「大統領はアメリカ合衆国大統領だ」――米国サッカー協会のJT・バトソンが、フォラリン・バログンのレッドカードによる出場停止処分をめぐるドナルド・トランプ氏の関与について語る

バトソン氏は木曜日、アトランタの記者会見でFIFAグローバルサッカー開発責任者のアルセーヌ・ヴェンゲル氏、米国サッカー連盟（USSF）最高執行責任者（COO）ダン・ヘルフリッチ氏と共に、W杯後の米国サッカー展望を説明した。質疑応答では、USMNT対ベルギー戦を前にバログン選手の1試合出場停止が解除された経緯が話題になった。

米国が1－4で敗れたこの試合を前に、トランプ大統領ら政府高官は、大統領がインファンティーノ会長に電話した件など、介入の詳細を明かしていた。この介入は国内外で批判され、特にベルギー側はFIFAの決定に強い不満を示した。

木曜日、バトソン氏はホワイトハウスの介入自体が誤りだったか、また行き過ぎだったか問われた。

バトソンは「大統領はやりたいことをやる権利がある。私たちは全国からの支援に感謝しているし、それが将来的に成果をもたらすと確信している」と述べた。

多くの支援には驚いた。試合中に不当なファウルを取られたり改善点があると感じたりすると、私の携帯は何度も鳴った。 人々が関心を持ってくれたこと、その声が広く伝わったこと、スポーツトーク番組で以前なら取り上げられなかった形で議論されたこと――これこそが、私たちのスポーツが成長している証拠です」