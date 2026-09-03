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「大打撃」 リーズ・ユナイテッドDFジョー・ロドンが重度のハムストリング負傷で10週間離脱へ
ファルケ監督、ロドンの長期離脱を認める
リーズ・ユナイテッドのダニエル・ファルケ監督は、ロドンのコンディションをめぐる最悪の懸念を認め、同選手が少なくとも8〜10週間離脱する見通しだと明かした。エランド・ロードの最終ラインで欠かせない存在として地位を築いてきた28歳のセンターバックは、日曜日のブレントフォード戦の前半に深刻なハムストリングの負傷を負い、目に見えて苦痛を示しながら足を引きずってピッチを後にしていた。
ブライトン＆ホーヴ・アルビオンとの次戦を前にメディア対応したファルケ監督は、このDFの状態について厳しい更新情報を伝えた。「彼については悪いニュースだ」と、土曜日のブライトン＆ホーヴ・アルビオン戦遠征を前にファルケ監督は語った。「深刻なハムストリングの負傷で、8〜10週間は離脱する。したがって、次の代表ウィーク前にプレーすることは間違いなくない。その代表ウィーク後の最初の数試合も、おそらく無理だろう。もちろん、彼はキープレーヤーなので我々にとって大きな痛手だが、これもフットボールであり、時には負傷に対処しなければならない」
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序盤の勢いに痛手
ロドンの離脱は、このドイツ人指揮官にとって戦術面で大きな難題となる。8月に新たな4年契約を結び、クラブへの忠誠をあらためて示したこのウェールズ代表DFは、2023年の加入以来チームの礎であり続けており、全公式戦139試合に出場して3ゴールを記録している。
この負傷は、新シーズンで好スタートを切ったリーズ・ユナイテッドにとって、とりわけもどかしいタイミングで起きた。リーズは開幕戦でノッティンガム・フォレストを相手に敵地で粘り強く1-0の勝利を収めると、その後はブレントフォードとホームで1-1のドロー。また、フォレストに再び勝利したことでカラバオカップ3回戦進出も決めている。
夏の移籍市場を振り返って
この痛手は、リーズが移籍市場最終盤にメルヴィン・バールとジャン＝マテオ・バオヤを獲得して選手層を厚くした、夏の移籍市場閉幕のまさに直後に訪れた。補強の動きを振り返る中で、ファルケ監督は新たな左SBとウイングの加入を受けた現陣容についての評価を求められた。
「常にすべての希望が完全にかなうわけではないが、私たちがやりたかったことの90％、95％は本当に良かったと言える。攻撃面では少しの幸運も必要だし、おそらく何人かのキープレーヤーにケガがないことも重要になる」と、ファルケ監督はクラブの夏の活動を評価する中で語った。
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今後は厳しい日程が待ち受ける
リーズは今後、ロドン不在で選手層の厚さが厳しく問われる過酷な連戦に臨むことになる。土曜日のブライトン戦に続き、ファルケ監督率いるチームは9月9日にカラバオカップ3回戦でチェルシーと対戦するためスタンフォード・ブリッジへ向かい、その後9月14日にニューカッスル・ユナイテッドをホームに迎える。
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