ミケル・オヤルサバルのPKで先制された直後、W杯準優勝チームのDFウィリアム・サリバ（25）が負傷交代した。
Getty Images Sport
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失点直後、さらに衝撃。ワールドカップ準決勝スペイン戦で、フランス代表のスター選手が序盤に負傷交代。
センターバックは試合開始から30分弱、相手選手との接触がないまま負傷した。代表38試合出場経験のあるこの選手は自陣内で倒れ込み、すぐに交代を要求した。
フランス代表のディディエ・デシャン監督（57）は、元ブンデスリーガのマクサンス・ラクロワ（26）を急きょウォーミングアップさせ、30分にサリバに代えて投入した。
- AFP
ワールドカップ準決勝：マクセンス・ラクロワがウィリアム・サリバに代わって出場
サリバの欠場はフランス代表にとって大きな損失だ。アーセナルで守備の要を務める25歳は、プレミアリーグで好シーズンを過ごした。今大会では6試合中5試合にフル出場し、ノルウェー戦（4-1）のみ休養した。 バイエルン・ミュンヘンのダヨ・ウパメカノとは息の合ったコンビを組んでいる。
代役のラクロワは、かつてVfLヴォルフスブルクでプレーし、昨季はクリスタル・パレスでカンファレンスリーグを制した。代表7試合目の出場となる。
交代時点では、優勝候補フランスはオヤルサバルのPKでスペインにリードを許していた。スペインのセンターフォワードは、ヤマルへのディニェのファールで得たPKを冷静に決めた。欧州王者のスペインが先制したのは、その内容に見合った展開だった。
2026年ワールドカップのフランス代表メンバー
ポジション 選手 所属チーム ゴールキーパー マイク・メイニャン ACミラン ゴール ロビン・リッサー ランス ゴール ブリス・サンバ レンヌ ディフェンダー イブラヒマ・コナテ リヴァプール ディフェンダー ジュール・クンデ バルセロナ ディフェンダー テオ・エルナンデス アル・ヒラル ディフェンダー ルーカス・エルナンデス PSG ディフェンダー ルーカス・ディニェ アストン・ヴィラ ディフェンダー マロ・グスト チェルシー ディフェンダー ダヨ・ウパメカノ バイエルン・ミュンヘン ディフェンダー ウィリアム・サリバ アーセナル ディフェンダー マクセンス・ラクロワ クリスタル・パレス MF マイケル・オリゼ バイエルン・ミュンヘン MF オーレリアン・チュアメニ レアル・マドリード MF アドリアン・ラビオ ACミラン MF ウォーレン・ザイール＝エメリー PSG MF マヌ・コネ ローマ MF ラヤン・シェルキ マンチェスター・シティ MF ンゴロ・カンテ フェネルバフチェ フォワード キリアン・ムバッペ レアル・マドリード 攻撃 デシレ・ドゥエ PSG ＦＷ ウスマン・デンベレ PSG ＦＷ マーカス・トゥラム インテル・ミラノ FW ジャン＝フィリップ・マテタ クリスタル・パレス FW ブラッドリー・バルコラ PSG フォワード マグネス・アクリウシュ モナコ
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