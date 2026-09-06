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「失望した」 キャリック、終盤のエバートン戦ドローに反応 ラッシュフォードは負傷の痛手
キャリック監督のチーム、土壇場で痛恨の失点
マンチェスター・ユナイテッドは勝利に向かっているように見えたが、終盤の失速によりエヴァートンに2-2の引き分けへ持ち込まれた。後半立ち上がりにブライアン・ムベウモが先制点を挙げた後、83分にタイリーク・ジョージが決め、エヴァートンが追いついた。途中出場のベンヤミン・シェシュコが88分にユナイテッドへ勝ち点3をもたらしたかに思われたが、アディショナルタイムにメイトランド＝ナイルズがペナルティーエリア外から強烈なシュートを突き刺し、アウェーのユナイテッドを勝利から遠ざけた。
この結果について振り返ったキャリックは、『BBC Match of the Day』に対し、次のように語った。「ああ、もちろんそうだ。終盤の失点についてはね。あの試合には、我々にとって良い点がたくさんあったと思う。良いサッカーができていたし、時には危険な場面も作れていた。大部分において、チームとして本当に良く守れていたと思う。もう少し多くのボールがボックス内に入ってきて、試合を締めるべき場面で、自分たちにとって少し難しくなってしまった。勝って終われなかったことを残念に思っている」
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守備の綻びが高くついた
この引き分けにより、マンチェスター・ユナイテッドは新シーズン初のクリーンシートをなおも達成できておらず、開幕からの3試合で6失点を喫している。さらに注目すべきは、ユナイテッドがリーグ開幕3試合のそれぞれで2失点以上を喫したのは、過去50年で2020-21シーズンと今回の2度目にすぎないという点だ。キャリックは、チームは長い時間帯で安定した戦いを見せていたものの、最も重要な場面で試合をうまくコントロールできなかったと認めた。
ジョージとメイトランド・ナイルズに許した失点について、キャリックは「公平に言って、あれは2本とも素晴らしいシュートだった。決定的なチャンスを与えたわけではなかった。守備は本当に良かったと思う。ボックス際にこぼれた場面がいくつかあり、何本かのシュートにもブロックで対応できていた。大半の場面でボックス内はしっかり守れていた。もちろん失点はしたくない。今日はこれまでとは違った。何よりも試合を締めくくることが重要だった。なぜなら、私たちは本当に良い状況にいたからだ」と認めた。
攻撃への切り替えにおけるポジティブな要素
マンチェスター・ユナイテッドのアウェーでの苦戦は、今季序盤も続いている。エヴァートン戦の引き分けは、開幕週に昇格組ハル・シティ相手に敵地で喫した0-2の失望的な敗戦に続く結果で、ユナイテッドはいまだ今季アウェー初勝利を探している状況だ。
「時間帯によっては、本当に良いサッカーができていたと思う。試合の立ち上がりと終盤はそこまでではなかったが、多くの良いプレーができたし、危険な場面も作れていた」とキャリックは説明した。「ある時間帯には相手に多くの問題を引き起こした。2点とも、それぞれ異なる理由で本当に素晴らしいゴールだったし、2点目は自分たちにとって決勝点になるべきものだった」。この結果は、イプスウィッチ・タウンに5-2で大勝した試合に続くもので、ユナイテッドがゴール前で高まる脅威を示している。
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ラシュフォードの負傷懸念
ユナイテッドにとって大きなマイナス材料となったのは、マーカス・ラッシュフォードの交代だった。イングランド代表FWは左サイドで絶えず脅威となり、ルーク・ショーとの長年の連係を再び発揮していたが、身体の違和感によりその日のプレーを早めに終えることになった。キャリックは試合後、この交代は予防的な措置だったと認めたものの、このFWが離脱期間を強いられるかどうかはまだ分かっていない。
ラッシュフォードを交代させた判断について『Sky Sports』に語ったキャリックは、次のように述べた。「少し何かを感じたので、交代させなければならなかった。試合のさまざまな時間帯で、ピッチのほぼあらゆる場所で良い連係が見られた。そしてマーカスとルーク・ショーは長い間一緒にプレーしてきて、お互いをよく理解している。それは見て取れるし、あのサイドでは本当に危険な存在に見えた。もちろん、まだまだこれからだ」
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