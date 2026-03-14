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「失望した」リアム・ロゼニオールは、ニューカッスルのキックオフ前に審判がチェルシーの円陣に紛れ込んだ不可解な出来事について、「PGMOLと話し合う予定だ」としている
審判の介入に対する不満
1-0での敗戦後、議論の中心となったのは、主審のポール・ティアニーがチェルシーの選手たちを取り囲むように集まっていたように見えたことだった。ロゼニオール監督は直ちに選手たちの行動を擁護し、試合中の主審の集中力、特にホームチームに与えられたPKの判定について疑問を呈した。
「失望している」とブルーズの指揮官は語った。「重要でないことばかりに注目が集まっている。はっきり言っておく。私は選手たちを守りたい。私はこの競技を尊重している。選手たちは、ボールを尊重し、団結とリーダーシップを示すために、ボールの周りに集まるという決断を下した。それは私の決断ではない。それはリーダーシップグループとチームの間での決断だったのだ。」
彼はさらにこう付け加えた。「選手たちは団結を示すためにボールの周りに集まるという決断を下した。それは私の決断ではない。そこに不敬な点など何もない。もしポールが、正しい判断を下すという自分の仕事に、もっと集中していたなら、今日我々はPKを得ていたはずだ。重要なことに集中しよう。
「正直に言うと、今日はポールや彼のスタッフとは話していないが、PGMOL（イングランド・プロフェッショナル・ゲーム・マネジメント・オフィス）や審判団とは話し合い、なぜ今日あのようなことが起きたのか理解を得ようと思う。ルールブックでは、それはタイミングの問題だと説明されていた。私はただ、この問題の解決策を見つけたいだけだ。今議論していることは、実際に起きた出来事ほど重要なことではない。」
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ニューカッスルがチェルシーのミスを突き刺す
ピッチ上では、アンソニー・ゴードンの早い時間帯のゴールが勝敗を分ける決定的なものとなった。ロゼニオール監督は、その失点につながった戦術的なミスを悔やみ、チームが依然として「ハイリスク・ハイリターン」なプレス戦術に適応中であることを示唆した。この戦術は、マグパイズのような決定力のある相手には痛い目に遭わされる可能性がある。
「我々が犯すミスはすべて、ゴールネットを揺らす結果になっているように感じる。最初の15～20分間はチャンスもあった。あのゴールがニューカッスルに勢いを与えてしまった。最終ライン付近での精神的な集中力が少し欠けていたし、もう一つは、我々が得点できないなら、相手にも得点させないよう確実に防ぐ必要があるということだ。相手がそれほどチャンスを作っていなかったのに、無失点に抑えられなかったのは残念だ」
この敗戦に、スタンフォード・ブリッジのサポーターからは否定的な反応が巻き起こり、試合中たびたびチームへのブーイングが浴びせられた。結果にもかかわらず、ローゼニオールは現在のチームの状態を冷静に捉えようとした。「私がこのチームに加わって以来、我々はリーグ3位だ。時にはそうではないように感じられることもある。前回のリーグ戦では、アストン・ヴィラに1-4で敗れた。」
メンバー選考と怪我の懸念
チェルシーはこの一戦に、ゴールキーパーのフィリップ・ヨルゲンセンやウインガーのペドロ・ネトなど、数名の主力選手を欠いて臨んだ。ロゼニオール監督はチームのコンディションについて最新情報を伝え、トレーニング終盤での不測の事態がニューカッスル戦に向けた準備を狂わせたと述べた。
「フィリップは昨日の練習で鼠径部に違和感を感じたが、近いうちに復帰できることを願っている。攻撃陣の負傷者が出ているのは厳しい状況だ。ジェイミーはベンチ入りする予定だったが、昨日の練習終了後にハムストリングに違和感を感じた。エステヴァオは欠場だ。我々は（ネトの出場停止処分について）審理が行われることは分かっていたため、ある程度は備えていた。その結果、今日のピッチで大きな違いを生み出せたかもしれないペドロを欠くことになってしまった。」
若手選手ジョシュ・アチェアンポンの欠場について、ロゼニオール監督は、これは純粋に戦術的な選択であり、クラブにおける同選手の長期的な立場を示すものではないと明言した。「ジョシュ・アチェアンポンについては、単に今日私が下した決断だ。彼が私の計画から外れたわけではない」とヘッドコーチは付け加えた。
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トップ4入りを目指すチームにとっての痛手
この敗戦は、欧州のトップリーグへの復帰を目指すブルーズにとって大きな後退となった。順位表では依然として上位に位置しているものの、ここ数週間に見られる不安定なプレーによりライバルチームに差を詰められ、ロゼニオール監督には早急な打開策を講じるようプレッシャーがかかっている。
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