リーズ・ユナイテッドのダニエル・ファルケ監督は、ロドンのコンディションをめぐる最悪の懸念を認め、同選手が少なくとも8〜10週間離脱する見通しだと明かした。エランド・ロードの最終ラインで欠かせない存在として地位を築いてきた28歳のセンターバックは、日曜日のブレントフォード戦の前半に深刻なハムストリングの負傷を負い、目に見えて苦痛を示しながら足を引きずってピッチを後にしていた。

ブライトン＆ホーヴ・アルビオンとの次戦を前にメディア対応したファルケ監督は、このDFの状態について厳しい更新情報を伝えた。「彼については悪いニュースだ」と、土曜日のブライトン＆ホーヴ・アルビオン戦遠征を前にファルケ監督は語った。「深刻なハムストリングの負傷で、8〜10週間は離脱する。したがって、次の代表ウィーク前にプレーすることは間違いなくない。その代表ウィーク後の最初の数試合も、おそらく無理だろう。もちろん、彼はキープレーヤーなので我々にとって大きな痛手だが、これもフットボールであり、時には負傷に対処しなければならない」