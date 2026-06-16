コンゴ民主共和国の最も有名なファンは、実は「場違いな存在」だ。ルムンバ・ヴェアは歌わず、拍手もせず、飛び跳ねもしない。失点しても怒らず、得点しても喜ばない。 90分間、彼はファンブロック中央の台に立ち、右腕を上げて前を見つめ、動かない。
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奇妙な儀式で有名になった彼。ヴォルフスブルクのファンには嘲笑されたが、コンゴの大統領の助けで熱狂的ファンはやはりワールドカップに行けることになった。
彼はコンゴ首都キンシャサのパトリス・ルムンバ像を模している。ルムンバはアフリカ独立運動の先駆者で、1960年に独立後初代首相となったが、ベルギーや米国の影響で解任され、1961年に暗殺された。 熱狂的ファンの愛称「ルムンバ・ヴェア」は「ルムンバは生きている」を意味する。
本名はミシェル・クカ・ムボラディンガ（49歳）。彼自身もルムンバに容姿が似ており、その特徴を収益化することを使命としている。 「私は動かない。それがチームに力を与えると思うからだ」と彼は先日『ウォール・ストリート・ジャーナル』のインタビューで語った。「ルムンバは国のために命を捨てた。それに比べれば私の行為は小さなことだ。」
ルムンバ・ヴェア、ポルトガルとのワールドカップ初戦を欠場
ルムンバ・ヴェアは、1974年以来初となるワールドカップ予選（当時は旧国名ザイールとして出場）や冬のアフリカネイションズカップでもチームを支えた。その後、母国でエボラ出血熱が流行し、米国はコンゴのサポーターを入国禁止とした。 代表チームはワールドカップ前にベルギーで21日間隔離された。
選手やスタッフはルムンバ・ヴェアを代表団に含めるよう強く求め、サッカー協会のヴェロン・モセンゴ・オンバ会長は「ムボラディンガは不屈の精神と誇りの象徴だ」と述べ、代表選手たちも「彼をとても愛している」と語った。
事態は国家問題に発展し、フェリックス・チセケディ大統領もルムンバ・ヴェア擁護に回った。 結果として代表団に合流し、隔離に入ったが間に合わず、水曜日のヒューストンでのポルトガル戦は欠場する。しかし、コロンビアとウズベキスタンとの残り2試合と、決勝トーナメントに進んだ場合の出場の可能性が残っている。
ヴォルフスブルクのFWモハメド・アムーラがルムンバ・ヴェアを嘲笑した
前回大会で中央アフリカ代表は延長119分にアルジェリアに敗れ、ルムンバ・ヴェアは30分間動けずに立ち尽くした。その後、彼はアルジェリアのモハメド・アムーラにポーズを真似られ、嘲笑された。
VfLヴォルフスブルクのアルジェリア代表FWモハメド・アムーラは、ピッチでヴェアのポーズを真似し、倒れ込む彫像のように地面に横たわった。その後、アムーラは謝罪し、「ルムンバ」と名入れしたアルジェリア代表ユニフォームを贈った。 一方、コンゴのチセケディ大統領は、支援への感謝としてジープを贈った。