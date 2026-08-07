近年のチェルシーに向けられてきた主な批判の一つは、高額な若手中心のスカッドにベテランの存在感が欠けていることだった。アロンソは、プレミアリーグで実績を積んできたジョーダン・ヘンダーソンとダニー・ウェルベックを迎え入れることで、この問題の是正を図っている。マッコイストは、これらの補強によってコブハムの内部文化が一変し、異なる指揮官の下にあったこれまでの体制で欠けていた「一体感」がもたらされると見ている。

「チェルシーを見ていると、批判の一つは若い選手たちの集まりに見えることだった。時には、明確な方向性も一体感もないように見えた」とマッコイストは指摘した。「あの2人の補強、ヘンダーソンとウェルベックは、すぐにそのロッカールームに入っていけるし、彼らが得るものの一つは敬意だ。

「そして彼らは状況を見て、把握していくことができるだろう。チェルシーがどのようにシーズンをスタートさせるのか、本当に興味深い。注目すべきチームの一つになる可能性があると思う。彼らには明らかに本物のクオリティーを持つ選手がいる」