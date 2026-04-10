「奇妙に聞こえるかもしれないが」――PSGに「圧倒」され苦戦が続く中、アルネ・スロット監督は依然としてリヴァプールのファンやオーナーからの支持を得ていると主張している

マンチェスター・シティに0-4で敗れFAカップ敗退、ブライトン戦でもプレミアリーグでつまずいた直後にパリ・サンジェルマンに0-2で敗れ、リヴァプールの欧州での野望は風前の灯となった。このオランダ人指揮官を取り巻くプレッシャーは最高潮に達している。しかし、批判が高まり去就が取り沙汰されても、リヴァプールの監督はアンフィールドの首脳陣から全面的な支持を得ていると強調している。

「「何度も言うが、オーナーだけでなくスポーツディレクターのリチャードや最高経営責任者のマイケルからも大きな支援を感じている」とスロット監督はフラム戦前日の会見で語った。FSG上層部はアンフィールド再建を続ける監督を依然として全面支持しており、その自信は裏付けられている。