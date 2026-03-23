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FC Augsburg v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport
Oliver Maywurm

翻訳者：

大成功を収めたお買い得な補強――しかし、チャンピオンを導く英雄を獲得するチャンスを逃したことも：BVBのスポーツディレクター、セバスティアン・ケールが残した遺産

BVBで計21年余りを過ごしたセバスティアン・ケールが、ボルシア・ドルトムントに別れを告げる。スポーツディレクターとしてのケールは、どのような足跡を残したのか。その功績を振り返る。

日曜日の正午、ボルシア・ドルトムントがドイツサッカー界を驚かせた衝撃的なニュースが飛び込んだ。セバスティアン・ケルが即座にクラブを去り、今後BVBのスポーツディレクターを退任することになった。

「ボルシア・ドルトムントは私の人生の半分を共に歩んできた場所であり、この素晴らしいクラブには並々ならぬ愛着を抱いています。それでも、BVBにとっても私にとっても、新たな道を歩む時が来たという共通の認識に至りました」と、ケールは自身の退任について語った。今回の退任は、双方が夏までに体制を再構築するための十分な時間を確保できるよう、意図的に今このタイミングで実行されたものだ。 ケールは最近、ステファン・クンツの後任としてハンブルガーSVの新たなスポーツディレクターに就任するとの噂が流れていた。彼は、ドルトムントで同じく賛否両論のあるスポーツ担当取締役ラース・リッケンが務めるトップの座を狙っていると言われている。

2002年から2015年までBVBのユニフォームを身にまとい、選手としてボルシアに残したケールの功績は、とりわけ3度のドイツリーグ優勝（2002年、2011年、2012年）、 DFBポカール優勝（2012年）、そしてクラブ史上最も成功したチームの一つであり、伝説的な監督ユルゲン・クロップの下で熱狂を巻き起こしたチームのキャプテンとしての功績が挙げられる。2018年からは、長年にわたりスポーツディレクターを務めたミヒャエル・ツォルクの下で副責任者として経験を積み、2022年に遂にその座を引き継いだ。

それから3年半余りが経ち、今、一つの疑問が浮かび上がる。BVBにおけるスポーツディレクター、ケールの功績とは何だったのか？その総括である。

  • 2022年にゾルクがスポーツディレクターの職を退き、一つの時代が幕を閉じた際、ケールが後任としてその地位を引き継ぎ、公式にもより大きな責任を担うことになったが、その直前のドルトムントは平凡なシーズンを終えたばかりだった。 FCバイエルンに次ぐリーグ2位にはなったものの、チャンピオンズリーグでは、比較的突破しやすいグループ（アヤックス・アムステルダム、スポルティング・リスボン、ベシクタシュ）に属していたにもかかわらず、BVBは3位に終わり、決勝トーナメント進出を逃した。 さらに追い打ちをかけるように、ヨーロッパリーグに降格した後は、その準決勝ラウンドでグラスゴー・レンジャーズに敗れて早々に敗退し、DFBポカールでは当時2部リーグに所属していたFCザンクト・パウリに準々決勝で敗れ、そこで敗退した。

    そのため、マルコ・ローズ監督は就任からわずか1年で退任を余儀なくされた。後任のエディン・テルジッチは、2020/21シーズンに暫定監督としてDFBポカール制覇を成し遂げた、クラブに精通した指揮官として、ウェストファーレンのチームを再び成功の軌道に乗せることを期待された。 また、スポーツディレクターのレベルでは、ボルシアはゾルクの長期在任を経て、再び功績ある元選手を起用することを意図的に決断した。「もちろん、彼は大きな重責を担うことになるが、セバスティアンにはその任務に必要な資質が備わっていると確信している」と、当時の代表取締役ハンス＝ヨアヒム・ヴァツケはケールの昇進について強調した。

    スポーツ面での責任を担う中で、彼が最初に直面した大きな課題は、2022年夏、エリング・ハーランドの後継者獲得だった。ハーランドのマンチェスター・シティへの6000万ユーロの移籍は、すでに2022年5月に発表されていた。 ハーランドと同等のレベルの代替選手をBVBが獲得することは非現実的だったため、これは複雑な課題であった。セバスチャン・ハラーはドルトムントが獲得可能なストライカー候補の一人であり、3100万ユーロでクラブ史上2番目に高額な新戦力（1位はウスマン・デンベレの3500万ユーロ）となった。

    ハラーの獲得は理にかなっていた。当時28歳だったこのコートジボワール人選手は、サッカー選手として最も活躍できる年齢にあり、前シーズンにはアヤックス・アムステルダムでチャンピオンズリーグ8試合に出場して11ゴールを挙げ、リーグ戦では21ゴールを記録してチームをオランダリーグ優勝に導いていた。 彼は特に、チャンピオンズリーグのグループステージでウェストファーレンを相手に4-0で勝利した試合で、自身も1ゴールを決め、2アシストを記録するなど、BVBに対して即座に存在感を示した。さらに、ハラーはアイントラハト・フランクフルトでの2年間（2017年から2019年）の成功体験を通じて、ブンデスリーガを熟知していた。

    しかし悲劇的なことに、2022年夏、このストライカーは新クラブでの公式戦デビューを果たす前に、精巣がんの診断を受けたことは周知の通りだ。ケールら首脳陣はこの困難な時期、常にハラーを支え、幸いにも実現した彼の回復を辛抱強く待ち続けた。 そして、現在はFCユトレヒトでプレーするハラーは、数ヶ月に及ぶ苦難の時期を経てトップコンディションを取り戻し、優勝を目前にしていたシーズンの終盤において、重要な役割を果たした。 例えば、シーズン最終節の1つ前のアウクスブルク戦（3-0）では、試合の行方を決定づけると思われたこの一戦で、まず先制ゴールを決めて流れを引き寄せ、その後さらに重要な2点目を追加した。もし6日後のマインツとのトラウマ的なシーズン最終戦で、ハラーがPKを決めていれば、今日我々は「ケールがハランドの代役としてドルトムントの優勝の立役者を獲得した」と語っていたかもしれない。

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  • Borussia Dortmund v TSG Hoffenheim - BundesligaGetty Images Sport

    セバスティアン・ケールは、ニコ・シュロッターベックを獲得し、BVBにとって将来的にチームの象徴となり得る選手を手に入れた

    しかし事態は予想外の方向に進み、ハラーはBVBにおいて長期的なスポーツ面での成功を収めることはなかった。だが、彼ががんを患っていたことを考えれば、それはあくまで副次的な問題であり、この移籍を事実に基づいて評価することは、この話題の本質を捉えることにはならないだろう。むしろ、ケールが常に人間としてハラーを支え続けたという事実こそ、記憶に留めておくべきである。

    一方、ケールがスポーツディレクターとして迎えた最初の夏における2つ目の大きな課題は、移籍を希望していたマヌエル・アカンジの後任を確保することだった。このセンターバックが、わずか1年後にマンチェスター・シティのレギュラーとしてチャンピオンズリーグ、プレミアリーグ、FAカップの3冠を達成したことは、ドルトムントの立場からすれば、振り返ってみればかなり不運なことだった。しかし、この点についてケールを非難することはできない。

    BVBはアカンジを引き留めたかったが、スイス人選手は2023年に満了する契約の延長オファーを拒否し、新たな挑戦を求めていることをクラブ幹部に示唆していた。 そのため、ケールらは移籍金を確保するために、2022年夏にアカンジを売却せざるを得なかった。マンチェスターからは2000万ユーロが支払われ、これは以前ニコ・シュロッターベックをSCフライブルクに放出した際に支払った金額と、まさに同額であった。

    現在の守備の要であるシュロッターベックは、2022年5月、ゾルクがまだBVBのスポーツディレクターを務めていた時期に契約を結んだ。しかし、ケールは当然ながらこの移籍に深く関与しており、自身の過去を例に挙げてシュロッターベックを説得することに成功した。 「ニコの歩みは私自身のそれを思い出させる。私も彼と同じ年齢の若き代表選手として、フライブルクからBVBに加入したからだ」と、ケールはこの左利きの選手の獲得について語った。とりわけ、当時すでにFCバイエルン・ミュンヘンもシュロッターベックに目を付けていたと伝えられていることを考えると、この獲得はまさに大成功だったと言えるだろう。 26歳の彼はドルトムントでチームの象徴的存在となっており、ここ数ヶ月の交渉（当然ながらケール自身も重要な役割を担って参加していた）を経て、有力な関心を寄せるクラブがあるにもかかわらず、現在はBVBとの2027年満了の契約を延長する方向で考えているようだ。そして、将来再びタイトルを獲得するチームの顔となる可能性もある。

    2022年、ゾルクとケールはニクラス・ズーレをもう1人のセンターバックとして獲得した。バイエルン・ミュンヘンからシグナル・イドゥナ・パークへの移籍金なしでの移籍は、大きな快挙として称賛された。当然のことだ。結局のところ、ズーレは潜在能力において依然としてドイツ屈指のセンターバックの一人であり、移籍当時は代表チームのレギュラーだったからだ。 しかし、BVBでの活躍も見せたものの、4年間の在籍を経て、期待に応えられなかったという点で、彼は失望だったと言わざるを得ない。周知の通り、今夏、ズーレは移籍金なしでドルトムントを去ることになる。

  • BVB：セバスティアン・ケールは、レバークーゼンの優勝の立役者グリマルドを獲得するチャンスを逃したのか？

    ケールがゾルクを完全に抜きにして獲得した最初の2人の新戦力は、その後、全く異なる軌跡をたどることになった。2023年1月、彼はやや意外な動きとして、ユニオン・ベルリンからジュリアン・ライアーソンをわずか500万ユーロでドルトムントに迎え入れた。 ライアーソンが加入以来見せてきた安定感、そして今シーズンはセットプレーの精度とクロスの質が向上し、試合を左右する選手にまで成長したことを考えれば、ケールはBVBにまさに掘り出し物を手に入れたと言える。

    一方、ジュリアン・デュランヴィルは将来を嘱望されていた選手だったが、当時16歳だった彼は度重なる怪我の問題もあり、これまでその期待に応えることはできなかった。1月からはこの攻撃的才能がFCバーゼルへレンタル移籍し、スイスで定期的に出場機会を得ている。彼がいつかBVBでブレイクするという微かな希望は、依然として残っている。

    2023年夏、劇的な形で優勝を逃した後、ケールは再びチームを去ったスーパースターの穴埋めを迫られた。ジュード・ベリンガムは1億ユーロを超える巨額の移籍金でレアル・マドリードへ移籍し、そのうちの約6700万ユーロをスポーツディレクターはチーム体制の刷新に投資することになっていた。 その計画では、ベリンガムの後継者としての重責を、せいぜい2人の選手に分散させることを想定していた。ハランドの時と同じ問題があったからだ。つまり、ベリンガム級の完成された選手を獲得するチャンスは、ドルトムントには全くないということである。

    ケールは当初、メキシコ代表のエドソン・アルバレス（典型的な守備的ミッドフィルダー）の獲得を推進した。しかし、エディン・テルジッチ監督がエムレ・カンを起用することを望んだため、この取引は破談となり、一連の暴露報道によってケールの立場は世間の目において弱体化した。

    アルバレスではなく、3000万ユーロでフェリックス・ンメチャをベリンガムの代役として獲得したことは、彼がドルトムントで過ごした最初の2年間が波乱に満ちていたことを踏まえると、今では功を奏している。 ニコ・コヴァチ監督の下、この25歳の選手はボルシアの中盤において欠かせない存在となり、絶対的なキープレーヤーとなっている。さらに、ワールドカップにおけるドイツ代表でも重要な役割を果たす可能性がある。ケールは最近、多くのクラブからオファーを受けていたンメチャとの契約延長をまとめ上げた。ンメチャはシュロッターベックや他の数名の選手と共に、成功する未来の基盤を築く存在となり得る。

    ンメチャに加え、ベリンガムの後継者としての第2の柱として、マルセル・サビッツァーがバイエルン・ミュンヘンから1900万ユーロで加入した。しかし、このオーストリア人選手は、BVBでの3年近くの間、期待されたほどの影響力を発揮することはほとんどなかった。

    そして、ケールはテルジッチに説得され、2023年夏にさらに長身のストライカーを獲得することになった。それがニクラス・フュルクルグであり、彼は堅実な得点率を誇り、レアル・マドリードに敗れたチャンピオンズリーグ決勝進出にも貢献した。 さらに、このドイツ代表選手は2024年に移籍金をもたらした。わずか1年でウェストハム・ユナイテッドへ移籍した際のことだ（獲得額1725万ユーロ、売却額2700万ユーロ）。ケール時代の大きな功績として記憶に残るものではないが、少なくとも経済的にはかなり良い取引だった。

    2023年、ケールに対して否定的に解釈され得たのは、当時FCバイエルンへ移籍したラファエル・ゲレイロの後任問題だった。新たな左サイドバックとしてラミー・ベンセバイニを獲得したのは、ケールが強く推した結果とされる。このアルジェリア人選手も確かに実力はあり、メンヒェングラートバッハから移籍金なしで加入したが、ゲレイロと比較すれば戦力ダウンだった。 さらに、当時ドルトムントはベンセバイニの代わりに、左サイドの選手としてアレハンドロ・グリマルドを獲得することもできたとされている。このスペイン人選手は、ケールらにオファーされていたようだ。BVBがこの機会を逃した後、グリマルドは周知の通りベンフィカからバイエル・レバークーゼンへ移籍金なしで移籍し、翌シーズン、同クラブのリーグ優勝への道のりで重要な役割を果たした。

    2024年1月、ケールがイアン・マーツェンを獲得したことは、ある意味での認めの表れだった。マーツェンはベンセバイニよりもゲレイロのプレースタイルに明らかに近い左サイドバックだったからだ。そしてマーツェンの獲得はまさに正解だった。当時チェルシーからレンタル移籍してきたこのオランダ人選手は、即座にレギュラーの座を掴み、チャンピオンズリーグ決勝進出への道のりで重要な役割を果たした。 2024年夏、ドルトムントはジャドン・サンチョの場合と同様に、完全移籍を実現することはできなかった。ケールはサンチョとの契約において、スポーツ面でも感情面でも画期的な成果を上げた。彼はマンチェスター・ユナイテッドからファンに愛されるこの選手をレンタルでBVBに呼び戻し、多少の調整期間を経てサンチョはますます調子を上げ、サポーターを熱狂させた。しかし、半年後には彼は再び去らなければならなかった。

  • Sebastian KehlGetty Images

    BVB：セバスティアン・ケールの2024年の苦い失望

    2024年の春から夏にかけては、ケールにとって個人的にも職業的にもかなり厳しい時期だった。ハンス＝ヨアヒム・ヴァツケがスポーツ部門責任者の職を退いた後、彼がそのポストに就きたがっていたことは公然の秘密だ。 「私にとっては理にかなったステップだった」と、ケールは2024年3月、Sport1の番組『Doppelpass』で自身の野望について語っていた。しかし、2024年5月、ケールの代わりに、かつてのチームメイトであるラース・リッケンがユース部門責任者から新スポーツディレクターへと昇格した。

    さらに、ケールには、現在フォルトゥナ・デュッセルドルフのスポーツディレクターを務めるスヴェン・ミスリンタットが、スポーツ部門の責任を担う新たなパートナーとして配された。この体制は、おそらく最初から失敗が運命づけられていたものであり、すぐに不和を招き、2025年2月のミスリンタットの早期退任へとつながった。

    その時点で、ヌリ・シャヒンもすでに去っていた。BVBは2024年初頭にテルジッチのアシスタントコーチとして彼をクラブに呼び戻し、半年後にヘッドコーチに昇格させていたのだ。 この決定には、ボルシア時代を共に過ごしたサヒンを熟知するケールが、当然ながら大きく関与していた。「ヌリは非常に情熱的かつ熱心に取り組み、全力を尽くしてくれたが、ある時期から物事がうまく噛み合わなくなってしまった」と、ケールは2025年5月、Sport1の番組『Doppelpass』で認めざるを得なかった。

    BVBの成績が安定せず、チャンピオンズリーグ出場を逃す恐れがあったため、わずか半年ほどでサヒンは解任された。それにもかかわらず、ドルトムントの2024年夏の移籍市場は高く評価されていた。

    2年の遅れはあったものの、セルフー・ギラッシの加入により、ハランドの存在を少なくともある程度は忘れさせてくれるセンターフォワードがついに獲得された。さらにケールは、ヴァルデマール・アントン、マクシミリアン・バイアー、パスカル・グロスの3人のドイツ代表選手をドルトムントに招き入れた。 グロスは2026年初頭にブライトンへ戻ってしまったものの、振り返ってみればこれらはすべて良い補強だった。結局のところ、アントン、ベイヤー、ギラッシは現在、ボルシアにとって最も重要な選手たちの一人となっているからだ。ベイヤーのおかげで、2025年初頭にドニエル・マレンを2500万ユーロでアストン・ヴィラへ売却することが可能になった。 アントンは、2024年に契約更新されなかったクラブのアイコン、マッツ・フンメルスの重責を、少なくとも満足のいく形で引き継いだ。また、ギラシーは、いくつかの騒動や時折のスランプ期にもかかわらず、概して確実にゴールを量産している。

    さらに、ケールはサヒンに関する失敗を、コヴァチを監督に迎えることで挽回することに成功した。このクロアチア人監督は、昨シーズン、ドルトムントが最終的にチャンピオンズリーグ出場権を獲得できるようにし、チームを著しく安定させた。今シーズン、BVBはほぼ心配なくチャンピオンズリーグ出場権を確定させると見られている。

    とはいえ、直近の移籍市場では不運な出来事もあった。例えばヤン・クートーの場合、ドルトムントは2024年夏にマンチェスター・シティからレンタル移籍させた際、比較的早期に発動する買い取り義務条項を受け入れてしまった。その結果、BVBは、ウェストファーレンでの1年半余りの在籍期間中、決して安定したパフォーマンスを見せられず、主にローテーション要員に留まっているこの右サイドバックに対し、総額2500万ユーロの移籍金を支払わなければならなくなった。

    センターバックの層を厚くするため、昨夏にはアーロン・アンセルミノがチェルシーFCからレンタルで加入したが、わずか数試合の出場に留まったこのアルゼンチン人選手は、冬にはすでにブルーズへ戻され、さらにストラスブールへレンタル移籍することになった。一方、ダニエル・スベンソンとの契約は極めて称賛に値するお買い得だった。ドルトムントは彼に総額わずか800万ユーロを支払っただけで、彼は左サイドで「ミスター・信頼」となっている。

    さらに、BVBが将来ケールに深く感謝することになるかもしれない、かなり高額な移籍もいくつかある。例えば、ジョーブ・ベリンガムは昨夏、46歳のケールが最も獲得を望んでいた選手の一人だった。ボルシアは、この有望なミッドフィルダーを巡る争奪戦で名だたるライバルを退け、最終的に3050万ユーロの移籍金で獲得に成功した。 BVBでのベリンガムの最初の数ヶ月は、問題や概して物足りないパフォーマンスに彩られていたが、この20歳のポテンシャルは計り知れないものであり、最近ではその片鱗がますます頻繁に明らかになっている。ベリンガムの出場時間は増加し、安定感とチームへの貢献度も高まっている。ドルトムントは今後数年間、この若者に大きな喜びを見出せるかもしれない。

    これは、バックアップとして、そして中期的にはギラッシーの後継候補としてウルヴァーハンプトンから加入したファビオ・シルヴァにも当てはまる可能性がある。また、その卓越した才能を時折垣間見せるカーニー・チュクウェメカにも同様だ。もし彼が長期的に怪我に悩まされなければ、ケールが粘り強い努力の末、このミッドフィールダーをチェルシーからBVBへ完全移籍させることができたのは、価値のあることだったと言えるだろう。

    ケールの後任が誰であれ、ンメチャに続きシュロッターベックも契約延長を果たせば、BVBには高いクオリティと必要な厚みを兼ね備えたチームが整い、いくつかの質の高い補強を加えることで大きな目標を追求できるようになるだろう。ユリアン・ブラント、サリフ・オズカン、ズーレとの契約を更新しないという決定により、組織構造には小さな変革が必要となっている。 ドルトムントが新戦力の獲得において当面注力すべき点は、ブラントの代役となる決定力のある選手と、センターバックの層の厚さを確保し、かつスレーよりも攻撃参加に長けたもう1人のセンターバックだ。それ以外のすべては、カリム・アデイエミやギラッシーといったトップスターたちの去就がまだ決まっていないことにも左右される。

  • セバスティアン・ケールのプロ選手および役員としての経歴


    期間

    役割

    所属クラブ

    1998年から2000年

    選手

    ハノーファー96

    2000年～2002年

    選手

    SCフライブルク

    2002年～2015年

    選手

    ボルシア・ドルトムント

    2018年～2022年

    ライセンス部門責任者

    ボルシア・ドルトムント

    2022年～2026年3月

    スポーツディレクター

    ボルシア・ドルトムント


ブンデスリーガ
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シュトゥットガルト
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BVB