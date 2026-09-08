ミドルズブラは先週水曜日、チャンピオンシップでバーンリーと対戦するため、ターフ・ムーアに乗り込み、オールホワイトのアウェーキットを着用していた。しかし、1-1の引き分けで試合終了のホイッスルが鳴る頃には、アウェーチームのキット全体が、落ちにくいダークグリーンの染みのせいで変色していた。この奇妙な変色は、宿主側が線虫の一種であるネマトーダの被害を処理するため、ピッチに散布した特殊な薬剤によるものだった。