「大虐殺だ！」――ワールドカップ優勝者が「実力差は天と地ほどある」と断言する中、PSGが準々決勝第1戦で「惨憺たる」リヴァプールのチャンピオンズリーグの望みを断ち切るとの見方が強まっている

両チームの勢いの差は歴然としている。PSGは国内リーグでの圧倒的な強さと、イングランドのライバルたちよりも身体能力で優れていると思われる選手層に支えられ、この一戦に圧倒的な優勝候補として臨む。元フランス代表のデュガリーは、両チームの実力差が今やあまりにも大きく、リヴァプールがフランスの首都でのアウェイ戦を勝ち抜く可能性はほとんどないと見ている。

「正直言って、楽勝だろう。リヴァプールは悲惨な状態だ」とデュガリーはRMCに語った。「リーグ戦開幕以来、14勝10敗7分けだ。壊滅的だ。選手が悪いとは言わないが、チームとして機能していない。 私の見解では、実力差は桁違いだ。PSGは第1戦で準々決勝を決定づけるだろう。

「リヴァプールのプレーを見たか？ 彼らには脚力がない、何もない。技術的には良い選手がいるし、不器用なわけでもないが、時速2.5マイル（約4キロ）でプレーしているようなものだ。パリ・サンジェルマンが発揮するあの激しさを見れば……これは虐殺になるだろう！」