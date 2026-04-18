アンフィールドで話題になっているのが、レバークーゼンからフリンポンに続き加入したフロリアン・ヴィルツの好調だ。移籍に疑問の声もあるが、フリンポンはチームメイトのヴィルツが批判を吹き飛ばし、ブンデスリーガ無敗優勝時の活躍を再現すると確信している。

彼はこう付け加えた。「フロが来るって聞いた時、すごく嬉しかった。同じチームメイトが一緒に移籍なんて、めったにないから。彼がどこでスペースを作るか、いつボールを欲しがっているか、どうやったらゴールを決められるか、僕は知っている。 フロがいなかったら、ブンデスリーガもカップ戦も勝てなかった。彼に何ができるか、僕は知っている。彼自身も分かっている。あとは皆さんが見ていればいい。彼はボールさばきが巧みで、落ち着いている。僕ほど速くないが、頭脳的な動きで速さを補う。僕はそれを見てきた。彼にはその力がある。」