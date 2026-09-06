マンチェスター・ユナイテッドは勝利に向かっているように見えたが、終盤の失速によりエヴァートンに2-2の引き分けへ持ち込まれた。後半立ち上がりにブライアン・ムベウモが先制点を挙げた後、83分にタイリーク・ジョージが決め、エヴァートンが追いついた。途中出場のベンヤミン・シェシュコが88分にユナイテッドへ勝ち点3をもたらしたかに思われたが、アディショナルタイムにメイトランド＝ナイルズがペナルティーエリア外から強烈なシュートを突き刺し、アウェーのユナイテッドを勝利から遠ざけた。

この結果について振り返ったキャリックは、『BBC Match of the Day』に対し、次のように語った。「ああ、もちろんそうだ。終盤の失点についてはね。あの試合には、我々にとって良い点がたくさんあったと思う。良いサッカーができていたし、時には危険な場面も作れていた。大部分において、チームとして本当に良く守れていたと思う。もう少し多くのボールがボックス内に入ってきて、試合を締めるべき場面で、自分たちにとって少し難しくなってしまった。勝って終われなかったことを残念に思っている」