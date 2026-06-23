コンゴ民主共和国戦後、ロナウドは「自己中心だ」「チームを犠牲にしても得点を欲しがる」と批判された。

しかしウズベキスタン戦で彼は行動で反論した。17分、DFヌノ・メンデスが決めた2点目の場面だ。

ポルトガルはペナルティエリア際でFKを獲得。誰もがロナウドの“マデイラのロケット”を予想したが、彼はボールをメンデスに譲った。メンデスはGK右を突く低射でネットを揺らした。

この場面は、ロナウドが自己の得点を優先したわけではないことを証明した。彼はあえてGKの視線を固定し、メンデスが放ったロケットのような一撃がネットを揺らした。