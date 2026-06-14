ブアディは中盤で存在感を示し、世界屈指の強豪国を相手にモロッコのバランスを保った。

66本のパスのうち60本を成功（成功率91％）。うち29本はブラジル陣内へのパスで、成功率は88％に達した。この数字は彼が安全なエリアに留まらず、自信を持って相手陣深くに切り込んでいたことを示している。

専門統計サイトでの評価は6.50～6.88と平均的だが、得点に絡まなかったことを考えれば当然だ。だが、ビルドアップの指標は別の物語を示している。

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