「奇妙な新世界」――アーセナルはファンの反感を買ってしまった。中立のサポーターたちは、カラバオ・カップ決勝とプレミアリーグ優勝争いにおいてマンチェスター・シティの勝利を望んでいると、ジェイミー・キャラガーは語る

『テレグラフ』紙で、キャラガーは、ペップ・グアルディオラでさえ、自分が「奇妙な新世界」に生きていると感じているに違いないと指摘した。彼は、シティが115件もの財務違反の疑いを抱え、圧倒的な強さを誇っているにもかかわらず、人々の支持はもはや「シティ以外なら誰でもいい」というものではなくなったと論じた。その代わりに、タイトル獲得に飢えたアーセナルを前にして、キャラガーは世間の風向きが「アーセナル以外なら誰でもいい」という圧倒的な声へと変化したと信じている。

この変化は、アーセナルの実用主義的なスタイルに対する批判の高まりに後押しされており、最近ではトークスポーツでジョン・オビ・ミケルがこれを指摘した。ミケルは、巨額の投資にもかかわらずアルテタ監督がセットプレーに過度に依存していることを痛烈に批判し、次のように述べた。「今のアーセナルの試合を見ると、彼らはコーナーキックだけに頼っている。 「10億近くも費やしたのに、ミケル・アルテタ……試合に勝つ唯一の手段がコーナーキックだなんて言うのか？ 馬鹿げている」