Getty Images Sport
翻訳者：
「奇妙に聞こえるかもしれないが」――PSGに「圧倒」され苦戦が続く中、アルネ・スロット監督は依然としてリヴァプールのファンやオーナーからの支持を得ていると主張している
批判を受けるスロット監督を首脳陣は全面支持
マンチェスター・シティに0-4で敗れFAカップ敗退、ブライトン戦でもプレミアリーグでつまずいた直後にパリ・サンジェルマンに0-2で敗れ、リヴァプールの欧州での野望は風前の灯となった。このオランダ人指揮官を取り巻くプレッシャーは最高潮に達している。しかし、批判が高まり去就が取り沙汰されても、リヴァプールの監督はアンフィールドの首脳陣から全面的な支持を得ていると強調している。
「「何度も言うが、オーナーだけでなくスポーツディレクターのリチャードや最高経営責任者のマイケルからも大きな支援を感じている」とスロット監督はフラム戦前日の会見で語った。FSG上層部はアンフィールド再建を続ける監督を依然として全面支持しており、その自信は裏付けられている。
- (C)Getty Images
PSGに完敗しても、ファンは声を上げ続けている。
オランダ人監督は、先日のパルク・デ・プランスでのアウェー戦で、ファンが試合内容に満足できなかったにもかかわらず声を送り続けたことに感銘を受けた。スロット監督は「相手の方が上だった」と認めたが、ファンは試合中も声援を続けた。「奇妙に聞こえるかもしれないが、私もファンのサポートを感じている。 パリの試合前、ウォーミングアップでピッチに出た際、4-0で負けた直後でもファンはすぐ『We love you, Liverpool』と歌い始めた」とスロットは語った。
さらに彼は続けた。「90分間、正直に言って相手に圧倒された後でも、アウェイ席へ行くと彼らはまだ歌い、拍手を送ってくれた。そのサポートを私はいつも感じている。クラブの現状は理解しているが、それでも完全な支援を感じている」
抗議活動とアンフィールドの要素
監督のこの発言は、クラブによるチケット値上げ決定に抗議する計画をファンが立てているという、微妙な時期に行われたものだ。スロット監督はこの摩擦を認めつつも、サポーターに対し、アンフィールドの歴史を象徴する威圧的な雰囲気を維持するよう呼びかけた。その際、リヴァプールが逆転勝利を収めて勝ち進んだ、最近のチャンピオンズリーグ・ガラタサライ戦を、その影響力の好例として挙げた。
「クラブは今の状況を理解しており、私は全面的な支持を感じている」とスロットは述べた。「抗議があるにしても、ファンにはこれまで通り支えてほしい」
- AFP
リヴァプールにとって重要な一週間
スロットは、ピッチ上で経営陣の信頼に早く応える必要がある。リヴァプールは今週末、プレミアリーグでフルハムと対戦し、国内リーグの不調から脱却を狙う。その次は欧州の舞台だ。リヴァプールはサポーターの後押しとアンフィールドの夜空の下、PSGへの0-2のビハインドを覆し、シーズンを生き延ばそうとしている。