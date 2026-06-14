奇妙な理由で、アルゼンチンは自国サポーター1万3000人をW杯から排除しようとしている。

アルゼンチン政府が公開したリストには、養育費を滞納している親1万3000人の名前が載っている。

政府は、子どもを養う余裕がないならワールドカップの試合観戦に資金を使うべきではないとの立場を示している。

ホルヘ・マクリ首都ブエノスアイレス市長は「子どもを養わないならスタジアムには入れない」と語った。

これは「セーフ・スタンド」と呼ばれる連邦政府の取り組みの一環で、生活必需品に充てない親を特定し、必要に応じて罰則を科す。