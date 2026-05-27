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「失敗は避けられない」――ジャック・ウィルシャーは「プレミアリーグの王者」の誕生が予定より早まると見る。なぜアーセナルは2026年のチャンピオンズリーグ制覇に向け、より有利なのか。
プレミアリーグが最優先だった
アーセナルは最終節を待たず22年ぶりのリーグ優勝を決めた。クラブのヘイル・エンド・アカデミーでコーチ経験のあるウィルシャーは、このプレミアリーグへの執着が今シーズンの原動力だったと語る。
「プレミアリーグ優勝が決まった今、それが何よりも重要だったと確信している。ミケルも選手たちも皆、それを望んでいた」とウィルシャーはTNTスポーツに語った。「2年前、私はU-18チームと共にいたが、すべての取り組みがその目標に向けられていた。そして彼らはついにそれを手に入れた。チャンピオンズリーグも目標だったが、それはもう少し先のことだったかもしれない。それでもチームは素晴らしい活躍をした」
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PSG戦での過去の敗戦から学ぶ
アーセナルは土曜の決勝で、ルイス・エンリケ率いるパリ・サンジェルマンと再戦する。昨季の準決勝では合計3-1で敗れたが、ウィルシャーは成長途上のチームにとってその苦い経験が教訓になると語る。
「この大会で優勝を目指すなら、失敗や苦境を乗り越え、学ぶことが必要だ」と元イングランド代表のウィルシャーは語る。「アーセナルが十分に学び、昨年の準決勝の痛みを糧に前進することを願っている」。
アルテタ監督の下での戦術の進化
アーセナルは今シーズンの欧州大会で8戦全勝、総失点6と粘り強さを示している。ウィルシャーは、アルテタ監督の戦術成長と2025年の敗北で得た適応力が決戦の鍵になると語る。
「戦術に優れた監督は多いが、ミケルは最高だ。彼も選手も学ぶだろう」とウィルシャーは語った。「直接対戦すれば相手について多くを学べ、翌年再戦する時にはさらに強くなっているはずだ」。
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「ボトラー」のレッテルをようやく脱却
国内タイトルを獲得し、3年連続2位の「大舞台で力が出せない」レッテルをアーセナルは剥がした。ウィルシャーは、その心理変化がクラブ初となるチャンピオンズリーグ制覇へチームをさらに脅威的にすると語る。長年の優勝への重圧から解放された選手たちは、本来の力を出せると語っている。
「PSG戦は大きな試練だが、決勝は一発勝負だ。PSGは昨年の決勝を経験しているものの、ミケルがチームをどう準備させるかで我々はチャンスがある。これはクラブにとって全てを意味する」とウィルシャーは語った。 「誰もがアーセナルに優勝してほしくないと思っていたように感じましたが、彼らが成し遂げたことを本当に嬉しく思います。これでその重圧が取り除かれたからです。来年、彼らは再び優勝を目指せるでしょうが、あのプレッシャーなしに挑めるのです」