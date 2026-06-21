天文学的な額の契約解除条項！BVBはポルトガル代表選手の獲得を「本格的に」検討中。

アラウージョは2016年にポルトガル最多優勝クラブのユースへ加入。2024年12月に契約を延長し、ベンフィカとの契約は2029年までで、移籍金は8000万ユーロに設定されている。

24歳の彼は今季公式戦39試合に出場し、1ゴール2アシストを記録。バイエルンが興味を示しているとされ、約2週間前には周辺関係者に接触したとも報じられた。 センターバックだけでなく右サイドバックもこなす。

今夏、ボルシアの守備陣には大きな動きがある。ニクラス・ズーレが現役を引退し、エムレ・カンは重度の膝の怪我で来シーズン大半を欠場する。スポーツディレクターのオーレ・ブックはRBザルツブルクからジョアン・ガドゥを獲得し、すでにセンターバックを補強済み。この19歳の移籍金は2000万ユーロ弱だ。

それでも、さらに動きがある可能性は高い。 ニコ・シュロッターベックは2031年まで契約延長したが、契約には今夏のW杯後に発動できる移籍条項がある。ただ、土曜のドイツ代表コートジボワール戦（2-1）で負った膝の負傷が今後の計画に影響する可能性もある。