Flash Press Agency
翻訳者：
失態から主役へ！ ラメンス、ワールドカップでの悪夢の大失態を経てローマで劇的な復活劇を完結
ラメンスがワールドカップでの失態の後、ローマで雪辱を果たす
マンチェスター・ユナイテッドのGKセンネ・ラメンスが勝利を引き寄せる活躍を見せ、ベルギーはローマでイタリアを相手にUEFAネーションズリーグで見事な2-0の勝利を収めた。24歳の守護神は1-0の場面で決定的なセーブを2本見せ、ワールドカップ準々決勝のスペイン戦で犯した高くつくミスの後、個人的な巻き返しを果たした。
新たに代表監督に就任したマルク・ファン・ボメルは、ローマでの一戦でラメンスをゴールマウスに立たせ、全面的な信頼を寄せた。
そのGKは、最近の批判を封じる堂々たるパフォーマンスで、その信頼に応えた。
- Photo News
GK、準々決勝でのミス後の感情面の立て直しを語る
7月のロサンゼルスでのワールドカップ敗退後からの歩みを振り返り、ラメンスは世間の厳しい視線を乗り越えるには並外れた精神力が必要だったと認めた。そして、揺るぎない支えをくれた身近な人々に感謝を示すとともに、トップレベルのフットボールがいかに目まぐるしく進んでいくかを強調した。
ラメンスは、自身の本当の実力を国際舞台で再び証明できたことに安堵を示した。
「あれを乗り越えるのは難しかった」と、2-0の勝利後にラメンスは認めた。「とても感情的な瞬間だった。チームと国のために力になりたかったが、あの日は本当にうまくいかなかった。それは残念だったが、それがフットボールだ。できるだけ早く気持ちを切り替えようとした」
ランメンス、ファン・ボメルの下でのクルトワとの競争に言及
ティボー・クルトワがネーションズリーグの試合を欠場することを選んだことで、ラメンスはファン・ボメル監督の下で得た先発のチャンスを最大限に生かしている。両者は以前アントワープでもともに仕事をしており、その際ファン・ボメル監督は、ラメンスがベルギーの将来を長く支える守護神になると予想していた。
スター級のパフォーマンスを見せたにもかかわらず、ラメンスは代表チーム内におけるクルトワのワールドクラスの地位に敬意を示し続けている。
「ティボーは多くのことを証明してきたし、世界最高のGKの一人だ」とラメンスは語った。「彼の居場所は常にある。彼が戻ってきたときにプレーするかどうかに、僕は焦点を当てていない。ゴールを守る時もそうでない時も、常にベストを尽くすだけだ」
- Photo News
ベルギー、フランスとのパリ決戦へ準備整う
ラメンスは、ファン・ボメル監督の就任直後のインパクトを称賛し、チームミーティングでの明確な戦術的コミュニケーションと、強度を重視する姿勢を強調した。ベルギーは堅固な守備を土台に、次戦へと意識を向けている。
ファン・ボメル監督率いるチームは、次のネーションズリーグでフランスと対戦するため、パリへ乗り込む準備を進めている。
ラメンスは、ローマでの活躍に続き、ゴールマウスの座を維持することを目指している。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。