスとミランは、その最も分かりやすい例だろう


    誤解のないように言えば、リーグは面白いし、予測不能な展開には魅力がある。だが、9位だったチームが、ほとんど補強もせず、観客もいないなか、ひと夏を経て無敗の首位に変わり得るリーグは、ラツィオの素晴らしさだけを物語っているのではない。何よりも、ラツィオを取り巻く環境を物語っている。中位でシーズンを終えたチームが、ほぼ同じ陣容と、もう終わったと見られていた監督の下で、リーグを支配している。リーグ全体の水準が、もはやかつてのものではないからだ。かつての強豪なら隙を見逃さず、中堅・下位のチームも対策を見つけただろう。今は、ミスを犯さず、一つのことを信念を持ってやり抜く勇気さえあれば、勝てるように見える。


    先に触れたブンデスリーガと同じ時代のセリエAなら、ラツィオのこの快進撃はおそらく不可能だっただろう。繰り返すが、ガットゥーゾが間違いなく立役者となったラツィオの「半分奇跡」とも言える快進撃は、素晴らしい物語だ。だが同時に、それはイタリアサッカー界の健康状態を示す診断書でもある。いや、むしろそちらが本質なのかもしれない。


    まずはラツィオに賛辞を。そしてリーグには、診断を。


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