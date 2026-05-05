「太刀打ちできなかった」―エバートンがアーセナルに優勝争いで大きな恩恵をもたらしたにもかかわらず、デイヴィッド・モイーズ監督はマンチェスター・シティが「プレミアリーグ最強のチーム」だと断言した

エバートンにとって好結果だったが、モイーズ監督は試合の大半でアウェーチームの高いクオリティに対応できなかったと認めた。試合後、モイーズ監督はグアルディオラ率いるシティを称賛し、順位に関係なく現在リーグ最強だと強調した。

「勝ち点3を手にする寸前だっただけに残念だ。シティが優勝して強さを証明するかは分からないが、彼らはプレミアリーグで最も優れたチームだ」と語った。

引き分けでアーセナルの優勝の可能性が高まったが、アルテタ監督とはほとんど連絡を取っていないという。「時折ミケルとは話すけど、彼には自分のことに集中しなければならないからね」