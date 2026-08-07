AFP
翻訳者：
大胆予想、プレミアリーグのダークホースはロンドンのライバルか アーセナルのタイトル防衛を脅かす可能性も
アーセナルが優勝候補の本命に位置づけられる
アルテタがついにプレミアリーグのトロフィーを北ロンドンにもたらし、アーセナルは新シーズンを迎えるにあたって打ち破るべきチームとなっている。アーセナルは他を引き離し続けるため、移籍市場でも積極的に動き、クラブ・ブルッヘからクリストス・ツォリス、リーズ・ユナイテッドからイラン・メリエを確保した。さらに、ニューカッスル主将ブルーノ・ギマランイスも7500万ポンドの契約で獲得間近と報じられている。
マッコイストのプレミアリーグ優勝予想
talkSPORTに対し、元スコットランド代表のアリー・マッコイスト氏は、タイトル防衛を目指す王者が現時点でリーグ全体の基準になっていると認めた。「アーセナルは、現時点では大会開幕時点で私の本命だと思う。ほんのわずかだがね」と同氏は語った。「リバプールには上積みがあるし、マンチェスター・ユナイテッドにも上積みがある。ユナイテッドは当然ながら欧州大会のことも考えなければならないが、どうなるかは興味深いと思う」
元スコットランド代表FWは、マンチェスター・シティも依然として脅威ではあるものの、ペップ・グアルディオラ不在によって不確実性が生まれると指摘した。「マンチェスター・シティは、ペップがいない中でどうなるか分からない。ただ、ロドリは非常に大きかったし、ワールドカップでも傑出していたと思う」と付け加えた。「彼は最高の状態に戻っていたと思う。本当に圧倒的だった。だから彼は重要だ。絶対的に重要だ。
「リーグタイトル防衛がいかに難しいかは分かっているが、それでもアーセナルが確実だというわけではまったくないにせよ、私はおそらくアーセナルをわずかに本命として見ている」
チェルシーがダークホースとして浮上
注目は引き続きエミレーツに集まっているが、マッコイストは、スタンフォード・ブリッジで番狂わせを演出する存在になり得るのはシャビ・アロンソだと考えている。チェルシーはこのスペイン人指揮官を支えるために巨額の資金を投じており、その中にはモーガン・ロジャーズ獲得に向けた驚異の1億1700万ポンドの契約も含まれる。コメンテーターは、ドイツでの成功した仕事を経て、アロンソがベンチにもたらす戦術的な知性を強調した。
「とても興奮している。あの監督人事は実に、実に賢い判断だと思う」とマッコイストは説明した。「何より重要なのは、練習前や練習後にロッカールームで何が起きているか、そういう類いのことだ」
- Getty Images Sport
若手路線に経験を加える
近年のチェルシーに向けられてきた主な批判の一つは、高額な若手中心のスカッドにベテランの存在感が欠けていることだった。アロンソは、プレミアリーグで実績を積んできたジョーダン・ヘンダーソンとダニー・ウェルベックを迎え入れることで、この問題の是正を図っている。マッコイストは、これらの補強によってコブハムの内部文化が一変し、異なる指揮官の下にあったこれまでの体制で欠けていた「一体感」がもたらされると見ている。
「チェルシーを見ていると、批判の一つは若い選手たちの集まりに見えることだった。時には、明確な方向性も一体感もないように見えた」とマッコイストは指摘した。「あの2人の補強、ヘンダーソンとウェルベックは、すぐにそのロッカールームに入っていけるし、彼らが得るものの一つは敬意だ。
「そして彼らは状況を見て、把握していくことができるだろう。チェルシーがどのようにシーズンをスタートさせるのか、本当に興味深い。注目すべきチームの一つになる可能性があると思う。彼らには明らかに本物のクオリティーを持つ選手がいる」
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