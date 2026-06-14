モロッコの若手スター、アイユーブ・ブアディは、2026年ワールドカップのグループリーグ初戦ブラジル戦で好パフォーマンスを見せた。日曜早朝にニューヨーク／ニュージャージー・スタジアムで行われた試合は1－1の引き分けに終わった。
この試合が代表公式戦デビューとなった18歳は、準備期間の親善試合3試合で経験を積み、モハメド・ウェヒビ監督の信頼を得た。
モロッコの若手スター、アイユーブ・ブアディは、2026年ワールドカップのグループリーグ初戦ブラジル戦で好パフォーマンスを見せた。日曜早朝にニューヨーク／ニュージャージー・スタジアムで行われた試合は1－1の引き分けに終わった。
この試合が代表公式戦デビューとなった18歳は、準備期間の親善試合3試合で経験を積み、モハメド・ウェヒビ監督の信頼を得た。
ブアディは中盤で存在感を示し、世界屈指の強豪国を相手にモロッコのバランスを保った。
66本のパスのうち60本を成功（成功率91％）。うち29本はブラジル陣内へのパスで、成功率は88％に達した。この数字は彼が安全なエリアに留まらず、自信を持って相手陣深くに切り込んでいたことを示している。
専門統計サイトでの評価は6.50～6.88と平均的だが、得点に絡まなかったことを考えれば当然だ。だが、ビルドアップの指標は別の物語を示している。
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ワウディは巧みなポジショニングと繊細な技術で時間を稼ぎ、ブラジルのプレッシャーをかわしながらモロッコのボール保持を安定させた。さらに前線へスムーズにボールを送り出す能力も示した。
カシミーロやブルーノ・ジーマンス擁する中盤を前に、耐えるだけでなく支配を狙うチームにとって、これは不可欠だった。
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ブアディは過去2シーズン、リールでレギュラーとしてプレーし、2023年10月、16歳の誕生日を3日後に控えてデビュー。このとき彼はUEFAコンフェレンスリーグ史上最年少選手となった。
守備的MFとしてドリブルとボールキープに秀で、試合の流れを読む力も高い。190cm超の体を活かした1対1でも高い数値を残す。
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オプタによると、今季フランスリーグで100回以上タックルしたMFのうち、成功率55.6％を超えたのは10人だけ。しかも全員が彼より2歳以上年上だ。
これらの数字は、彼がワールドカップ代表に選ばれたことが妥当であることを示し、またフランスではなくモロッコ代表を選択した判断も正しかったことを裏付けている。