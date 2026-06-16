コンゴ民主共和国の最も有名なファンは、実は「場違いな存在」だ。ルムンバ・ヴェアは歌わず、拍手せず、飛び跳ねない。失点しても怒らず、得点しても喜ばない。 90分間、彼はファンブロック中央の台に立ち、右腕を高く上げ、視線を固定し、動かない。
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奇妙な儀式で有名になった彼。ヴォルフスブルクのファンに嘲笑されたが、コンゴの大統領の助けで熱狂的ファンはワールドカップに行けることになった。
彼はコンゴ首都キンシャサのルムンバ像を模している。ルムンバはアフリカ独立運動の先駆者で、1960年にコンゴ初代首相となったが、ベルギーや米国の影響で解任され、1961年に暗殺された。 熱狂的ファンの愛称「ルムンバ・ヴェア」は「ルムンバは生きている」を意味する。
この49歳の男性、本名はミシェル・クカ・ムボラディンガ。彼はルムンバに容姿が似ており、その特徴を収益化している。 「私は動かない。それがチームに力を与えると思う」と『ウォール・ストリート・ジャーナル』の取材に語った。「ルムンバは国のために命を犠牲にした。それに比べれば私の行為は小さなことだ。」
ルムンバ・ヴェア、ポルトガルとのワールドカップ初戦を欠場
ルムンバ・ヴェアは、1974年の旧国名「ザイール」以来となるワールドカップ予選や、冬のアフリカネイションズカップでもチームを支えた。その後、母国でエボラ出血熱が流行し、米国はコンゴのサポーターを入国禁止とした。 代表チームはワールドカップ前にベルギーで21日間隔離された。
選手やスタッフはルムンバ・ヴェアを代表団に含めるよう強く求め、協会会長は「彼は不屈の象徴だ」と述べた。
事態は国家問題に発展し、フェリックス・チセケディ大統領もルムンバ・ヴェア擁護に回った。 結局、彼は代表団に合流して隔離に入ったが、初戦のポルトガル戦（水曜・ヒューストン）には間に合わない。コロンビアとウズベキスタンとの残り2試合、およびノックアウトステージでは出場可能見込みだ。
ヴォルフスブルクのFWモハメド・アムーラがルムンバ・ヴェアを嘲笑した
前回大会で中央アフリカ代表は延長119分にアルジェリアに失点し、ベスト16で敗退。GKルムンバ・ヴェアは30分間動けず、さらに相手選手に嘲笑される屈辱を受けた。
VfLヴォルフスブルクのアルジェリア代表FWモハメド・アムーラは、ピッチでルムンバ・ヴェアのポーズを真似し、倒れ込む彫像のように地面に横たわった。その後、アムーラは謝罪し、「ルムンバ」と名入れしたアルジェリア代表ユニフォームを贈った。 一方、コンゴのチセケディ大統領は支援への感謝を示し、ジープを贈った。