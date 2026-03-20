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「奇妙な新世界」――アーセナルはファンの反感を買ってしまった。中立のサポーターたちは、カラバオ・カップ決勝とプレミアリーグ優勝争いにおいてマンチェスター・シティの勝利を望んでいると、ジェイミー・キャラガーは語る
『Artetaball』の拒否
『テレグラフ』紙で、キャラガーは、ペップ・グアルディオラでさえ、自分が「奇妙な新世界」に生きていると感じているに違いないと指摘した。彼は、シティが115件もの財務違反の疑いを抱え、圧倒的な強さを誇っているにもかかわらず、人々の支持はもはや「シティ以外なら誰でもいい」というものではなくなったと論じた。その代わりに、タイトル獲得に飢えたアーセナルを前にして、キャラガーは世間の風向きが「アーセナル以外なら誰でもいい」という圧倒的な声へと変化したと信じている。
この変化は、アーセナルの実用主義的なスタイルに対する批判の高まりに後押しされており、最近ではトークスポーツでジョン・オビ・ミケルがこれを指摘した。ミケルは、巨額の投資にもかかわらずアルテタ監督がセットプレーに過度に依存していることを痛烈に批判し、次のように述べた。「今のアーセナルの試合を見ると、彼らはコーナーキックだけに頼っている。 「10億近くも費やしたのに、ミケル・アルテタ……試合に勝つ唯一の手段がコーナーキックだなんて言うのか？ 馬鹿げている」
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モウリーニョやシメオネとの比較
キャラガーは、2年前にシティに圧倒された後、アルテタがグアルディオラの流動的なサッカーを「鏡像」のように模倣しようとする試みを断念し、ジョゼ・モウリーニョやジョージ・グラハム、あるいはディエゴ・シメオネの「ダーク・アーツ」を彷彿とさせる、堅固で守備的な戦術構造を採用したと指摘する。 「スタイル警察」たちは、フィジカル優位とセットプレー重視へのこの転換を好意的に受け止められないようだが、キャラガーはこれを、師匠に挑むために必要な「よりダークな」手法として擁護する。自身の守備的なチャンピオンズリーグ制覇の経験を踏まえ、彼は勝利への「唯一の正しい」方法など存在しないと主張し、ティエリ・アンリの言葉を引用してこう述べた。「好きになる必要はないが、敬意を払わなければならない」
スカイ・スポーツのインタビューで、アーセナルのレジェンドであるアンリは、現在の実利的なスタイルを「好き」ではないかもしれないが、必要な進化として深く尊重していると強調した。アンリは、22年間リーグ優勝から遠ざかっている現状において、最優先すべきは勝利への道を見つけることだと主張し、長年「いじめられてきた」アーセナルが、ついに「醜くても勝つ」能力を身につけたと指摘した。
アーセナルのファンは、もし優勝すれば「手に負えない」状態になると予想されている
ピッチの外において、キャラガーは、アーセナルの積極的で、時に「ヒステリック」とも言えるオンライン上の存在感が、中立的なファンからの反感の主な要因であると指摘している。彼は、同クラブのサポーターが有力なファンメディアを通じて、感情の浮き沈みを極端に大きく揺さぶる術を身につけたため、彼らが主要なタイトルを獲得するという見通しは、ライバルチームにとって恐ろしいものになっていると示唆している。アーセナルがタイトルを獲得すれば、そのファンが「手に負えない」存在になるのではないかという懸念が、戦術的な分析を超えた心理戦を煽っているのだ。
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アーセナルはついに批判を黙らせることができるだろうか？
アーセナルがマンチェスター・シティとのカラバオ・カップ決勝に向けて準備を進める中、この試合は単なるトロフィー以上の意味を持つ。それは、タイトル獲得の遅れに対する批判に、ついに応えるチャンスなのだ。キャラガーは、アーセナルの惜敗を嘲笑することが「国民的娯楽」となっている一方で、ウェンブリーでの勝利は象徴的な飛躍となるだろうと結論づけている。 もしアルテタ監督がタイトルを連取すれば、現在渦巻いている反感は、やがてサッカー界全体からの、渋々ながらも、苦労の末に勝ち取った称賛へと変わるかもしれない。
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