しかしピッチではその実績を全く示せず、「マデイラのロケット」は試合を通じてほとんど影響を与えなかった。

この出来に、統計サイト「ソファスコア」はロナウドに6.1点をつけ、ポルトガル代表で最低評価を与えた。

所属するサウジアラビアのアル・ナスルではチームを牽引するスターだが、この試合では3本のシュートすべてが枠を外れ、21本のパスのうち19本が成功（成功率90％）、17本をコンゴの中盤で出し15本が相手陣地に到達（成功率88％）した。

ドリブルは試さず、6回のボール運びのうち前を向いたのは1回だけ。ボールを失った回数も3回だった。