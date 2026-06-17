数時間前、アルゼンチン代表のキャプテンリオネル・メッシは2026年ワールドカップで自身初となるハットトリックを達成し、アルジェリアを3-0で下した。
試合後、注目はヒューストンに移った。ライバルのポルトガル、クリスティアーノ・ロナウドは第1節コンゴ民主共和国戦で反撃が期待されたが、物足りなかった。
数時間前、アルゼンチン代表のキャプテンリオネル・メッシは2026年ワールドカップで自身初となるハットトリックを達成し、アルジェリアを3-0で下した。
試合後、注目はヒューストンに移った。ライバルのポルトガル、クリスティアーノ・ロナウドは第1節コンゴ民主共和国戦で反撃が期待されたが、物足りなかった。
スタメン発表後、キックオフの笛が鳴る前からロナウドは数々の偉業を打ち立てていたが、笛が鳴った瞬間、その功績は消えた。
2006年大会から通算6大会出場した2人目の選手となり、リオネル・メッシが大会初出場から16時間前に達成した記録に並んだ。
さらに彼はゴールキーパーを除き、41歳132日で史上最年長4位となる先発出場を果たした。
しかしピッチではその実績を全く示せず、「マデイラのロケット」は試合を通じてほとんど影響を与えなかった。
この出来に統計サイト「ソファスコア」はロナウドに6.1点をつけ、ポルトガル代表で最低評価を与えた。
所属するサウジアラビアのアル・ナセルではチーム最多得点を誇るが、この試合では3本のシュートすべてが枠を外れ、21本のパスのうち19本が成功（成功率90％）したものの、攻撃への影響は限定的だった。
ドリブルは試さず、6回のボール運びも前進したのは1回だけ。ボールロストは3回だった。
ロナウドは今年に入ってもポルトガル代表で結果を出せず、2026年も代表初得点を挙げていない。
直近6試合では昨年10月のW杯欧州予選ハンガリー戦（2-2）で2得点を挙げたのみだ。
残る5試合では沈黙した。アイルランドとのW杯予選2試合、チリとナイジェリア（親善試合）、W杯本戦のコンゴ民主共和国戦だ。
さらにアイルランド戦では一発退場となり、アルメニア戦を欠場。ただし処分は1試合に軽減され、ワールドカップ初戦には出場可能となった。