しかしピッチではその実績を全く示せず、「マデイラのロケット」は試合を通じてほとんど影響を与えなかった。

この出来に統計サイト「ソファスコア」はロナウドに6.1点をつけ、ポルトガル代表で最低評価を与えた。

所属するサウジアラビアのアル・ナセルではチーム最多得点を誇るが、この試合では3本のシュートすべてが枠を外れ、21本のパスのうち19本が成功（成功率90％）したものの、攻撃への影響は限定的だった。

ドリブルは試さず、6回のボール運びも前進したのは1回だけ。ボールロストは3回だった。