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「奇妙だ！」。マンチェスター・ユナイテッドの不振が続く中、ギャリー・リネカーがクラブのスターに対するマイケル・キャリックの不可解な扱いを痛烈批判。
リネカー、シェシュコ見送りに疑問
マンチェスター・ユナイテッドはオールド・トラッフォードで、10人となったマンチェスター・シティとのダービーに痛恨の敗戦を喫した。決勝点を決めたのは物議を醸す形でゴールを奪ったアーリング・ハーランドだった。しかし、試合後の焦点は急速にマイケル・キャリックの戦術的選択へと移っている。ユナイテッド指揮官は好調のFWセスコをベンチに置く判断を下し、シティが67分に先制した後になってようやく投入した。
セスコは前シーズン終盤、15試合で10ゴールを記録し、最近ではエヴァートン戦とサバフ戦でも得点していた。それにもかかわらず、この23歳は今季ここまでのプレミアリーグ4試合すべてで途中出場に限られている。
その代わりに、キャリックはクーニャを偽9番の位置で起用してきた。ブラジル人は今季まだ初ゴールを挙げられておらず、全体的にインパクトを残すのに苦しんでいる。そうした状況もあり、明確な基準点となる選手を起用し続けない判断に、評論家たちは困惑している。
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識者たちが選考の判断を痛烈に批判
『The Rest Is Football』のポッドキャストで語った元イングランド代表FWギャリー・リネカーは、ユナイテッドの迫力を欠く攻撃陣に懸念を示した。ホームチームはいくつかチャンスを作ったものの、生粋のストライカー不在は明らかだったと指摘している。
「前線は……物足りなく見える。ベンチにはセスコがいる」とリネカーは語った。「不思議だよ。彼は途中出場して、実際に得点した試合もあるのに、なぜ先発の座を与えられないのかと思ってしまう。もちろんクーニャはいるが、彼は9番というより10番タイプだし、［ブライアン］ムベウモは主に右でプレーする。もちろん［マーカス］ラッシュフォードは左だ」
リネカーは、キャリックが重要な得点源を投入するまでにあまりにも長く待ちすぎたと主張した。さらにこう付け加えた。「ずっと試合を見ながら、『前線に誰かを置くなら……大柄な選手を入れるのか？』と考えていたが、実際に入ったのは少し遅かった」
攻撃陣は説得力を欠いた
プレミアリーグ歴代最多得点者のアラン・シアラーも同様の見解を示し、試合の流れを変えるためにはセスコをもっと早く投入すべきだったと主張した。「彼にはもっと時間を与えられたはずだ。セスコだ」とシアラーは語った。「私は『彼を出さなければいけない！』と言っていたし、実際に投入した時間より少なくとも10分は早く出せたと思う」
シアラーはまた、ユナイテッドのスカッド編成全体のバランスにも疑問を呈した。移籍市場では前線の強化に多額の投資を行ったものの、ニューカッスルのレジェンドはライバルと比べた際の攻撃力に依然として納得していない。
「前線を強化し、中盤も強化したという話はあるが、守備面は強化しなかった」とシアラーは説明した。「それに、前線がそこまで素晴らしいのかについても私は100％確信しているわけではない。悪くはないし、十分に良いとは思う。だが、多くのビッグチームと比較すると……」
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重要な試合が待ち受ける
キャリックには結果を出すことへのプレッシャーが強まっており、ユナイテッドは現在プレミアリーグ13位に低迷している。マンチェスター・ユナイテッドは今夜、カラバオカップ3回戦でオールド・トラッフォードにブライトンを迎え、即座の立て直しを狙う。
カップ戦を終えると、ユナイテッドは首都へ乗り込み、重要なリーグ戦でフラムと対戦する。クーニャが結果を出せず、セスコも試合開始から自らの価値を証明しようと意欲を見せる中、停滞するシーズンに勢いを取り戻そうとするキャリックは、大きな選考の悩みに直面している。
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