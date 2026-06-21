Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Portugal v Nigeria - International FriendlyGetty Images Sport
Falko Blöding

翻訳者：

天文学的な額の契約解除条項！BVBはポルトガル代表選手の獲得を「本格的に」検討中。

ブンデスリーガ
移籍情報
ボルシア・ドルトムント
ベンフィカ
リガポルトガル
ポルトガル
ワールドカップ
トマス・アラウホ

ボルシア・ドルトムントが、ベンフィカ・リスボンに所属するポルトガル代表トマス・アラウホに関心を示している。

Sport1によると、BVB経営陣は来季に向けたセンターバック獲得を「集中的に」検討している。

  • ブンデスリーガ準優勝チームのスカウトは火曜、ヒューストンでのワールドカップ開幕戦ポルトガル対コンゴ民主共和国戦でアラウージョを視察した。ポルトガルが1－1で引き分けたこの試合で、彼は90分間センターバックとしてプレーした。

    Sport1によると、ドルトムントからアラウージョへのオファーはまだないが、関心は「具体化しつつある」という。

    • 広告
  • AraujoGetty Images

    トマス・アラウホはFCバイエルンの補強候補に挙げられている。

    アラウージョは2016年にポルトガル最多優勝クラブのユースへ加入。2024年12月に契約を延長し、ベンフィカとの契約は2029年までで、移籍金は8000万ユーロに設定されている。

    24歳の彼は今季公式戦39試合に出場し、1ゴール2アシストを記録。バイエルンが興味を示しているとされ、約2週間前には周辺関係者に接触したとも報じられた。 センターバックだけでなく右サイドバックもこなす。

    今夏、ボルシアの守備陣には大きな動きがある。ニクラス・ズーレが現役を引退し、エムレ・カンは重度の膝の怪我で来シーズン大半を欠場する。スポーツディレクターのオーレ・ブックはRBザルツブルクからジョアン・ガドゥを獲得し、すでにセンターバックを補強済み。この19歳の移籍金は2000万ユーロ弱だ。

    それでも、さらに動きがある可能性は高い。 ニコ・シュロッターベックは2031年まで契約延長したが、契約には今夏のW杯後に発動できる移籍条項がある。ただ、土曜のドイツ代表コートジボワール戦（2-1）で負った膝の負傷が今後の計画に影響する可能性もある。

  • BVBの最高額移籍

    選手ポジション移籍元移籍金
    ウスマン・デンベレフォワードスタッド・レンヌ2016年3550万ユーロ
    セバスティアン・ハラーフォワードアヤックス・アムステルダム20223100万ユーロ
    マッツ・フンメルスディフェンスFCバイエルン20193050万ユーロ
    ジョーブ・ベリンガムMFAFCサンダーランド20253,050万ユーロ
    ジュード・ベリンガムMFバーミンガム・シティ202030.15百万ユーロ