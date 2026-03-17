「大惨事だ！」――リヨンが10人のル・アーヴルに勝利できず、エンドリックが元フランス代表監督から再び痛烈な批判を浴びる

冬の移籍市場でマドリードからリヨンへレンタル移籍して以来、19歳のエンドリックは、リーグ・アンでのデビュー当初に見せた圧倒的な活躍を維持するのに苦戦している。このストライカーは1月のメス戦でセンセーショナルなハットトリックを決め、ファンを魅了したが、その後のパフォーマンスは規律の乱れや得点力の低下に悩まされており、最近ではナント戦でレッドカードを受けるなど、精彩を欠いている。 その不満は、リヨンがル・アーヴルと対戦した直近の試合で限界に達した。パウロ・フォンセカ監督率いるチームは数的優位を活かせず、結局0-0の引き分けに終わっている。この決定力不足は、エンドリックがブラジル代表の最新合宿に招集されたにもかかわらず、欧州サッカーのフィジカル面や守備面での要求に適応できていないと主張する批判派に、新たな弾みを与えている。