マンチェスター・ユナイテッドはオールド・トラッフォードで、10人となったマンチェスター・シティとのダービーに痛恨の敗戦を喫した。決勝点を決めたのは物議を醸す形でゴールを奪ったアーリング・ハーランドだった。しかし、試合後の焦点は急速にマイケル・キャリックの戦術的選択へと移っている。ユナイテッド指揮官は好調のFWセスコをベンチに置く判断を下し、シティが67分に先制した後になってようやく投入した。

セスコは前シーズン終盤、15試合で10ゴールを記録し、最近ではエヴァートン戦とサバフ戦でも得点していた。それにもかかわらず、この23歳は今季ここまでのプレミアリーグ4試合すべてで途中出場に限られている。

その代わりに、キャリックはクーニャを偽9番の位置で起用してきた。ブラジル人は今季まだ初ゴールを挙げられておらず、全体的にインパクトを残すのに苦しんでいる。そうした状況もあり、明確な基準点となる選手を起用し続けない判断に、評論家たちは困惑している。



