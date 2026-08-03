トルコからの関心は、バルセロナがラシュフォードのカンプ・ノウ残留を完全移籍で実現させない決断を下した直後に浮上した。14ゴール14アシストを記録した成功のシーズンにもかかわらず、カタルーニャの強豪は買い取りオプションを行使しないことを選んだ。

プレシーズンの一戦後に取材に応じたバルサのハンジ・フリック監督はこの状況への残念な思いを口にし、「レンタル中の選手に何が起こるかは分からない。我々の状況は、それを実現するには簡単ではない。だが、彼と一緒に仕事ができたことにはとても感謝している。彼は素晴らしい選手であり、素晴らしい人でもある。チームも彼を恋しく思っているはずだし、私もそうだ。だが、これが人生であり、受け入れなければならないことだと思う」と語った。



