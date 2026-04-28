『ビルト』紙によると、FCシャルケ04は降格圏のフォルトゥナ・デュッセルドルフとの昇格かけの一戦を控え、大きな懸念を抱いている。同紙は、シャルケが勝利してブンデスリーガに復帰した場合、いかなる状況でもサポーターのピッチ乱入を阻止すると報じた。
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「大惨事」への恐怖：FCシャルケ04を悩ませる大きな懸念と「悪夢のようなシナリオ」
昇格が決まった瞬間に何千人ものファンがピッチに乱入すれば、それは「悪夢のようなシナリオ」になるだろう。2022年の苦い記憶がよみがえる。当時シャルケはFCザンクト・パウリを0－2から3－2で逆転し、ブンデスリーガ昇格を決めた。 しかし、その喜びはつかのまだった。
この際、9人が重傷を負った。警察幹部は「未然に防げた大惨事の兆候だった」と語った。
土曜の試合で勝っても同じ事態が起こらないよう、シャルケ04は『Bild』紙によると、抜本策を導入。クラブは今週中にファンへピッチ乱入を公式に禁止し、違反すれば祝賀会を即中止すると警告。その場合、選手や関係者は地下通路へ直ちに退避する。
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シャルケ04、昇格決定戦に備え警備と警察を強化
ピッチへの乱入を防ぐため、警備員と警察官を大幅に増員する方針だ。警察広報のトーマス・ノヴァチク氏が『ビルト』紙に間接的に認めた。クラブは全員の安全を確保し、乱入を防ぐ措置を講じたいと考えている。 警察は危険を未然に防ぐためスタジアム内に待機するが、生命や身体に危険が及ぶ場合のみ介入し、負傷者を絶対に防ぐ」と語った。
ピッチへの乱入が起きれば、クラブは多額の罰金と最大25万ユーロの芝張り替え費用を負担する恐れがある。
とはいえ、まずは第32節のホームゲームでフォルトゥナを破り、昇格を決めなければならない。フォルトゥナは降格圏脱出へ必死だ。金曜に4位のディナモ・ドレスデンに3－1で勝ち、勢いをつけてシャルケへ乗り込む。
序盤は昇格候補とされたが、現在は3部降格を回避するために戦っており、金曜日には後半戦4位のディナモ・ドレスデンに3-1で勝利した。 シャルケ戦で勝ち点1でも奪えれば、最終節SVエルバースベルク戦やフュルト戦を控えるなか、貴重なボーナスとなる。