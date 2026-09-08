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奇妙なユニフォーム悪夢！ バーンリーの不手際で白いシャツが緑色に染まり、ミドルズブラは怒り心頭
化学物質の不手際でユニフォームが台無しに
ミドルズブラは先週水曜日、チャンピオンシップでバーンリーと対戦するため、ターフ・ムーアに乗り込み、オールホワイトのアウェーキットを着用していた。しかし、1-1の引き分けで試合終了のホイッスルが鳴る頃には、アウェーチームのキット全体が、落ちにくいダークグリーンの染みのせいで変色していた。この奇妙な変色は、宿主側が線虫の一種であるネマトーダの被害を処理するため、ピッチに散布した特殊な薬剤によるものだった。
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ターフ・ムーア事情通が反応
残留した化学物質は、チーム全体の試合用具に広範な損傷をもたらした。その被害はシャツやショーツにとどまらず、フィールドプレーヤーのスパイクやGKのグローブにも落ちにくい染みを残した。ターフ・ムーアでの試合後に起きた異例の光景を受け、関係者の一人は『デイリー・メール』に「こんなものは見たことがない」と語った。
ボロが正式な抗議を検討
リバーサイドに戻ると、クラブの用具スタッフはユニフォームをきれいにしようと、業務用の強力なシミ抜き剤を緊急で使用したが、それでも元の色を取り戻すことはできなかった。この一件にミドルズブラの関係者は激怒しており、クラブは現在、EFLへの正式な शिकायतを検討している。さらに、正式な説明を求めるのに加え、ティーズサイドのクラブは機材に生じた損害に対する金銭的補償もバーンリーに求めていると、『Sky Sports』が報じている。
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迫る一戦に懸念が高まる
バーンリーは9月19日に本拠地ターフ・ムーアでダービー・カウンティを迎える次戦を前に、早くも頭痛の種を抱えている。ダービー・カウンティは伝統のホームカラーである白いシャツと黒いショーツを着用するとみられている。グラウンドスタッフは、気まずい取り違えの再発を防ぐため、ピッチ上の化学物質の残留物を中和しようと時間との戦いを続けている。
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