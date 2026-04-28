「大惨事」への恐怖：FCシャルケ04を悩ませる大きな懸念と「悪夢のようなシナリオ」

昇格が決まった瞬間に何千人ものファンがピッチに乱入すれば、それは「悪夢のようなシナリオ」になるだろう。2022年の苦い記憶がよみがえる。当時シャルケはFCザンクト・パウリを0－2から3－2で逆転し、ブンデスリーガ昇格を決めた。 しかし、その喜びはつかのまだった。

この際、9人が重傷を負った。警察幹部は「未然に防げた大惨事の兆候だった」と語った。

土曜の試合で勝っても同じ事態が起こらないよう、シャルケ04は『Bild』紙によると、抜本策を導入。クラブは今週中にファンへピッチ乱入を公式に禁止し、違反すれば祝賀会を即中止すると警告。その場合、選手や関係者は地下通路へ直ちに退避する。