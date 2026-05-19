大衆の寵児から落伍者へ。ユリアン・ナーゲルスマン監督はW杯で大きな失望をもたらしそうだ。ダブル制覇の立役者でさえ代表に選ばれないらしい。

木曜日に代表メンバーを発表するナゲルスマン監督は、すでに電話でフルークルグに落選を伝えていた。33歳のフルークルグは今シーズンの不調にもかかわらず、最後までW杯代表入りを信じていた。監督は当初、ヘディングに強い彼のようなフォワードを招集する予定だった。

しかし、ブレーメン時代から続く不調が響き、ナゲルスマン監督は代表招集を見送った。 前半戦はウェストハムで怪我に苦しみ、1月初めにミランへレンタル移籍。しかしレギュラーを確保できず、セリエA19試合で1得点のみだった。

フルクルグは29歳だった2022年W杯直前にドイツ代表に初招集され、グループリーグ敗退の中でも数少ない光明だった。 代表初出場からの12試合で10得点を挙げ、ドイツ代表の攻撃の柱に成長。2024年の自国開催EUROでも途中出場5試合で2得点を記録し、ファンから高い支持を受けた。

しかしEURO後に出場したのは3試合のみで、代表での直近得点は2024年9月のネーションズリーグ・ハンガリー戦（5-0）だった。 W杯予選は怪我で全試合欠場。調子が上がらず、ナゲルスマン監督は3月のスイス戦（4-3）、ガーナ戦（2-1）の親善試合でも起用を見送った。