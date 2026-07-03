これらの質問を受けた元フォレストFWコリーモア氏（BetGoodwin提携）はGOALに、トレントサイドに新時代が到来していると語った。「マリナキス氏の下では在任期間は数カ月、長くても24カ月単位で評価される。3、4、5年ではない。

グラスナーはクリスタル・パレス時代、自分の希望や期待を率直に語っていた。だから、物事がうまくいかないとき、グラスナーが本音を述べ、マリナキス氏が即断するスタイルは今後も変わらないだろう。

ヴィトール・ペレイラ前監督の例がそれを示している。長期契約の話もあったが、クラブは彼の成果に満足していたにもかかわらず、すぐに解任した。

フォレストがグラスナーを起用した理由は分かる。彼はどこでもタイトルを取ってきた勝者だ。彼がフォレストを選んだのも理解できる。大きなクラブであり、久方ぶりのタイトルを狙えるチャンスがあるからだ。

しかし、今回の契約は数年単位ではない。せいぜい2年だろう。 この関係にはせいぜい2年しか与えないだろう。なぜなら、もし彼が好成績を収めて契約期間が2年を経過すれば、グラスナーは――彼のことだが――一定の保証や特定の選手、ある程度の主導権を求め始めるはずで、それは将来のサッカー部門責任者やオーナーとの対立を意味するからだ。

結果が出なければ、欧州大会出場やトロフィー獲得といった期待に応えられなければ解任されるだろう。

理想的な組み合わせとは言えず、彼がどこまで粘れるかは不透明だ。だが優れた監督であり、時間とリソース、そして数か月以上居られるという信頼が与えられれば、クラブに大きな成功をもたらすだろう。」