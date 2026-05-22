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「大量のゴール」。ゴールデンボールの伝説、リオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドの後継者とされるアーリング・ハーランドが、バロンドール受賞の条件を語った。
2023年のバロンドール投票で、ハーランドはメッシに敗れた
ハーランドは2022-23シーズン、52得点を挙げてプレミアリーグ・FAカップ・チャンピオンズリーグの3冠に貢献し、自身もそのトロフィーに値すると考えていた。
しかしそのシーズンはカタールW杯を挟んで中断。アルゼンチンのGOATメッシが大会で輝き、母国を優勝へ導いて別の投票で8度目のバロンドールを受けた。
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ハーランド、ノルウェー代表として2026年ワールドカップ出場へ準備中
ハーランドは準優勝以来、表彰台に立っていない。しかしマンチェスターでは驚異的な個人成績を維持し、プレミアリーグ100ゴールを111試合で達成した。
シティでは198試合で162得点をマークし、イングランド1部3度目の得点王目前だ。今夏はノルウェー代表として24年ぶりのW杯へ。
マンチェスター・シティのスター、ハーランドがバロンドール受賞者になるには
25歳の彼は今最も注目されているが、バロンドールを手にする日は来るのか？この質問を同胞のリーセに投げると、元リヴァプールDFはBetVictorオンラインカジノとの提携インタビューでGOALにこう語った。「今、非常に多くの優秀な選手が台頭している。
「アーリングなら、もう2、3年前には受賞していたはずだ。彼が受賞するには、大量得点を量産するシステムが必要になる。ラミン・ヤマルやマイケル・オリゼなど、テクニックで注目される若手が次々と現れているからね。
それでも彼が一貫して素晴らしいゴールを決め続ければ無視はできない。今シーズンも大量得点を挙げており、中盤の不調期があったとはいえ、依然として驚異的な数字を残している。さらに得点を重ね、たとえばプレミアリーグの新記録を樹立すれば、受賞の可能性は高まるだろう」
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グアルディオラ監督の退任：ハーランド、新監督のもとでプレーへ
今シーズン、シティはプレミアリーグをアーセナルに、チャンピオンズリーグをレアル・マドリードに敗れたため、ハーランドは2026年のバロンドール最有力候補ではない。
以前、その賞が毎年自分の目標なのか問われた際、彼はこう語った。「誰もが気にすると思う。でも、そればかり考えるのは良くない。自分とチームが良くプレーすれば結果が出て、タイトルも獲れる。そうすれば候補に名前が挙がるだろう」
この姿勢が、彼を再び候補へと押し上げる原動力となるはずだ。2026-27シーズン、彼は新監督の下でプレーする。ペップ・グアルディオラが10年に及ぶ在任期間に幕を閉じるためである。