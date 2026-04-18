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「失敗なんかじゃない！」。リヴァプールのSBフリンポンはNBAスターのヤニス・アデトクンボに刺激を受け、タイトルを逃しても大惨事ではないと語った。
成功への道とNBAの影響力
リヴァプールは今シーズン、カップ戦で敗退しプレミアリーグでもアーセナルに大きく水をあけられた。フリンポンはそんな状況を受け止め、バスケットボールからヒントを得た。元バイエル・レバークーゼンの彼は、マージーサイドで苦しい時間を過ごす中、ミルウォーキー・バックスのヤニス・アデトクンボに勇気をもらったという。
「ヤニスを知ってる？NBAは見てる？彼の言葉に耳を傾けるべきだ」とフリンポンは『テレグラフ』紙に語った。「いつも勝てるわけではない。再建のためにはこうした状況を乗り越える必要がある。僕はヤニスが『今シーズンは失敗か？』と問われたとき、『いや、失敗じゃない。 これは成功への道だ』と。彼はマイケル・ジョーダンの話をした。ジョーダンがファイナルで勝てなかったとき、それは失敗だったか？ 彼のキャリアの価値が下がったか？ 違う。あれも成功への道だった。だから、どんなに失望しても、どのシーズンも失敗とは見なすべきではない。成功を望むなら、これは私たちが歩まなければならない道なのだ」
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アンフィールドのプレッシャーへの対処
イングランドデビューシーズンのフリンポンはハムストリングを3度負傷し、アルネ・スロット監督の下でリズムをつかめていない。個人もチームもフラストレーションが溜まるが、このDFはリヴァプールのロッカールームのレベルが下がっていないと断言する。
彼は「負けるのを好む者はいない。ロッカールームを見ればわかる。皆、負けを嫌っている。ヤニスも言ったように、どんなシーズンも失敗ではない。負けたときは本当に辛い。でも、それは一つのステップに過ぎない。こんな経験はキャリアで初めてだ。 3度の怪我で苦しんだうえ、チームも本来あるべき姿から程遠い。それでも、FAカップかチャンピオンズリーグで優勝していれば、ここまで酷くなかっただろう」
「ウィーツ・ファクター」とアンフィールドへの適応
アンフィールドで話題になっているのが、レバークーゼンからフリンポンに続き加入したフロリアン・ヴィルツの好調だ。移籍に疑問の声もあるが、フリンポンはチームメイトのヴィルツが批判を吹き飛ばし、ブンデスリーガ無敗優勝時の活躍を再現すると確信している。
彼はこう付け加えた。「フロが来るって聞いた時、すごく嬉しかった。同じチームメイトが一緒に移籍なんて、めったにないから。彼がどこでスペースを作るか、いつボールを欲しがっているか、どうやったらゴールを決められるか、僕は知っている。 フロがいなかったら、ブンデスリーガもカップ戦も勝てなかった。彼に何ができるか、僕は知っている。彼自身も分かっている。あとは皆さんが見ていればいい。彼はボールさばきが巧みで、落ち着いている。僕ほど速くないが、頭脳的な動きで速さを補う。僕はそれを見てきた。彼にはその力がある。」
- PETER POWELL / AFP
リバプール・プロジェクトへの取り組み
マージーサイド・ダービーを前に、フリンポンは主将ファン・ダイクの助言を胸に刻む。17敗を喫しても、右SBは移籍を後悔せず、クラブのプロジェクトに全力投球だ。
彼はこう語る。「ファン・ダイクは『リヴァプールは特別なクラブだ。どこよりも厳しいが、必ずタイトルを獲る場所だ。みんなが僕らに勝とうとするから大変だが、君はここが気に入るはずだ』と言ってくれた。僕はリヴァプール以外ではプレーしたくない。 今は怪我に悩まされ、チームも結果が出ず苦しい。それでも何も変えたくない。これは道のりの一部だ」