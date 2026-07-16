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「大統領はアメリカ合衆国大統領だ」――米国サッカー協会のJT・バトソンが、フォラリン・バログンのレッドカードによる出場停止処分をめぐるドナルド・トランプ氏の関与について語る
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「大統領の指示に従え」
バトソン氏は木曜日、アトランタの記者会見でFIFAグローバルサッカー開発責任者のアルセーヌ・ヴェンゲル氏、米国サッカー連盟（USSF）最高執行責任者（COO）ダン・ヘルフリッチ氏と共に、W杯後の米国サッカー展望を説明した。質疑応答では、USMNT対ベルギー戦を前にバログン選手の1試合出場停止が解除された経緯が話題になった。
米国が1－4で敗れたこの試合を前に、トランプ大統領ら政府高官は、大統領がインファンティーノ会長に電話した件など、介入の詳細を明かしていた。この介入は国内外で批判され、特にベルギー側はFIFAの決定に強い不満を示した。
木曜日、バトソン氏はホワイトハウスの介入自体が誤りだったか、また行き過ぎだったか問われた。
バトソンは「大統領はやりたいことをやる権利がある。私たちは全国からの支援に感謝しているし、それが将来的に成果をもたらすと確信している」と述べた。
多くの支援には驚いた。試合中に不当なファウルを取られたり改善点があると感じたりすると、私の携帯は何度も鳴った。 人々が関心を持ってくれたこと、その声が広く伝わったこと、スポーツトーク番組で以前なら取り上げられなかった形で議論されたこと――これこそが、私たちのスポーツが成長している証拠です」
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「外部からの騒音がかなりある」
今週、CBSの取材に応じたバログンは、ホワイトハウスが関与したとの憶測でチームが揺れていると語った。
「チームに戻れて最初はうれしかったが、すぐにこれが大きな論争になると気づいた。チームメイトにも緊張感が漂っていた。こんなことは初めてだからね」
さらに彼は「試合が近づくにつれ、集中しようとしたが難しかった。外部からの雑音が大きく、避けるのが難しかったからだ」と語った。
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米国サッカーの未来を見据えて
バトソンは、USMNTのワールドカップ全体と、そこから得た教訓を振り返った。米国サッカー協会は、ユースシステムを改革し、より良い育成を実現すると約束した。ウェンガーは、その育成体制と、USMNTがトップクラスになるためのプロセスについて詳しく語った。
バトソンにとって、この夏はあくまでその第一歩に過ぎない。
「女子代表がワールドカップで勝ち続け、男子代表が真に優勝争いに加わるためには、多くの条件が整う必要があります」と彼は語った。「私たちの焦点は、それを実現できる最善の立場に身を置くことにあります。 シニア代表の結果だけでなく、ユース代表、育成システム、選手発掘・育成、コーチングの質も重要だ。
「私たちの願いは、ファンや関係者がこれらの重要事項を理解することです。私たちはアルゼンチンやスペインのように、決勝戦で戦えるチームになりたいのです」
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ポチェッティーノは残留するのか？
バトソン氏は、次期指揮官はまだ決まっていないと述べた。W杯後、ポチェッティーノ監督と米国サッカー協会は、将来を決める前に充電期間を設けると表明していた。その期間は現在も続いているとバトソン氏は語った。
「以前お伝えしたように、ワールドカップ後は休養を取る予定でした」と彼は語った。 「実際にはあまり休めなかったが、今後の話し合いには期待している。彼らは長期計画に積極的で、U-23代表の役割についてスティーブ・チェルンドロとも活発に交渉している。我々もそのプロセスに携わり、手応えを感じている。今後の話し合いを楽しみにしている」
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「ワールドカップは信じられないほど大成功を収めた」
ワールドカップは現在も開催中だが、バトソン氏と米国サッカー連盟は、自分たちの役割を振り返るために1週間強の時間を費やしてきた。多くの人にとって、今回のワールドカップは長年の努力の集大成であったが、連盟側にとっては、成長に向けた道のりにおける新たな節目として捉えられている。
その道のりは今も続き、今後数年間で米国での大会増加が見込まれる。
「米国サッカー協会の立場からすると、2026年W杯は大きな成功を収め、米国サッカーの将来を大きく変えた」と彼は語った。「1994年、1996年、1999年の5年間がサッカーブームを呼んだように、今夏は次の5年間の始まりだ」。 2028年ロサンゼルス五輪、2031年女子W杯へと続く次の5年の始まりだ。この流れで米国を真のサッカー強国にしたい」
今大会は日曜にニュージャージーで行われるアルゼンチン対スペイン戦で閉幕。米国男子代表（USMNT）は9月に再集結し、W杯後の初戦に臨む。
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