Sport1によると、BVB経営陣は来季に向けたセンターバック獲得を「集中的に」検討している。
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天文学的な額の契約解除条項！BVBはポルトガル代表選手の獲得を「本格的に」検討中。
ブンデスリーガ準優勝チームのスカウトは火曜、ヒューストンでのワールドカップ開幕戦ポルトガル対コンゴ民主共和国戦でアラウージョを視察した。ポルトガルが1－1で引き分けたこの試合で、彼は90分間センターバックとしてプレーした。
Sport1によると、ドルトムントからアラウージョへのオファーはまだないが、関心は「具体化しつつある」という。
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トマス・アラウホはFCバイエルンの補強候補に挙げられている。
アラウージョは2016年にポルトガル最多優勝クラブのユースへ加入。2024年12月に契約を延長し、ベンフィカとの契約は2029年までで、移籍金は8000万ユーロに設定されている。
24歳の彼は今季公式戦39試合に出場し、1ゴール2アシストを記録。バイエルンが興味を示しているとされ、約2週間前には周辺関係者に接触したとも報じられた。 センターバックだけでなく右サイドバックもこなす。
今夏、ボルシアの守備陣には大きな動きがある。ニクラス・ズーレが現役を引退し、エムレ・カンは重度の膝の怪我で来シーズン大半を欠場する。スポーツディレクターのオーレ・ブックはRBザルツブルクからジョアン・ガドゥを獲得し、すでにセンターバックを補強済み。この19歳の移籍金は2000万ユーロ弱だ。
それでも、さらに動きがある可能性は高い。 ニコ・シュロッターベックは2031年まで契約延長したが、契約には今夏のW杯後に発動できる移籍条項がある。ただ、土曜のドイツ代表コートジボワール戦（2-1）で負った膝の負傷が今後の計画に影響する可能性もある。
BVBの最高額移籍
選手 ポジション 移籍元 年 移籍金 ウスマン・デンベレ フォワード スタッド・レンヌ 2016年 3550万ユーロ セバスティアン・ハラー フォワード アヤックス・アムステルダム 2022 3100万ユーロ マッツ・フンメルス ディフェンス FCバイエルン 2019 3050万ユーロ ジョーブ・ベリンガム MF AFCサンダーランド 2025 3,050万ユーロ ジュード・ベリンガム MF バーミンガム・シティ 2020 30.15百万ユーロ