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「失望している」 コール・パーマーとレヴィ・コルウィルが香港でユヴェントスと対戦するチェルシーのメンバーから外れた本当の理由
チェルシーの2選手に負傷予防措置
『Football London』によると、パーマーとコルウィルは予防措置として、水曜日のユヴェントス戦に臨むチェルシーの試合メンバーから外れた。この2人はクラブのハードなプレシーズンツアー中に軽い負傷を負っており、そのためメディカルスタッフはこの試合への関与を見送るよう勧告した。
パーマーの欠場は、チェルシー加入後の目覚ましい好調ぶりを踏まえると、とりわけ大きい。24歳の同選手はシドニー・スーパー・カップで行われたチェルシーのプレシーズン2試合に出場しており、まずはウェスタン・シドニー・ワンダラーズに6-4で勝利した一戦で途中出場からアシストを記録。その後、トッテナム戦では先発したが、チームは1-2で敗れた。試合前にピッチサイドで記者団に対応したパーマーは、「少し問題があってプレーできないのは残念だが、香港は大好きだ。素晴らしいサポートだ」と語った。
- Nexpher Images
香港での戦術的変化
確実な先発2人を欠く中、シャビ・アロンソはイタリアの強豪との一戦に向けてメンバーの入れ替えを余儀なくされた。センターバックでは、コルウィルの不在によって生じた穴を埋めるため、ウェズレイ・フォファナとトシン・アダラビオヨがコンビを組んだ。さらに前線では、パーマーの創造性の不在を補うべくジョアン・ペドロが中央の攻撃的役割を担い、この夏の新戦力ダニー・ウェルベックがチェルシーデビューを果たす道が開かれた。
この先発には経験と若さが織り交ぜられており、マルコ・パレストラとヨレル・ハトが引き続き両サイドバックの位置に入った。中でも最も興味深かったのは中盤で、モイセス・カイセドとともに、16歳のアカデミー出身タレント、マフディ・ニコル＝ジャズリがチェルシーで初先発を飾ったことだ。
ムドリクがチームに復帰へ
パーマーとコルウィルがピッチ脇で見守る一方、ミハイロ・ムドリクがベンチ入りし、大きな後押しとなった。チェルシーでの最後の出場が2024年11月だったこのウクライナ人ウインガーは、ドーピング問題により暫定的な出場停止処分を受けていたが、スポーツ仲裁裁判所によって4年間の出場停止処分が撤回されたことで、復帰が認められた。
アロンソはメディア対応の中でこのウインガーの状況について言及し、次のように語った。「昨日トレーニングを行った。彼は空港から直接ホテルに来た。だから昨日は、感覚面や気持ちの面、そして選手たちのもとに戻ってきてコンディションのレベルを見極めることが中心だった。しかし、そうだね、彼はプレーできる。90分は少し早いかもしれないが、メンバー入りは可能だ。実際にメンバー入りしているので、プレーできる。ミーシャが我々と一緒にいられることをとてもうれしく思っている」
- AFP
今後の計画は不透明
ムドリクの復帰によっても、スタンフォード・ブリッジでの将来を巡る噂が完全に沈静化したわけではない。アロンソは、クラブがこの6200万ポンドの男にとって今後の最善の道を引き続き見極めていると認めており、プレミアリーグの複数クラブがレンタル移籍での獲得に関心を示していると報じられている。
移籍市場が最後の数週間に入る中、チェルシーは加入と放出の両面で引き続き活発に動いている。クラブは今夏11人目の補強に迫っていると報じられる一方で、主力グループのコンディションも注視している。パーマーとコルウィルについては、開幕戦に間に合うよう迅速な回復が焦点となっている。
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