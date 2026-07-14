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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Falko Blöding

翻訳者：

失点直後、さらに衝撃。ワールドカップ準決勝スペイン戦で、フランス代表のスター選手が序盤に負傷交代。

ワールドカップ
フランス 対 スペイン
フランス
スペイン
ウィリアム・サリバ

ワールドカップ準決勝のスペイン戦で、フランス代表は前半、苦戦を強いられた。

ミケル・オヤルサバルのPKで先制された直後、W杯準優勝チームのDFウィリアム・サリバ（25）が負傷交代した。

  • センターバックは試合開始から30分弱、相手選手との接触がないまま負傷した。代表38試合出場経験のあるこの選手は自陣内で倒れ込み、すぐに交代を要求した。

    フランス代表のディディエ・デシャン監督（57）は、元ブンデスリーガのマクサンス・ラクロワ（26）を急きょウォーミングアップさせ、30分にサリバに代えて投入した。

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  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    ワールドカップ準決勝：マクセンス・ラクロワがウィリアム・サリバに代わって出場

    サリバの欠場はフランス代表にとって大きな損失だ。アーセナルで守備の要を務める25歳は、プレミアリーグで好シーズンを過ごした。今大会では6試合中5試合にフル出場し、ノルウェー戦（4-1）のみ休養した。 バイエルン・ミュンヘンのダヨ・ウパメカノとは息の合ったコンビを組んでいる。

    代役のラクロワは、かつてVfLヴォルフスブルクでプレーし、昨季はクリスタル・パレスでカンファレンスリーグを制した。代表7試合目の出場となる。

    交代時点では、優勝候補フランスはオヤルサバルのPKでスペインにリードを許していた。スペインのセンターフォワードは、ヤマルへのディニェのファールで得たPKを冷静に決めた。欧州王者のスペインが先制したのは、その内容に見合った展開だった。

  • 2026年ワールドカップのフランス代表メンバー

    ポジション選手所属チーム 
    ゴールキーパーマイク・メイニャンACミラン
    ゴールロビン・リッサーランス
    ゴールブリス・サンバレンヌ
    ディフェンダーイブラヒマ・コナテリヴァプール
    ディフェンダージュール・クンデバルセロナ
    ディフェンダーテオ・エルナンデスアル・ヒラル
    ディフェンダールーカス・エルナンデスPSG
    ディフェンダールーカス・ディニェアストン・ヴィラ
    ディフェンダーマロ・グストチェルシー
    ディフェンダーダヨ・ウパメカノバイエルン・ミュンヘン
    ディフェンダーウィリアム・サリバアーセナル
    ディフェンダーマクセンス・ラクロワクリスタル・パレス
    MFマイケル・オリゼバイエルン・ミュンヘン
    MFオーレリアン・チュアメニレアル・マドリード
    MFアドリアン・ラビオACミラン
    MFウォーレン・ザイール＝エメリーPSG
    MFマヌ・コネローマ
    MFラヤン・シェルキマンチェスター・シティ
    MFンゴロ・カンテフェネルバフチェ
    フォワードキリアン・ムバッペレアル・マドリード
    攻撃デシレ・ドゥエPSG
    ＦＷウスマン・デンベレPSG
    ＦＷマーカス・トゥラムインテル・ミラノ
    FWジャン＝フィリップ・マテタクリスタル・パレス
    FWブラッドリー・バルコラPSG
    フォワードマグネス・アクリウシュモナコ

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