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大金投下の準備完了！ バルセロナへのローン移籍終了後、フェネルバフチェがマンチェスター・ユナイテッドのスター、マーカス・ラッシュフォードを獲得希望か
フェネルバフチェがラッシュフォード獲得へ巨額オファーを準備か
『The Sun』によると、フェネルバフチェは今夏、ラシュフォードをイスタンブールへ誘うために「大金を投じる」用意があるという。報道では、トルコの名門クラブが移籍市場でも屈指の衝撃的な取引を成立させようとする中で、すでに28歳の代理人と接触したと伝えられている。新指揮官イスマイル・カルタルは、スュペル・リグでのガラタサライの最近の支配を終わらせることを目指す中、クラブ首脳陣から強力な支援を受ける見通しだ。
ラシュフォードは、トルコ勢が作成したショートリストにおける3人の最優先ターゲットの1人とされている。このリストには、クリスタル・パレスのウインガーであるイスマイラ・サール、そしてACミランのスター、ラファエル・レオンも含まれている。レオンにもトルコ移籍の可能性が取り沙汰されている一方で、ラシュフォードへの動きは強い意思表示を示すものとなっている。
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フリック、バルセロナはラシュフォード不在の影響を受けると認める
トルコからの関心は、バルセロナがラシュフォードのカンプ・ノウ残留を完全移籍で実現させない決断を下した直後に浮上した。14ゴール14アシストを記録した成功のシーズンにもかかわらず、カタルーニャの強豪は買い取りオプションを行使しないことを選んだ。
プレシーズンの一戦後に取材に応じたバルサのハンジ・フリック監督はこの状況への残念な思いを口にし、「レンタル中の選手に何が起こるかは分からない。我々の状況は、それを実現するには簡単ではない。だが、彼と一緒に仕事ができたことにはとても感謝している。彼は素晴らしい選手であり、素晴らしい人でもある。チームも彼を恋しく思っているはずだし、私もそうだ。だが、これが人生であり、受け入れなければならないことだと思う」と語った。
カンプ・ノウへの感動的な別れ
ラシュフォードは、ヨーロッパでも屈指の歴史を誇るクラブの一つでプレーする機会への感謝を示さずにスペインを離れることはなかった。FWは、最高の状態を取り戻したシーズンを振り返りながら、バルセロナのサポーターに向けて心のこもったメッセージを送った。
SNSに投稿した声明の中で、ラシュフォードは次のように記した。「ここでの時間をこれほど前向きで忘れがたい経験にしてくれたクラブの皆さんに、心から感謝している。すべての瞬間を楽しんだし、多くの特別な思い出を持ってここを離れる。クラブとすべてのサポーターの幸運、そして来季の成功を心から願っている。ビスカ・エル・バルサ」
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マンチェスター・ユナイテッドでの将来は依然として不透明
現時点では、ラシュフォードは8月22日にハル・シティと対戦して開幕する新たなプレミアリーグシーズンに向け、マンチェスター・ユナイテッドのメンバーに入る見通しだ。ただ、フェネルバフチェが動向をうかがっており、クラブも国内のライバルに売却することを避けたいと報じられているため、海外移籍の可能性は依然として十分にある。
4000万ポンドの契約解除条項が失効したことで、ユナイテッドは交渉でより優位に立てるようになったが、フェネルバフチェの大型投資に前向きな姿勢は、このプレミアリーグクラブの意思を試すことになるかもしれない。ラシュフォードの代理人は現在、イスタンブールからの本格的な関心に対応しており、選手本人もカルタルの下で新たな挑戦に魅力を感じる可能性がある。
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