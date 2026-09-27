マンチェスター・ユナイテッドのGKセンネ・ラメンスが勝利を引き寄せる活躍を見せ、ベルギーはローマでイタリアを相手にUEFAネーションズリーグで見事な2-0の勝利を収めた。24歳の守護神は1-0の場面で決定的なセーブを2本見せ、ワールドカップ準々決勝のスペイン戦で犯した高くつくミスの後、個人的な巻き返しを果たした。

新たに代表監督に就任したマルク・ファン・ボメルは、ローマでの一戦でラメンスをゴールマウスに立たせ、全面的な信頼を寄せた。

そのGKは、最近の批判を封じる堂々たるパフォーマンスで、その信頼に応えた。