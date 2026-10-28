以上を踏まえても、疑問は残る。どうして、これほどわずかなことで十分なのか。かつてなら、そうはいかなかった。





私と同世代なら、子どもの頃のブンデスリーガを覚えているだろう。おおむね1990年代半ばから2000年代半ば〜後半にかけて、バイエルン・ミュンヘンがリーグを独占する前の時代だ。当時は、ときおり思いがけないチームが優勝をさらうリーグだった。ある年はシュトゥットガルト、またある年はヴェルダー・ブレーメンが制した。ハンブルガーSVも、あるシーズンには自分たちが強豪だと思っていた。そして1998年には、2部から昇格したばかりのカイザースラウテルンが優勝まで果たした。勝ち筋はいつも大体同じだった。監督選びが当たり、飛躍のシーズンを迎える選手が1、2人いて、下部組織から有望な若手が2人ほど上がってくる。そうすれば、気づけば優勝を争っていた。美しく、予測のつかないリーグだったが、チーム間に明確な実力差がないリーグでもあった。全体の水準が下がり、突出した強豪が減れば、番狂わせは番狂わせではなくなり、当たり前になる。





今のセリエAは、認めたくないほど当時のブンデスリーガに似ている。コモは2年でセリエBからチャンピオンズリーグへと進んだ。2024年に昇格し、2025/26シーズンには勝ち点71で4位になった。コモがすべてをうまくやったからだ、と言われるだろう。それは事実だ。私自身、数日前にこのサイトでそう書いた。だが、まさにそこが問題なのだ。明確な構想といくつかの的確な選択があれば、上位との差は縮まる。この国ではかつてなかったほどに。並外れたことを成し遂げる必要はない。何より、覆すべき序列が昔よりも明らかに脆くなっている。近年のユヴェントスとミランは、その最も分かりやすい例だろう。





誤解のないように言えば、リーグは面白いし、予測不能な展開には魅力がある。だが、9位だったチームが、ほとんど補強もせず、観客もいないなか、ひと夏を経て無敗の首位に変わり得るリーグは、ラツィオの素晴らしさだけを物語っているのではない。何よりも、ラツィオを取り巻く環境を物語っている。中位でシーズンを終えたチームが、ほぼ同じ陣容と、もう終わったと見られていた監督の下で、リーグを支配している。リーグ全体の水準が、もはやかつてのものではないからだ。かつての強豪なら隙を見逃さず、中堅・下位のチームも対策を見つけただろう。今は、ミスを犯さず、一つのことを信念を持ってやり抜く勇気さえあれば、勝てるように見える。





先に触れたブンデスリーガと同じ時代のセリエAなら、ラツィオのこの快進撃はおそらく不可能だっただろう。繰り返すが、ガットゥーゾが間違いなく立役者となったラツィオの「半分奇跡」とも言える快進撃は、素晴らしい物語だ。だが同時に、それはイタリアサッカー界の健康状態を示す診断書でもある。いや、むしろそちらが本質なのかもしれない。





まずはラツィオに賛辞を。そしてリーグには、診断を。



