復帰後、ムシアラは「調子の波はあるが、それは普通のことだ」と語った。まだ改善点があると認めつつ、「数か月前の期待と今の位置を比べれば、とても満足している」と述べた。

将来や代表でのW杯を見据え、今は「忍耐が最も大切だ。先を考えすぎず、目の前の小さな一歩を踏み出すことが重要だ」と語る。

また、チェルシー時代からを知るチームメイト、マイケル・オリゼについて「彼はあらゆる面で成長しており、素晴らしい」と絶賛。「今シーズン、彼ほど優れた選手はいない」と語った。