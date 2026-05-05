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「太刀打ちできなかった」―エバートンがアーセナルに優勝争いで大きな恩恵をもたらしたにもかかわらず、デイヴィッド・モイーズ監督はマンチェスター・シティが「プレミアリーグ最強のチーム」だと断言した
エバートン、混沌とした試合の末にシティと引き分ける
エバートンはヒル・ディキンソン・スタジアムでマンチェスター・シティと3-3の引き分けに終わり、プレミアリーグ優勝争いの行方が大きく動いた。序盤に先制したグアルディオラ率いるシティは、貴重な勝ち点を逃した。
この引き分けでアーセナルが優勝争いの主導権を握った。ミケル・アルテタ監督率いるチームが残る3試合（ウェストハム、バーンリー、クリスタル・パレス）に勝てば、22年ぶりのプレミアリーグ制覇となる。
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モイーズ監督、シティの質の高さを称賛
エバートンにとって好結果だったが、モイーズ監督は試合の大半でアウェーチームの高いクオリティに対応できなかったと認めた。試合後、モイーズ監督はグアルディオラ率いるシティを称賛し、順位に関係なく現在リーグ最強だと強調した。
「勝ち点3を手にする寸前だっただけに残念だ。シティが優勝して強さを証明するかは分からないが、彼らはプレミアリーグで最も優れたチームだ」と語った。
引き分けでアーセナルの優勝の可能性が高まったが、アルテタ監督とはほとんど連絡を取っていないという。「時折ミケルとは話すけど、彼には自分のことに集中しなければならないからね」
トフィーズの逃した好機
前半はシティが優位に立ったが、13分間でエバートンが3得点を挙げる展開に。しかしハーランドとドクのゴールでシティが粘り、引き分けに終わった。モイーズ監督は「前半は圧倒された」と語った。
「前半終了時にはこの結果を受け入れていただろう。前半は圧倒されていた」とモイーズ監督はESPNの取材に語った。「もっと接触を増やし、シティに近づきたかったが、近づくことさえできなかった。相手もよくプレーしていたが、私たちは本来の力を出せなかった。
「ホームでの試合としては最悪の内容で、強豪相手の中でも最も悪い出来だった。それでも選手たちは食らいつき、3－1にした時点では逃げ切れるはずだった。シティ相手に引き分けるのは悪くないが、3－1なら勝つチャンスだった」。
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重要な最終局面が待ち受けている
シティは残りの試合に勝ち、アーセナルが躓くことを期待する。この引き分けで、シティは1試合少なく5ポイント差ついた。アーセナルはまずウェストハムとのアウェイ戦など残り3試合全勝を狙う。その前に、アルテタ率いるチームはチャンピオンズリーグ準決勝第2戦でアトレティコと対戦する。第1戦は1－1だった。