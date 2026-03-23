大成功を収めたお買い得な補強――しかし、チャンピオンを導く英雄を獲得するチャンスを逃したことも：BVBのスポーツディレクター、セバスティアン・ケールが残した遺産

ケールがゾルクを完全に抜きにして獲得した最初の2人の新戦力は、その後、全く異なる軌跡をたどることになった。2023年1月、彼はやや意外な動きとして、ユニオン・ベルリンからジュリアン・ライアーソンをわずか500万ユーロでドルトムントに迎え入れた。 ライアーソンが加入以来見せてきた安定感、そして今シーズンはセットプレーの精度とクロスの質が向上し、試合を左右する選手にまで成長したことを考えれば、ケールはBVBにまさに掘り出し物を手に入れたと言える。

一方、ジュリアン・デュランヴィルは将来を嘱望されていた選手だったが、当時16歳だった彼は度重なる怪我の問題もあり、これまでその期待に応えることはできなかった。1月からはこの攻撃的才能がFCバーゼルへレンタル移籍し、スイスで定期的に出場機会を得ている。彼がいつかBVBでブレイクするという微かな希望は、依然として残っている。

2023年夏、劇的な形で優勝を逃した後、ケールは再びチームを去ったスーパースターの穴埋めを迫られた。ジュード・ベリンガムは1億ユーロを超える巨額の移籍金でレアル・マドリードへ移籍し、そのうちの約6700万ユーロをスポーツディレクターはチーム体制の刷新に投資することになっていた。 その計画では、ベリンガムの後継者としての重責を、せいぜい2人の選手に分散させることを想定していた。ハランドの時と同じ問題があったからだ。つまり、ベリンガム級の完成された選手を獲得するチャンスは、ドルトムントには全くないということである。

ケールは当初、メキシコ代表のエドソン・アルバレス（典型的な守備的ミッドフィルダー）の獲得を推進した。しかし、エディン・テルジッチ監督がエムレ・カンを起用することを望んだため、この取引は破談となり、一連の暴露報道によってケールの立場は世間の目において弱体化した。

アルバレスではなく、3000万ユーロでフェリックス・ンメチャをベリンガムの代役として獲得したことは、彼がドルトムントで過ごした最初の2年間が波乱に満ちていたことを踏まえると、今では功を奏している。 ニコ・コヴァチ監督の下、この25歳の選手はボルシアの中盤において欠かせない存在となり、絶対的なキープレーヤーとなっている。さらに、ワールドカップにおけるドイツ代表でも重要な役割を果たす可能性がある。ケールは最近、多くのクラブからオファーを受けていたンメチャとの契約延長をまとめ上げた。ンメチャはシュロッターベックや他の数名の選手と共に、成功する未来の基盤を築く存在となり得る。

ンメチャに加え、ベリンガムの後継者としての第2の柱として、マルセル・サビッツァーがバイエルン・ミュンヘンから1900万ユーロで加入した。しかし、このオーストリア人選手は、BVBでの3年近くの間、期待されたほどの影響力を発揮することはほとんどなかった。

そして、ケールはテルジッチに説得され、2023年夏にさらに長身のストライカーを獲得することになった。それがニクラス・フュルクルグであり、彼は堅実な得点率を誇り、レアル・マドリードに敗れたチャンピオンズリーグ決勝進出にも貢献した。 さらに、このドイツ代表選手は2024年に移籍金をもたらした。わずか1年でウェストハム・ユナイテッドへ移籍した際のことだ（獲得額1725万ユーロ、売却額2700万ユーロ）。ケール時代の大きな功績として記憶に残るものではないが、少なくとも経済的にはかなり良い取引だった。

2023年、ケールに対して否定的に解釈され得たのは、当時FCバイエルンへ移籍したラファエル・ゲレイロの後任問題だった。新たな左サイドバックとしてラミー・ベンセバイニを獲得したのは、ケールが強く推した結果とされる。このアルジェリア人選手も確かに実力はあり、メンヒェングラートバッハから移籍金なしで加入したが、ゲレイロと比較すれば戦力ダウンだった。 さらに、当時ドルトムントはベンセバイニの代わりに、左サイドの選手としてアレハンドロ・グリマルドを獲得することもできたとされている。このスペイン人選手は、ケールらにオファーされていたようだ。BVBがこの機会を逃した後、グリマルドは周知の通りベンフィカからバイエル・レバークーゼンへ移籍金なしで移籍し、翌シーズン、同クラブのリーグ優勝への道のりで重要な役割を果たした。

2024年1月、ケールがイアン・マーツェンを獲得したことは、ある意味での認めの表れだった。マーツェンはベンセバイニよりもゲレイロのプレースタイルに明らかに近い左サイドバックだったからだ。そしてマーツェンの獲得はまさに正解だった。当時チェルシーからレンタル移籍してきたこのオランダ人選手は、即座にレギュラーの座を掴み、チャンピオンズリーグ決勝進出への道のりで重要な役割を果たした。 2024年夏、ドルトムントはジャドン・サンチョの場合と同様に、完全移籍を実現することはできなかった。ケールはサンチョとの契約において、スポーツ面でも感情面でも画期的な成果を上げた。彼はマンチェスター・ユナイテッドからファンに愛されるこの選手をレンタルでBVBに呼び戻し、多少の調整期間を経てサンチョはますます調子を上げ、サポーターを熱狂させた。しかし、半年後には彼は再び去らなければならなかった。