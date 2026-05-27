「失敗は避けられない」――ジャック・ウィルシャーは「プレミアリーグの王者」の誕生が予定より早まると見る。なぜアーセナルは2026年のチャンピオンズリーグ制覇に向け、より有利なのか。

国内タイトルを獲得し、3年連続2位の「大舞台で力が出せない」レッテルをアーセナルは剥がした。ウィルシャーは、その心理変化がクラブ初となるチャンピオンズリーグ制覇へチームをさらに脅威的にすると語る。長年の優勝への重圧から解放された選手たちは、本来の力を出せると語っている。

「PSG戦は大きな試練だが、決勝は一発勝負だ。PSGは昨年の決勝を経験しているものの、ミケルがチームをどう準備させるかで我々はチャンスがある。これはクラブにとって全てを意味する」とウィルシャーは語った。 「誰もがアーセナルに優勝してほしくないと思っていたように感じましたが、彼らが成し遂げたことを本当に嬉しく思います。これでその重圧が取り除かれたからです。来年、彼らは再び優勝を目指せるでしょうが、あのプレッシャーなしに挑めるのです」