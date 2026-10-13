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大打撃！リヴァプール、負傷者が増えるなかチャンピオンズリーグの一戦で主力3選手を欠く
リヴァプールに3人負傷の痛手
リヴァプールは今週水曜日、UEFAチャンピオンズリーグで厳しい戦いに臨む。アレクサンデル・イサク、コーディ・ガクポ、ドミニク・ソボスライという攻撃の主力3人が、LASKとの一戦を欠場する見込みだからだ。
3人は日曜日に行われたリヴァプールがマンチェスター・シティに0-3で大敗した試合も欠場していた。直近の代表活動期間中に相次いでコンディションの問題が生じたためだ。報道によると、イサクは太もも、ガクポは足首の問題で代表活動を途中で切り上げた。一方、ソボスライはハンガリー代表から復帰した際、ハムストリングに問題を抱えていた。
3人ともライファイゼン・アレーナへの遠征に間に合うまで回復を示すことができず、オーストリアへ向かった23人の遠征メンバーから外れた。
- AFP
イラオラ、コンディションに関する最新情報を明かす
アンドニ・イラオラ監督はマンチェスター・シティに敗れた後、主力選手が出場できるかどうかについて、すでに懸念を示していた。リヴァプールの指揮官は、試合間隔が短いため、回復に充てられる時間は限られていると認めた。
「ドムは代表チームから戻った時、筋肉に張りがあった。負荷がかかりすぎていたんだ」と監督は説明した。ESPNが伝えている。「練習ではフリーマンとして参加させ、負担を抑えようとしたが、本人はごくわずかな違和感を覚えていた。これから10日間で4試合を戦うのは事実だし、2日後にはオーストリアへ飛ぶ。選手の誰かが回復するのは難しいと思う」
マンチェスター・シティ戦での痛手から立ち直る
リヴァプールは国内リーグでの苦しいスタートから立て直しを図り、この一戦に臨む。前節はマンチェスター・シティに0-3で敗れ、プレミアリーグでは開幕6試合で勝ち点9の9位に後退。首位シティとの差は9ポイントに広がった。
一方、欧州での戦いには明るい材料がある。リヴァプールはチャンピオンズリーグ初戦でアトレティコ・マドリーに苦しみながらも2-1で勝利した。対するLASKは初戦でAEKアテネに0-1で敗れており、巻き返しを狙う。
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代償の大きい三重の痛手
この3選手の不在はリヴァプールにとって大きな痛手となる。今季のソボスライの活躍からも分かるように、彼らの攻撃面での貢献が失われる影響は大きい。ハンガリー人MFはすでに公式戦7試合で3ゴールを挙げている。さらに大きな影響を及ぼす可能性があるのは、期待外れに終わった加入初年度を経て、真の実力を見せ始めているイサクの不在だ。イサクは今年、7試合で4ゴールを記録している。そして、ガクポの不在もリヴァプールの攻撃の選択肢をさらに狭める。オランダ人FWは6試合で2ゴールを挙げている。
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