ケスラーは、移籍が成立しなかったにもかかわらず、エル・マラが引き続き最高のプロ意識とクラブへの完全な献身を示していると主張した。さらにこう続けた。「彼に失望は見られない。私はほぼ毎日サイードと連絡を取っており、この状況について非常に率直に話している。そして、彼の振る舞いや我々のユニフォームの着こなし方を見る限り、ケルンの選手であることに強い誇りを持っているのは明らかだ」

また、同FWが来季もラインエネルギーシュタディオンに残る見通しであることを改めて強調した。「ここ数週間ずっと言ってきたことを繰り返すだけだ。私は、彼が今季もケルンでプレーすると確信している」

ただし、ケルン首脳陣は、エル・マラの成長が続けば、さらなるビッグクラブの関心を引き寄せることになると十分に理解している。「ここで順調に成長する選手には、当然ながら他クラブから関心が集まる。ボルシア・ドルトムントと交渉のテーブルを囲むのが、我々の人生で今回が最後になることはまずないだろう」