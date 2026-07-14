サリバの欠場はフランス代表にとって大きな損失だ。アーセナルで守備の要を務める25歳は、プレミアリーグで好シーズンを過ごした。今大会では6試合中5試合にフル出場し、ノルウェー戦（4-1）のみ休養した。 バイエルン・ミュンヘンのダヨ・ウパメカノとは息の合ったコンビを組んでいる。

代役のラクロワは、かつてVfLヴォルフスブルクでプレーし、昨季はクリスタル・パレスでカンファレンスリーグを制した。代表7試合目の出場となる。

交代時点では、優勝候補フランスはオヤルサバルのPKでスペインにリードを許していた。スペインのセンターフォワードは、ヤマルへのディニェのファールで得たPKを冷静に決めた。欧州王者のスペインが先制したのは、その内容に見合った展開だった。