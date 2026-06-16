彼はコンゴ首都キンシャサのパトリス・ルムンバ像を模している。ルムンバはアフリカ独立運動の先駆者で、1960年に独立後初代首相となったが、ベルギーや米国の影響で解任され、1961年に暗殺された。 熱狂的ファンの愛称「ルムンバ・ヴェア」は「ルムンバは生きている」を意味する。

本名はミシェル・クカ・ムボラディンガ（49歳）。彼自身もルムンバに容姿が似ており、その特徴を収益化することを使命としている。 「私は動かない。それがチームに力を与えると思うからだ」と彼は先日『ウォール・ストリート・ジャーナル』のインタビューで語った。「ルムンバは国のために命を捨てた。それに比べれば私の行為は小さなことだ。」