オレ・ブックがボルシア・ドルトムントのスポーツディレクターに就任して以来、彼の好みに合う新戦力候補に関する憶測が飛び交っている。しかし、40歳の新監督が同時に取り組むのは、すでにBVBと契約する選手たちの扱いだ。
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大言壮語、衝撃的な統計！BVBからレンタル移籍した選手が欧州全体で最下位に
その数は多いが、ジュリアン・デュランヴィル（FCバーゼル）、コール・キャンベル（1899ホッフェンハイム）、キェル・ヴェーテン（VfLボーフム）のレンタル契約は6月30日に終了する予定で、この3人は状況が異なる。 1.FCハイデンハイムに放出されたディアント・ラマイも同日だが、GKゆえの難しさがある。
2025年2月、ボルシアはアヤックスからラマイを獲得し、すぐにFCコペンハーゲンへレンタルした。24歳の彼はデンマークで2冠に貢献し、クラブは残留を望んだ。しかしラマイは「ブンデスリーガで目立ちたい」と復帰を選んだ。
しかし、BVB移籍からわずか2か月で『Sport Bild』のインタビューに応じ、クラブ内でも波紋を呼ぶ発言をした。
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ディアン・ラマージ：「ヨーロッパで『唯一無二』の記録」
「若手の中で自分はナンバーワンだ。少なくとも自分はそう思う」と彼は語り、こう続けた。「若い世代で最高のゴールキーパーだと申し上げた。 ここ数か月でそれを証明できた」と続けた。ボルシア・ドルトムントについては「出場して実戦経験を積む必要がある。ベンチを温めるつもりはない。今ドルトムントに行っても出番はないし、グレゴール・コベルの控えになるつもりもない。僕はプレーしなければならない」と語った。
その点、ラマイの計画は順調だ。ハイデンハイムで異例の騒動の末、ベテランのケヴィン・ミュラーに代わりブンデスリーガ最下位チームのゴールを守り続けている。FCHはすでに66失点で、これはVfLヴォルフスブルクと並んでリーグ最悪だ。
さらに彼は欧州5大リーグで唯一、今季無失点試合を達成していないGKでもある。
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最後に無失点試合を達成してから、すでに11ヶ月が経過している。
降格争いはラマイにとって初めてで、最下位チームでは結果を出すのが難しい。数週間前、ハイデンハイムのフランク・シュミット監督はこう語った。「GKは常に注目される。彼も最近楽ではなかったが、前向きに、狂ったように練習し、反応するのではなく行動するタイプだ。」
それでもクラブは公式戦で無失点を維持。8月16日のDFBポカール1回戦バーリンガーSC戦では5-0で勝ち、ラマイはPKも止めた。リーグ戦では5月25日、コペンハーゲン所属時に最後の無失点試合を記録している。
幼少期は攻撃的なフィールドプレーヤーだったため、ボール捌きやビルドアップ、パス回しに定評がある。一方で、守護神としての本分であるセービングでは課題も。今季リーグ戦で止めたシュートは60％弱で、この数字はブンデスリーガ17位、下から2番目である。
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ディアント・ラマージ：ハイデンハイムはGKを変更するのか？
6つの失点は多すぎる。1試合平均2.2失点も同様だ。90分間で平均3.3本のシュートをセーブし、この数字はリーグ6位。
「残留できれば、バイエルンと並んで優勝したようなもの」とラマイは『キッカー』に語った。 私にとって、ハイデンハイムでの残留はカップ戦制覇と同じだ」と語った。しかしチームは残留圏まで7点差で、残り4試合で彼が数字を伸ばせるかは不透明だ。
来季2部を見据えるシュミット監督は、控えフランク・フェラーを新正GKに起用する構想も持つ。 「契約なんてどうでもいい。大事なのはパフォーマンスと試合当日の戦術だ。基本はラマイがプレーする。彼が一番だからだ。それでもフランクに1、2試合チャンスを与えるかもしれない」とシュミット監督は語った。
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「ドルトムントで正ゴールキーパーの座を勝ち取りたい」
新シーズン、ラマージがどこでゴールを守るかは不透明だ。 シーズン中、彼は定型句で将来に関する質問をかわしてきた。ハイデンハイムには買い取りオプションがなく、BVBでは正GKグレゴール・コベル（2028年まで契約）が君臨。さらに控えのアレクサンダー・マイヤーも12月に2027年まで契約延長した。
ラマイは「死んだ魚は流れに身を任せるものだ。自分の実力は分かっているし、それを口にするのも何ら問題ない」と語った。「はっきり言っておくが、ドルトムントで正ゴールキーパーの座を勝ち取りたい。そのために毎日努力している」
ドルトムントとラマイにとって、彼の去就は悩ましい問題だ。同レベルの野心的なクラブへの再レンタルは一案だが、CL出場クラブと3年契約を残す若きGKが、どこまでレンタルを繰り返せるのかは未知数だ。
ディアント・ラマージ：1. FCハイデンハイムでの成績
公式戦 失点 無失点 イエローカード 31 65 1 2