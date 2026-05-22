25歳の彼は今最も注目されているが、バロンドールを手にする日は来るのか？この質問を同胞のリーセに投げると、元リヴァプールDFはBetVictorオンラインカジノとの提携インタビューでGOALにこう語った。「今、非常に多くの優秀な選手が台頭している。

「アーリングなら、もう2、3年前には受賞していたはずだ。彼が受賞するには、大量得点を量産するシステムが必要になる。ラミン・ヤマルやマイケル・オリゼなど、テクニックで注目される若手が次々と現れているからね。

それでも彼が一貫して素晴らしいゴールを決め続ければ無視はできない。今シーズンも大量得点を挙げており、中盤の不調期があったとはいえ、依然として驚異的な数字を残している。さらに得点を重ね、たとえばプレミアリーグの新記録を樹立すれば、受賞の可能性は高まるだろう」