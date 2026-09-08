モウリーニョは、ミラノでの在任中にクラブ史上初のトレブルを成し遂げたことで、今なおインテルのファンから深く愛される存在である。しかし、インテルが欧州の大一番でモウリーニョ率いるレアル・マドリーと対戦する準備を進める中、マルティネスはノスタルジーにチームの目標を見失わせるつもりはない。

インテルの前指揮官との再会についてメディア対応したマルティネスは、簡潔に自身の見解を示した。このFWは次のように語っている。「モウリーニョはインテルで重要なタイトルを勝ち取った監督だ。彼への敬意はもちろんあるが、今日の僕たちは明日の試合に向けた準備と、ベストを尽くすことに集中している」



