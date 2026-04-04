大規模な抗議活動…レアル・マドリード戦を控えたバイエルン・ミュンヘンの物議を醸すリモンターダ

バイエルンは、負傷中のハリー・ケインや控えのミヒャエル・ウリシなど、多くの主力選手を欠いていたにもかかわらず、早い段階で試合を支配しようと試合に臨んだ。しかし、組織立った守備と、フライブルクのゴールキーパー、ノア・アトポロの鮮やかな活躍に阻まれた。アトポロは、特にヨシュア・キミッヒのシュートなど、数々の危険なチャンスを阻止した。

バイエルンの攻勢にもかかわらず、試合の主導権を握ったのはホームチームだった。後半開始早々の46分、ヨハン・マンザンビがペナルティエリア外から放った強烈なシュートがネットを揺らした。

フライブルクの攻勢は続き、71分にはヤン・ニクラス・ビステの絶妙なクロスに、ルーカス・ホラーが至近距離から強烈なシュートを放ち、ネットを揺らして2点目を挙げ、チームの2-0のリードを決定づけた。