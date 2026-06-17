数時間前、アルゼンチン代表のキャプテンリオネル・メッシは2026年ワールドカップでハットトリックを達成し、アルジェリアを3-0で下した。
試合後、注目はヒューストンに移った。グループリーグ初戦でコンゴ民主共和国と対戦するポルトガルのクリスティアーノ・ロナウドがどんな反撃を見せるか期待されたが、そのパフォーマンスは期待外れだった。
数時間前、アルゼンチン代表のキャプテンリオネル・メッシは2026年ワールドカップでハットトリックを達成し、アルジェリアを3-0で下した。
試合後、注目はヒューストンに移った。グループリーグ初戦でコンゴ民主共和国と対戦するポルトガルのクリスティアーノ・ロナウドがどんな反撃を見せるか期待されたが、そのパフォーマンスは期待外れだった。
スタメン発表後、キックオフ前からロナウドは数々の偉業と記録を打ち立てていた。しかし、笛が鳴った瞬間、それらの功績は消え去った。
2006年大会から通算6大会出場した2人目の選手となり、リオネル・メッシが16時間前に達成した記録に並んだ。
さらに彼は41歳132日で、GKを除けばW杯史上最年長の先発選手となり、GKを含めても4番目の年長記録となった。
しかしピッチではその実績を全く示せず、「マデイラのロケット」は試合を通じてほとんど影響を与えなかった。
この出来に、統計サイト「ソファスコア」はロナウドに6.1点をつけ、ポルトガル代表で最低評価を与えた。
所属するサウジアラビアのアル・ナスルではチームを牽引するスターだが、この試合では3本のシュートすべてが枠を外れ、21本のパスのうち19本が成功（成功率90％）、17本をコンゴの中盤で出し15本が相手陣地に到達（成功率88％）した。
ドリブルは試さず、6回のボール運びのうち前を向いたのは1回だけ。ボールを失った回数も3回だった。
ロナウドは今年初めのポルトガル代表戦から精彩を欠き、2026年も代表初得点を挙げていない。
直近6試合では昨年10月のW杯欧州予選ハンガリー戦（2-2）で2得点を挙げたのみだ。
残る5試合では沈黙した。対象はW杯予選のアイルランド戦2試合、親善試合のチリ・ナイジェリア戦、W杯本大会のコンゴ民主共和国戦である。
さらにアイルランド戦では一発退場となり、アルメニア戦を欠場。ただし処分は1試合に軽減され、ワールドカップ初戦への出場は可能となった。