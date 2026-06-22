悪天候のため、大会主催者と地元当局は安全上の注意を迅速に呼びかけました。リンカーン・フィナンシャル・フィールド（フィラデルフィア・スタジアム）は、ゲートは予定時刻に開かず、まだ向かっていないファンは来場を見合わせるよう要請しています。

スタジアムはXで「悪天候のためゲート開放は遅れます。まだ現地に向かわれていない方は来ないでください。天候が回復次第、新しい時刻をお知らせします。すでに近くにいる方は安全な場所に避難してください」と発表した。