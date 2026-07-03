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「天作のカップルとは言えない」――スタン・コリーモアがシティ・グラウンドでの人事異動に反応する中、オリバー・グラスナーのノッティンガム・フォレストでの手腕が問われている。
ノッティンガム・フォレストは2025-26シーズン、4人の監督の下で戦った
フォレストは2025-26シーズン、4人の監督の下でプレーした。開幕はヌノ・エスピリト・サント、終盤はヴィトール・ペレイラが指揮。アンジェ・ポステコグルーは39日、ショーン・ダイチは25試合で退任した。
ペレイラはプレミアリーグ残留とヨーロッパリーグ準決勝進出を果たしたが、6月30日の契約満了直前に解除条項が発動された。
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元クリスタル・パレス監督のグラスナー氏が、シティ・グラウンドの指揮を執ることになった。
プレシーズンが迫り、フォレストは新監督を早く迎えたい。元クリスタル・パレス監督グラスナー氏が就任へ。彼はセルハースト・パークを去る際、FAカップ、コミュニティ・シールド、カンファレンスで優勝していた。
南ロンドン離任を発表した際にはマンチェスター・ユナイテッドやチェルシーとの噂もあったが、結局はシティ・グラウンドを選んだ。フォレストを踏み台にするつもりなのか。レッドズは近い将来また新監督を探す羽目になるのか。マリナキス会長の期待に応えられるのか。
グラスナーはマリナキスと組んで、あとどれくらい持ちこたえられるだろうか？
これらの質問を受けた元フォレストFWコリーモア氏（BetGoodwin提携）はGOALに、トレントサイドに新時代が到来していると語った。「マリナキス氏の下では在任期間は数カ月、長くても24カ月単位で評価される。3、4、5年ではない。
グラスナーはクリスタル・パレス時代、自分の希望や期待を率直に語っていた。だから、物事がうまくいかないとき、グラスナーが本音を述べ、マリナキス氏が即断するスタイルは今後も変わらないだろう。
ヴィトール・ペレイラ前監督の例がそれを示している。長期契約の話もあったが、クラブは彼の成果に満足していたにもかかわらず、すぐに解任した。
フォレストがグラスナーを起用した理由は分かる。彼はどこでもタイトルを取ってきた勝者だ。彼がフォレストを選んだのも理解できる。大きなクラブであり、久方ぶりのタイトルを狙えるチャンスがあるからだ。
しかし、今回の契約は数年単位ではない。せいぜい2年だろう。 この関係にはせいぜい2年しか与えないだろう。なぜなら、もし彼が好成績を収めて契約期間が2年を経過すれば、グラスナーは――彼のことだが――一定の保証や特定の選手、ある程度の主導権を求め始めるはずで、それは将来のサッカー部門責任者やオーナーとの対立を意味するからだ。
結果が出なければ、欧州大会出場やトロフィー獲得といった期待に応えられなければ解任されるだろう。
理想的な組み合わせとは言えず、彼がどこまで粘れるかは不透明だ。だが優れた監督であり、時間とリソース、そして数か月以上居られるという信頼が与えられれば、クラブに大きな成功をもたらすだろう。」
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移籍市場：アンダーソン売却でフォレストに資金
グラスナー監督は、就任が正式に決まれば、クラブ史上最高額の移籍金でイングランド代表MFエリオット・アンダーソンがマンチェスター・シティへ移籍したことで、資金を投入できる。
獲得候補はすでに頭にあるはずで、オーナーのマリナキス氏は常にタッチラインから戦術を指示する監督を全面支援してきた。ピッチ内外で野心的な計画が進行中で、共通の夢へ資金が投入される見込みだ。だが、この協力関係が潜在能力を具体的な成果へ変えられるかはまだ不明である。
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