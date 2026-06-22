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天候不良によりキックオフが遅れる恐れがあるため、ファンにはフランス対イラク戦の観戦自粛が呼びかけられた。
サポーターへの安全注意喚起
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落雷・遅延時の対応手順
この試合は、2026年ワールドカップでキックオフが遅れる最初の試合になる可能性がある。落雷がスタジアムから8マイル以内に検知された場合、安全対策として少なくとも30分間中断し、観客と関係者を屋内へ避難させる。
キックオフ3時間前から会場は激しい雨に見舞われている。現時点で公式な延期発表はないが、入場ゲートの開放が遅れており、ウォーミングアップや試合開始にも影響する可能性が高い。
グループIの有力馬たちにとって、その行方が注目される。
この混乱はグループIの2国にとって重要な時期に起きた。フランスは直近5試合中4勝、コロンビアとブラジルとの親善試合も制し、好調で大会に臨んだ。
ディディエ・デシャン監督の下、初戦でセネガルを3－1で下し、早くも32強入りを狙う。
一方、イラクは初戦でノルウェーに1-4で敗れ、グラハム・アーノルド監督率いるチームは決勝トーナメント進出へ必須の勝利がさらに遠のいた。ボストンでの試合では、ターゲットマン、アイメン・フセインが攻撃で存在感を示したが、守備のミスが響いた。
- AFP
考えられるグループの組み合わせ
フランスが勝てば勝ち点6で次ラウンド進出が決まる。しかし、試合が開催されイラクが勝てばグループIは混戦となり、フランスはノルウェー戦にすべてを懸けることになる。
試合の大幅な遅延や会場変更があれば、両チームの調整に支障が生じる恐れがある。嵐がペンシルベニア州を通過する中、FIFAは観客と選手の安全を最優先し、ファンには公式チャンネルで最新情報を確認するよう呼びかけている。