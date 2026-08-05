確実な先発2人を欠く中、シャビ・アロンソはイタリアの強豪との一戦に向けてメンバーの入れ替えを余儀なくされた。センターバックでは、コルウィルの不在によって生じた穴を埋めるため、ウェズレイ・フォファナとトシン・アダラビオヨがコンビを組んだ。さらに前線では、パーマーの創造性の不在を補うべくジョアン・ペドロが中央の攻撃的役割を担い、この夏の新戦力ダニー・ウェルベックがチェルシーデビューを果たす道が開かれた。

この先発には経験と若さが織り交ぜられており、マルコ・パレストラとヨレル・ハトが引き続き両サイドバックの位置に入った。中でも最も興味深かったのは中盤で、モイセス・カイセドとともに、16歳のアカデミー出身タレント、マフディ・ニコル＝ジャズリがチェルシーで初先発を飾ったことだ。



