彼はコンゴ首都キンシャサのルムンバ像を模している。ルムンバはアフリカ独立運動の先駆者で、1960年にコンゴ初代首相となったが、ベルギーや米国の影響で解任され、1961年に暗殺された。 熱狂的ファンの愛称「ルムンバ・ヴェア」は「ルムンバは生きている」を意味する。

この49歳の男性、本名はミシェル・クカ・ムボラディンガ。彼はルムンバに容姿が似ており、その特徴を収益化している。 「私は動かない。それがチームに力を与えると思う」と『ウォール・ストリート・ジャーナル』の取材に語った。「ルムンバは国のために命を犠牲にした。それに比べれば私の行為は小さなことだ。」