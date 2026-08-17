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「失望はまったく感じていない」 ケルン幹部トーマス・ケスラーが、ザイド・エル・マラのドルトムント移籍破談に言及
移籍交渉が決裂
ドルトムントのスポーツディレクター、ラース・リッケン氏は以前、クラブがエル・マラ獲得に向けて夏の移籍市場で集中的な協議を行ったことを認めていた。しかし、19歳のウインガーの評価額をめぐって双方が合意に至らなかったため、交渉は正式に打ち切られた。この決定により、新シーズン開幕前の若き才能のジグナル・イドゥナ・パルク行きの可能性は事実上消滅した。
- Jan Huebner
敬意ある対話は平和的に締めくくられた
国内のライバルクラブとの移籍交渉決裂について問われたケスラーは、協議はプロフェッショナルかつ透明性をもって行われていたと強調した。「合意に至らないことは数日前から明らかだった。私たちにとって突然のことではなかった。これは単に、両クラブの間で非常に敬意を持って行われた話し合いの結果だ。これがフットボールであり、常に合意を見いだせるわけではない」と、ブンデスリーガ公式サイトが伝えている。
40歳の同幹部はまた、この10代の選手がヨーロッパ最高峰の舞台で自分を試したいと望むのは、ごく自然なことだとも認めた。「彼の年齢の選手がチャンピオンズリーグのクラブへの移籍を検討するのは、完全に理解できることだ」
長期的な育成は依然として極めて重要だ
ケスラーは、移籍が成立しなかったにもかかわらず、エル・マラが引き続き最高のプロ意識とクラブへの完全な献身を示していると主張した。さらにこう続けた。「彼に失望は見られない。私はほぼ毎日サイードと連絡を取っており、この状況について非常に率直に話している。そして、彼の振る舞いや我々のユニフォームの着こなし方を見る限り、ケルンの選手であることに強い誇りを持っているのは明らかだ」
また、同FWが来季もラインエネルギーシュタディオンに残る見通しであることを改めて強調した。「ここ数週間ずっと言ってきたことを繰り返すだけだ。私は、彼が今季もケルンでプレーすると確信している」
ただし、ケルン首脳陣は、エル・マラの成長が続けば、さらなるビッグクラブの関心を引き寄せることになると十分に理解している。「ここで順調に成長する選手には、当然ながら他クラブから関心が集まる。ボルシア・ドルトムントと交渉のテーブルを囲むのが、我々の人生で今回が最後になることはまずないだろう」
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カップ戦の試合が目前に迫る
ケルンは2026-27シーズンの初戦として、8月24日月曜日にDFBポカール1回戦で3部のヴュルツブルガー・キッカーズと対戦する。このカップ戦は、激しい憶測が飛び交う中、エル・マラにとってヤギ軍団の攻撃陣で自身の集中力を即座に示す機会となる。説得力のある形で白星スタートを飾ることは、厳しいリーグ日程を前に勢いを築くうえで重要だ。
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