「失望した」リアム・ロゼニオールは、ニューカッスルのキックオフ前に審判がチェルシーの円陣に紛れ込んだ不可解な出来事について、「PGMOLと話し合う予定だ」としている

1-0での敗戦後、議論の中心となったのは、主審のポール・ティアニーがチェルシーの選手たちを取り囲むように集まっていたように見えたことだった。ロゼニオール監督は直ちに選手たちの行動を擁護し、試合中の主審の集中力、特にホームチームに与えられたPKの判定について疑問を呈した。

「失望している」とブルーズの指揮官は語った。「重要でないことばかりに注目が集まっている。はっきり言っておく。私は選手たちを守りたい。私はこの競技を尊重している。選手たちは、ボールを尊重し、団結とリーダーシップを示すために、ボールの周りに集まるという決断を下した。それは私の決断ではない。それはリーダーシップグループとチームの間での決断だったのだ。」

彼はさらにこう付け加えた。「選手たちは団結を示すためにボールの周りに集まるという決断を下した。それは私の決断ではない。そこに不敬な点など何もない。もしポールが、正しい判断を下すという自分の仕事に、もっと集中していたなら、今日我々はPKを得ていたはずだ。重要なことに集中しよう。

「正直に言うと、今日はポールや彼のスタッフとは話していないが、PGMOL（イングランド・プロフェッショナル・ゲーム・マネジメント・オフィス）や審判団とは話し合い、なぜ今日あのようなことが起きたのか理解を得ようと思う。ルールブックでは、それはタイミングの問題だと説明されていた。私はただ、この問題の解決策を見つけたいだけだ。今議論していることは、実際に起きた出来事ほど重要なことではない。」