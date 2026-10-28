偉業には、ありのままに語るべきものと、そこから何が見えてくるのかを問うべきものがある。ガットゥーゾ率いるラツィオの偉業は、その両方に当てはまる。だからこそ今は、称賛すると同時に、慎重に見極める必要がある。
ほんの数カ月前、このチームは9位に終わるような状態だった。疲弊した選手層を抱え、イタリア代表のワールドカップでの惨敗を経て就任した新監督がいて、スポーツディレクターは夏の間ずっと疑念を向けられていた。移籍市場での動きは、控えめに言っても、何もしなかったに等しい。シーズン初戦はホームでのコッパ・イタリア敗退。セリエBのマントヴァに敗れた。 それが今、サポーターの抗議で閑散としたオリンピコを本拠地としながら、ラツィオは9試合で勝ち点25を獲得している。8勝1分けで無敗。インテルの結果を待つ現時点で、上にいるチームはない。勝利に勝ち点3が与えられるようになって以降、大会のこの段階でこれを上回る成績を残したチームを探すと、2005-06シーズンのカペッロ率いるユヴェントスと、2013-14シーズンに10連勝を飾ったローマまでさかのぼる。いずれも勝ち点27だった。どちらも再起ではなく、優勝を目指して作られたチームだ。この数字はラツィオへの侮辱ではない。リーグに対する問いなのである。
ただ、その問いを投げかける前に、ラツィオの功績は余すところなく認めなければならない。その根底には、明確で勇敢なサッカーの構想がある。ガットゥーゾのラツィオは、相手が後方から組み立てる段階から高い位置でマンツーマンのプレスをかけ、その激しさに、忍耐強く考え抜かれたポゼッションを組み合わせる。ボールを持たないときはガスペリーニの要素が少し、試合の運び方にはサッリの要素がある。何より監督は、失点を重ねるリスクを負っても、リードした途端に消極的になることなく、常にその戦い方を貫くよう選手たちに求めた。その結果は、昨日のレッジョ・エミリアでも見られた。サッスオーロに6-2で勝利し、その間にPKを2本失敗した。かつての闘志あふれる守備的MFは、監督として現代的な指揮官であることを証明した。ゼニツァでの一戦後、ほぼ誰もが口にしたことを思えばなおさら、その功績は最大限にたたえられるべきだ。