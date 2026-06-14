スペイン紙『AS』によると、この南米の国は米国当局にその旨を要請したという。
Getty Images
翻訳者：
奇妙な理由で、アルゼンチンは自国サポーター1万3000人をW杯から排除しようとしている。
アルゼンチン政府が公開したリストには、養育費を滞納している親1万3000人の名前が載っている。
政府は、子どもを養う余裕がないならワールドカップの試合観戦に資金を使うべきではないとの立場を示している。
ホルヘ・マクリ首都ブエノスアイレス市長は「子どもを養わないならスタジアムには入れない」と語った。
これは「セーフ・スタンド」と呼ばれる連邦政府の取り組みの一環で、生活必需品に充てない親を特定し、必要に応じて罰則を科す。
アルゼンチン政府はすでに1,166人の容疑者を特定した
この南米の国は、米国当局にリストを提供し、開催中のワールドカップ観戦を狙う未払い養育費債務者を全員特定できると期待している。
2023年に「セーフ・スタンド」イニシアチブが拡大されて以来、アルゼンチン社会で広く支持されている。公式統計では、1,328試合で400万人以上の観客が検査を受け、1,166人の不審者が特定され、スタジアム入場禁止となった。
現王者アルゼンチンは今回も優勝候補で、ドイツ時間水曜未明にグループリーグ初戦でアルジェリアと対戦する。他の相手はオーストリアとヨルダンだ。