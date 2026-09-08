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「失礼を承知で言うが」 ラウタロ・マルティネス、インテルがレアル・マドリーとのチャンピオンズリーグ激突に備える中でジョゼ・モウリーニョとの再会を軽視
- AFP
スペシャル・ワンの遺産を受け継ぎつつ
モウリーニョは、ミラノでの在任中にクラブ史上初のトレブルを成し遂げたことで、今なおインテルのファンから深く愛される存在である。しかし、インテルが欧州の大一番でモウリーニョ率いるレアル・マドリーと対戦する準備を進める中、マルティネスはノスタルジーにチームの目標を見失わせるつもりはない。
インテルの前指揮官との再会についてメディア対応したマルティネスは、簡潔に自身の見解を示した。このFWは次のように語っている。「モウリーニョはインテルで重要なタイトルを勝ち取った監督だ。彼への敬意はもちろんあるが、今日の僕たちは明日の試合に向けた準備と、ベストを尽くすことに集中している」
- AFP
エムバペとレアル・マドリーの挑戦
クリスティアン・キヴのチームにとって、この任務はベルナベウでの今夏の補強によってさらに難しくなっている。レアル・マドリーは攻撃力と守備の安定感を大きく上積みしており、タイトル候補の一角となっている。
マルティネスは、この先の戦術的な駆け引きについて語る中で、「多くのトップレベルの選手を擁する素晴らしいチームと対戦する。我々にも自分たちの強みがある。世界最高の一人であるエムバペと戦う準備もできている」と説明した。さらに相手のバランスについても言及し、「マドリーは非常にうまく補強した。守備で多くの質の高い選手を獲得した」と続けた。
過去の欧州での失敗から学ぶ
インテルの近年の欧州での戦いぶりは、決勝進出があった一方で、昨季は失望の残る早期敗退を喫するなど、明暗が分かれている。マルティネスは、そうしたつまずきを失敗ではなく、究極の成功を今なお渇望するチームにとって必要な教訓だと捉えている。このFWは、チャンピオンズリーグの決勝トーナメントという険しい戦いを勝ち抜き、強豪と渡り合うためには、チームが成長と粘り強さを示さなければならないと強く主張している。
クラブの欧州での野心を振り返り、2022年ワールドカップ優勝メンバーは、グループステージに臨むチームの心構えについて率直に語った。「昨年は早い段階で敗退したが、自分たちのミスから学ぶことが重要だ。全力を尽くし、インテルを可能な限り上へ進ませたい。チャンピオンズリーグは目標だ。いつも言っているように、誰もが夢を見るものだが、それは執着ではない」と同選手は報道陣に語った。
- AFP
戦術的な要求と守備の役割
得点力だけでなく、マルティネスは驚異的な運動量と、前線から守備を行う献身性でも広く知られるようになった。この自己犠牲的なプレースタイルは、現在の戦術的な仕組みにおけるインテルのアイデンティティーの中核を成しており、FWには守備の第一線となることが求められている。
現代のFWに求められる守備面での役割について問われたマルティネスは、「それはそれぞれのチームと、それぞれの監督が何を求めるかによる」と語った。「僕たちのプレスやプレースタイルを考えれば、僕はプレスをかけ、守備の局面で注意を払わなければならない。監督に求められていることは別として、それは自分にとって自然なことでもある。多くの場合、それぞれの選手の特長次第でもある」
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