奇妙な展開だ！クリスタル・パレスで、ドイツ人監督がオリバー・グラスナーの後任となるのか？

報道によると、イングランド・プレミアリーグのクラブとトッポメラー氏との交渉はすでに進行中だ。1月にアイントラハト・フランクフルトを解任された45歳の同氏は、新たな挑戦に意欲を示している。ここ数週間はSSCナポリやVfLヴォルフスブルクでも名前が取り沙汰されていた。

トッペルモラーがカンファレンスリーグ優勝直後のクリスタル・パレスを率いれば、興味深い構図となる。 トップモラーは2023年夏、フランクフルトでグラスナーの後任となった。グラスナーは2022年EL制覇のSGEを2022/23シーズン限りで退任している。

グラスナーは半年後にクリスタル・パレスの監督に就き、2025年FAカップと今大会を制した。1月の不振を受け、6月末で契約満了となることをすでに表明している。 51歳の彼の去就は未だ不明だが、一時はバイエル・レバークーゼンの新監督候補にも挙げられた。しかし、同クラブはAFCボーンマスでプレミアリーグ成功を収め、新天地を求めるアンドニ・イラオラ氏の招聘で合意したようだ。