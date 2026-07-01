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「大物選手は昔から移籍してきたものだ」――アーセナルへの移籍が噂されるモーガン・ロジャースについて、元アストン・ヴィラFWトニー・カスカリーノが不快感を示した。
ヴィラ・パークの野心的なオーナーたちは、資金を投じる用意がある
ヴィラ・パークには野心的なオーナー陣がおり、V Sportsの億万長者も補強資金を提供する用意がある。しかし、ウナイ・エメリ監督は移籍市場で制約を受けている。
収支均衡のため、すでに注目度の高い選手を放出しているが、優れたチーム運営と選手たちの献身的なプレーにより、スター選手を擁するチームは国内および欧州の大会で依然として競争力を維持している。
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アーセナル移籍が噂されるロジャースの移籍金は1億3000万ポンドと報じられている。
2025-26シーズン、ヴィラはヨーロッパリーグを制し30年ぶりの主要タイトルを獲得。4位に入りチャンピオンズリーグ出場権も得た。財政難の中でも健闘を続けている。
今夏、地元ウェスト・ミッドランズ出身のロジャースを手放す可能性もある。アーセナルが23歳の才能に注目していると報じられているためだ。ヴィラは簡単に放すつもりはない。クラブの柱である彼の移籍金は1億3000万ポンド（1億7200万ドル）とされている。
彼はヴィラの象徴であり、直近2シーズン連続で14得点をマーク。現在もイングランド代表としてW杯に出場している。プレミア王者のアーセナルが熱心なのも頷ける。
ロジャースの移籍報道が、元アストン・ヴィラFWを苛立たせる理由
この動きが各当事者に理にかなっているかとの問いに、元アストン・ヴィラFWカスカリーノ氏（ワールドカップ・カード・コレクション・キャンペーンでアイルランドの顧客が最大10万ユーロを獲得できる「トニーベット」代表）はGOALに語った。 「私はヴィラびいきだが、彼らはサッカーのルール――収益や資金力――に足を引っ張られている。
それでもヴィラには競争力がある。しかしクラブが「経営を維持するにはこの選手をアーセナルに売らねばならない」という状況なら、それはサッカー界として奇妙だ。なぜこうなったのか分からない。今のサッカー界は極めて不公平だ。昨年のアーセナルは7億7000万を稼ぎ、積極補強が可能だった。
その前もリヴァプールが4億を費やした。選手を売却はしたが、トップ6に挑戦するチームは手錠をかけられたように動きが制限される。それが気に入らない。
とはいえ、ビッグネームの移籍は昔からある。今週、新聞にエリオット・アンダーソンのマンチェスター・シティ移籍について寄稿した。1979年にはスティーブ・デイリーがウルヴァーハンプトンからマンチェスター・シティへ140万ポンドで移籍し、2年後にシアトル・サウンダーズへ移った。
エリオット・アンダーソンが同じ運命をたどるとは思わないが、アーセナルがモーガン・ロジャースのような優れた選手を狙うのは当然だ。ただ、ヴィラにも競争力を保ってほしいので、少し驚いている。」
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ロジャースの長期契約が終了する時期
ヴィラはロジャース売却の意向を示しておらず、高すぎる移籍金が英国記録に値するかどうかアーセナルは納得できていない。
エメリ監督らが背番号27の選手を説得し残留すれば、2031年まで契約は続く。将来、新天地を求める展開もあるが、2026年に売却が実現する保証はない。