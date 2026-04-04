大規模な抗議活動…レアル・マドリード戦を控えたバイエルン・ミュンヘンの物議を醸すリモンターダ

バイエルン・ミュンヘンは、ブンデスリーガ第28節のフライブルク戦で、2点のビハインドから試合終了間際に劇的な逆転勝利を収め、3-2でアウェイ勝利を飾った。この試合では、ホームチームの選手たちから激しい抗議が巻き起こった。
この一戦は、来週火曜日に「サンティアゴ・ベルナベウ」で行われるチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でのレアル・マドリードとの対戦を控えたバイエルンにとって、最後の試金石となった。
バイエルン・ミュンヘンは、ブンデスリーガ第28節のフライブルク戦で、2点のビハインドから試合終了間際に劇的な逆転勝利を収め、3-2でアウェイ勝利を飾った。この試合では、ホームチームの選手たちから激しい抗議が巻き起こった。
この一戦は、来週火曜日に「サンティアゴ・ベルナベウ」で行われるチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でのレアル・マドリードとの対戦を控えたバイエルンにとって、最後の試金石となった。
バイエルンは、負傷中のハリー・ケインや控えのミヒャエル・ウリシなど、多くの主力選手を欠いていたにもかかわらず、早い段階で試合を支配しようと試合に臨んだ。しかし、組織立った守備と、フライブルクのゴールキーパー、ノア・アトポロの鮮やかな活躍に阻まれた。アトポロは、特にヨシュア・キミッヒのシュートなど、数々の危険なチャンスを阻止した。
バイエルンの攻勢にもかかわらず、試合の主導権を握ったのはホームチームだった。後半開始早々の46分、ヨハン・マンザンビがペナルティエリア外から放った強烈なシュートがネットを揺らした。
フライブルクの攻勢は続き、71分にはヤン・ニクラス・ビステの絶妙なクロスに、ルーカス・ホラーが至近距離から強烈なシュートを放ち、ネットを揺らして2点目を挙げ、チームの2-0のリードを決定づけた。
バイエルンはリードを許しても諦めず、監督が攻撃的な選手交代を行ったことで、巻き返しの兆しが見え始めた。
81分、トム・ビショフがペナルティエリア外から放った強烈なシュートが左隅に突き刺さり、スコアを2-1に縮め、試合の雰囲気を再び盛り上げた。
アディショナルタイム（8分）に入ると、試合はまさにサッカーのドラマへと変わった。
90分+2秒、トム・ビショフが再び脚光を浴びた。遠距離から放ったシュートが右隅に突き刺さり、2-2の同点に追いついた。
そして90分+9秒、組織的なチームプレーからレナート・カールがバイエルンの決勝ゴールを決めたが、フライブルクの選手たちは「追加時間が終了した後だった」と激しく抗議した。
試合終了間際は明らかに緊張感が高まり、抗議するフライブルクの選手たちに多数のイエローカードが提示された後、ダニエル・ゼーベルト主審が90分+12秒に試合終了の笛を吹いた。
この劇的な勝利により、バイエルン・ミュンヘンはブンデスリーガの首位で勝ち点を73に伸ばし、優勝に向けて着実に前進を続けている。
バイエルンは、この士気高揚となる勝利を糧に、チャンピオンズリーグで控えるレアル・マドリードとの一戦に臨むことを望んでいる。