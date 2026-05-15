「彼のオーラや雰囲気は、本当に恋しくなるものだ」とムシアラはスカイのインタビューで語った。2人は2020年から2025年までバイエルンのトップチームでプレーし、ムシアラが14歳年上のミュラーから出場機会を奪っても、強い絆を築いた。 「僕がチームに加入したとき、彼は親切に助けてくれ、常にアドバイスをくれた」とムシアラは語り、「彼と長くプレーできたことを幸せに思う」と結んだ。
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「失ったもの」：ジャマル・ムシアラがFCバイエルンの長年のチームメイトを語る
23歳の攻撃的選手は最近苦境にあった。昨夏のクラブワールドカップ準々決勝パリ・サンジェルマン戦は、ミュラーにとってバイエルン756試合目の別れの一戦となり、腓骨骨折で数カ月離脱した。 復帰への道は平坦ではなく、再び戦線離脱も経験。CL準決勝PSG戦でも本領を発揮できなかった。
ミュラーは今の私にとって良い相談相手になるだろう。「こうした時期を乗り越えた彼とは、たくさん話をしてみたい」
FCバイエルン：ジャマル・ムシアラがマイケル・オリゼを絶賛
復帰後、ムシアラは「調子の波はあるが、それは普通のことだ」と語った。まだ改善点があると認めつつ、「数か月前の期待と今の位置を比べれば、とても満足している」と述べた。
将来や代表でのW杯を見据え、今は「忍耐が最も大切だ。先を考えすぎず、目の前の小さな一歩を踏み出すことが重要だ」と語る。
また、チェルシー時代からを知るチームメイト、マイケル・オリゼについて「彼はあらゆる面で成長しており、素晴らしい」と絶賛。「今シーズン、彼ほど優れた選手はいない」と語った。