この動きが各当事者に理にかなっているかとの問いに、元アストン・ヴィラFWカスカリーノ氏（ワールドカップ・カード・コレクション・キャンペーンでアイルランドの顧客が最大10万ユーロを獲得できる「トニーベット」代表）はGOALに語った。 「私はヴィラびいきだが、彼らはサッカーのルール――収益や資金力――に足を引っ張られている。

それでもヴィラには競争力がある。しかしクラブが「経営を維持するにはこの選手をアーセナルに売らねばならない」という状況なら、それはサッカー界として奇妙だ。なぜこうなったのか分からない。今のサッカー界は極めて不公平だ。昨年のアーセナルは7億7000万を稼ぎ、積極補強が可能だった。

その前もリヴァプールが4億を費やした。選手を売却はしたが、トップ6に挑戦するチームは手錠をかけられたように動きが制限される。それが気に入らない。

とはいえ、ビッグネームの移籍は昔からある。今週、新聞にエリオット・アンダーソンのマンチェスター・シティ移籍について寄稿した。1979年にはスティーブ・デイリーがウルヴァーハンプトンからマンチェスター・シティへ140万ポンドで移籍し、2年後にシアトル・サウンダーズへ移った。

エリオット・アンダーソンが同じ運命をたどるとは思わないが、アーセナルがモーガン・ロジャースのような優れた選手を狙うのは当然だ。ただ、ヴィラにも競争力を保ってほしいので、少し驚いている。」