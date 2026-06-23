ポルトガル代表のキャプテン、クリスティアーノ・ロナウドは、ウズベキスタン戦でワールドカップの7つの新記録を達成し、自身の能力に疑問を抱く人々を驚かせた。
この日ヒューストンで行われたウズベキスタン戦で、ポルトガル代表を5-0の勝利に導いた。
ポルトガル代表のキャプテン、クリスティアーノ・ロナウドは、ウズベキスタン戦でワールドカップの7つの新記録を達成し、自身の能力に疑問を抱く人々を驚かせた。
この日ヒューストンで行われたウズベキスタン戦で、ポルトガル代表を5-0の勝利に導いた。
ロナウドは2026年W杯初戦のコンゴ民主共和国戦で批判を受けたが、この試合で2得点を挙げ、見事にリベンジした。
開始6分、ジョアン・カンセロのクロスをロナウドが頭で合わせ先制。
39分にはゴール前に抜け出し、右隅へ得意のシュート。自身2点目、チームの3点目を決めた。
コンゴ民主共和国戦ではポルトガル代表で最も精彩を欠いたロナウドだが、ウズベキスタン戦では状況が一転。チーム内で最も活躍した選手の一人となった。
統計サイト「Sofa Score」では8.5点をマークし、ヌノ・メンデス（8.9点）、ブルーノ・フェルナンデス（8.7点）に次ぐチーム3位の評価だった。
ロナウドは7本シュートを放ち、5本がポストやクロスバーを直撃。3度の決定機を逃し、オフサイドも2回取られた。
コンゴ民主共和国戦後、ロナウドは「自己中心だ」「チームを犠牲にしても得点を欲しがる」と批判された。
しかしウズベキスタン戦で彼は行動で反論した。17分、DFヌノ・メンデスが決めた2点目の場面だ。
ポルトガルはペナルティエリア際でFKを獲得。誰もがロナウドの“マデイラのロケット”を予想したが、彼はボールをメンデスに譲った。メンデスはGK右を突く低射でネットを揺らした。
この場面は、ロナウドが自己の得点を優先したわけではないことを証明した。彼はあえてGKの視線を固定し、メンデスが放ったロケットのような一撃がネットを揺らした。
ロナウドはウズベキスタン戦で2得点を挙げ、ワールドカップで複数の歴史的記録を達成した。特に6大会連続で得点を奪った史上初の選手となった。
さらにポルトガル代表の歴代最多得点者（10ゴール）にもなった。これは1966年以来記録保持者だったエウゼビオを1ゴール上回るもの。
さらに41歳138日でポルトガル代表最年長得点をマークし、2022年のペペの記録を更新した。
また、メッシ（アルゼンチン）とラウドロップ（デンマーク）に続き、ワールドカップで最年長・最年少得点を記録した3人目の選手にもなった。
また、41歳138日で1試合2得点以上を挙げた最年長選手にもなった。
また、彼はワールドカップで得点を挙げた史上2番目に年長の選手となり、カメルーンのロジェ・ミラに次ぐ記録となった。
また、彼はワールドカップと欧州選手権でそれぞれ10ゴール以上を記録した初の選手でもあり、ユーロでは14得点をマークしている。