スカイの報道によると、クリスタル・パレスは退団するオリバー・グラスナーの後任としてトッポメラーを検討している。
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奇妙な展開だ！クリスタル・パレスで、ドイツ人監督がオリバー・グラスナーの後任となるのか？
報道によると、イングランド・プレミアリーグのクラブとトッポメラー氏との交渉はすでに進行中だ。1月にアイントラハト・フランクフルトを解任された45歳の同氏は、新たな挑戦に意欲を示している。ここ数週間はSSCナポリやVfLヴォルフスブルクでも名前が取り沙汰されていた。
トッペルモラーがカンファレンスリーグ優勝直後のクリスタル・パレスを率いれば、興味深い構図となる。 トップモラーは2023年夏、フランクフルトでグラスナーの後任となった。グラスナーは2022年EL制覇のSGEを2022/23シーズン限りで退任している。
グラスナーは半年後にクリスタル・パレスの監督に就き、2025年FAカップと今大会を制した。1月の不振を受け、6月末で契約満了となることをすでに表明している。 51歳の彼の去就は未だ不明だが、一時はバイエル・レバークーゼンの新監督候補にも挙げられた。しかし、同クラブはAFCボーンマスでプレミアリーグ成功を収め、新天地を求めるアンドニ・イラオラ氏の招聘で合意したようだ。
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ディノ・トッポメラー：アイントラハト・フランクフルトに続き、オリバー・グラスナーの古巣を引き継ぐか？
トッポメラーは、ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンの下でRBライプツィヒとバイエルン・ミュンヘンでアシスタントコーチを務めた。フランクフルトでは1年目で6位、2年目で3位となりチャンピオンズリーグ出場権を獲得。昨季も欧州大会出場圏内をキープしていた。
しかし1月中旬、7位だった時点で解任。後任のアルベルト・リエラも途中で解任され、チームは8位でヨーロッパ大会出場を逃した。 来季はカンファレンスリーグ制覇でEL出場権を得た15位のパレスを率い、欧州の舞台に立つ。
ディノ・トッポメラーのヘッドコーチとしての経歴
期間
クラブ
2013年3月～2014年1月
SVメーリング（選手兼監督）
2014年～2016年
ハム・ベンフィカ（選手兼監督）
2016年～2019年
F91デュデリンゲン
2019年7月～12月
REヴィルトン
2023年～2026年1月
アイントラハト・フランクフルト