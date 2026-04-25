大言壮語、衝撃的な統計！BVBからレンタル移籍した選手が欧州全体で最下位に

その数は多いが、ジュリアン・デュランヴィル（FCバーゼル）、コール・キャンベル（1899ホッフェンハイム）、キェル・ヴェーテン（VfLボーフム）のレンタル契約は6月30日に終了する予定で、この3人は状況が異なる。 1.FCハイデンハイムに放出されたディアント・ラマイも同日だが、GKゆえの難しさがある。

2025年2月、ボルシアはアヤックスからラマイを獲得し、すぐにFCコペンハーゲンへレンタルした。24歳の彼はデンマークで2冠に貢献し、クラブは残留を望んだ。しかしラマイは「ブンデスリーガで目立ちたい」と復帰を選んだ。

しかし、BVB移籍からわずか2か月で『Sport Bild』のインタビューに応じ、クラブ内でも波紋を呼ぶ発言をした。