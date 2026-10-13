リヴァプールは今週水曜日、UEFAチャンピオンズリーグで厳しい戦いに臨む。アレクサンデル・イサク、コーディ・ガクポ、ドミニク・ソボスライという攻撃の主力3人が、LASKとの一戦を欠場する見込みだからだ。

3人は日曜日に行われたリヴァプールがマンチェスター・シティに0-3で大敗した試合も欠場していた。直近の代表活動期間中に相次いでコンディションの問題が生じたためだ。報道によると、イサクは太もも、ガクポは足首の問題で代表活動を途中で切り上げた。一方、ソボスライはハンガリー代表から復帰した際、ハムストリングに問題を抱えていた。

3人ともライファイゼン・アレーナへの遠征に間に合うまで回復を示すことができず、オーストリアへ向かった23人の遠征メンバーから外れた。