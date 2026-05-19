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Oliver Maywurm

翻訳者：

大衆の寵児から落伍者へ。ユリアン・ナーゲルスマン監督はW杯で大きな失望をもたらしそうだ。ダブル制覇の立役者でさえ代表に選ばれないらしい。

ワールドカップ
ニクラス・フュルクルク
ヤン・ビセック
ユリアン・ナーゲルスマン
ドイツ

ニクラス・フュルクルグは2026年ワールドカップ出場を断念するようだ。

SkyBildによると、ACミランのFWは、ユリアン・ナーゲルスマン監督が率いるドイツ代表の北中米大会メンバーから外れた。

  • 木曜日に代表メンバーを発表するナゲルスマン監督は、すでに電話でフルークルグに落選を伝えていた。33歳のフルークルグは今シーズンの不調にもかかわらず、最後までW杯代表入りを信じていた。監督は当初、ヘディングに強い彼のようなフォワードを招集する予定だった。

    しかし、ブレーメン時代から続く不調が響き、ナゲルスマン監督は代表招集を見送った。 前半戦はウェストハムで怪我に苦しみ、1月初めにミランへレンタル移籍。しかしレギュラーを確保できず、セリエA19試合で1得点のみだった。

    フルクルグは29歳だった2022年W杯直前にドイツ代表に初招集され、グループリーグ敗退の中でも数少ない光明だった。 代表初出場からの12試合で10得点を挙げ、ドイツ代表の攻撃の柱に成長。2024年の自国開催EUROでも途中出場5試合で2得点を記録し、ファンから高い支持を受けた。

    しかしEURO後に出場したのは3試合のみで、代表での直近得点は2024年9月のネーションズリーグ・ハンガリー戦（5-0）だった。 W杯予選は怪我で全試合欠場。調子が上がらず、ナゲルスマン監督は3月のスイス戦（4-3）、ガーナ戦（2-1）の親善試合でも起用を見送った。

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  • Germany v Italy - UEFA Nations League Quarterfinal Leg TwoGetty Images Sport

    ニクラス・フュルクルグに続き、ヤン・ビセックもW杯出場を諦めるようだ。

    ナゲルスマン監督がフルークルグタイプのフォワードをW杯に帯同するかどうかは不明だ。最も近い代替候補はボルシアMGのティム・クラインディエンストだが、彼は昨季膝の怪我でブンデスリーガをほぼ全休し、出場は10分だけだった。

    デニズ・ウンダフ（シュトゥットガルト）、カイ・ハヴェルツ（アーセナル）、ニック・ウォルテマデ（ニューカッスル）の3人はほぼ代表入り確定だ。4人目としては、クラブ・ブルッヘのニコロ・トレソルディがサプライズ招集される可能性もある。

    さらにSport1によると、ナゲルスマンはインテル・ミラノのCBヤン・ビセックの招集も見送ったという。 25歳のビセックは3月の代表デビュー後、招集されていなかったが、リーグとカップの2冠に貢献し注目されていた。

    代わりに、ナゲルスマンは2023年6月以来代表から遠ざかっていたマティアス・ギンター（SCフライブルク）の招集を検討している。ギンターは現在第二の全盛期を迎えており、マリック・ティアウ（ニューカッスル）と5番目のセンターバックの座を争う見込みだ。 ナゲルスマン監督は水曜日にイスタンブールへ移動し、そこでギンターはフライブルクの一員としてアストン・ヴィラとのヨーロッパリーグ決勝に臨む。

    先発CBはジョナタン・ター（バイエルン）、ニコ・シュロッターベック（ドルトムント）、アントニオ・リュディガー（レアル）、ヴァルデマール・アントン（ドルトムント）で確定とみられる。

  • Pisa SC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    ドイツ代表におけるニクラス・フュルクルグの成績


    国際試合

    24

    ゴール

    14

    代表デビュー

    2022年11月16日（オマーン戦 1-0、親善試合）

    大会

    2022年W杯（3試合2得点）、2024年欧州選手権（5試合2得点）

    直近の代表戦

    2025年6月8日（フランス戦 0-2、ネーションズリーグ）


親善試合
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