Getty/GOAL
翻訳者：
「大虐殺だ！」――ワールドカップ優勝者が「実力差は天と地ほどある」と断言する中、PSGが準々決勝第1戦で「惨憺たる」リヴァプールのチャンピオンズリーグの望みを断ち切るとの見方が強まっている
デュガリーはパリの散策を予感させる
チャンピオンズリーグの準々決勝では、欧州の強豪2チームが激突するが、この一戦をめぐる見方は予想外に一方的だ。ルイス・エンリケ監督率いるPSGはリーグ・アンで首位を独走し、絶好のタイミングで調子を上げている一方、スロット監督率いるリヴァプールの今シーズンの戦いは、大きな壁に直面している。
- Getty Images Sport
「桁違い」のレベル差
両チームの勢いの差は歴然としている。PSGは国内リーグでの圧倒的な強さと、イングランドのライバルたちよりも身体能力で優れていると思われる選手層に支えられ、この一戦に圧倒的な優勝候補として臨む。元フランス代表のデュガリーは、両チームの実力差が今やあまりにも大きく、リヴァプールがフランスの首都でのアウェイ戦を勝ち抜く可能性はほとんどないと見ている。
「正直言って、楽勝だろう。リヴァプールは悲惨な状態だ」とデュガリーはRMCに語った。「リーグ戦開幕以来、14勝10敗7分けだ。壊滅的だ。選手が悪いとは言わないが、チームとして機能していない。 私の見解では、実力差は桁違いだ。PSGは第1戦で準々決勝を決定づけるだろう。
「リヴァプールのプレーを見たか？ 彼らには脚力がない、何もない。技術的には良い選手がいるし、不器用なわけでもないが、時速2.5マイル（約4キロ）でプレーしているようなものだ。パリ・サンジェルマンが発揮するあの激しさを見れば……これは虐殺になるだろう！」
パルク・デ・プランスでの恐怖の要素
心理的な優位性もホームチームに味方しているようだ。デュガリー氏は、PSGがプレミアリーグのチームに対して最近残している戦績が、イングランドのチームに恐怖心を植え付けていると指摘する。実際、チェルシーはベスト16でこのフランスの強豪に合計スコア8-2で敗れている。
「考えてみてほしい。彼らはマンチェスター・シティ相手に4失点したばかりだ。あのチームがレアル・マドリードと対戦した様子を見ればわかるだろう……シーズン後半戦において勢いは重要だ」と彼は付け加えた。「彼らは怖がっている。ここ1年半ほど、どのイングランドのチームも完敗を喫してきた。今や彼らは皆、パリ・サンジェルマンを恐れている。彼らが恐怖に震えながらやってくると断言できる」
- AFP
戦績表を見ると、暗い見通しだ
リヴァプールの苦戦は、増え続ける負傷者リストによってさらに厳しいものとなっている。アルネ・スロット監督は、エースGKのアリソン・ベッカーを欠くことになるほか、アレクサンダー・イサクやジェレミー・フリンポンらもフル出場できるコンディションに戻すのに苦労している。これにより、現在プレミアリーグで苦戦中の戦力不足のリヴァプールは、ほぼ全員が無傷のPSGと対戦することになる。
リヴァプールは全大会を通じて直近5試合でわずか1勝しか挙げておらず、その戦績は決して明るいものではない。一方、ルイス・エンリケ率いるPSGは4連勝中であり、デュガリーが水曜日の試合結果に反映されると予想する両チームの「圧倒的な」パフォーマンスの差を浮き彫りにしている。