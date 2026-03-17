Getty Images
翻訳者：
「大惨事だ！」――リヨンが10人のル・アーヴルに勝利できず、エンドリックが元フランス代表監督から再び痛烈な批判を浴びる
ローヌ地方で賛否両論を呼ぶ人物
冬の移籍市場でマドリードからリヨンへレンタル移籍して以来、19歳のエンドリックは、リーグ・アンでのデビュー当初に見せた圧倒的な活躍を維持するのに苦戦している。このストライカーは1月のメス戦でセンセーショナルなハットトリックを決め、ファンを魅了したが、その後のパフォーマンスは規律の乱れや得点力の低下に悩まされており、最近ではナント戦でレッドカードを受けるなど、精彩を欠いている。 その不満は、リヨンがル・アーヴルと対戦した直近の試合で限界に達した。パウロ・フォンセカ監督率いるチームは数的優位を活かせず、結局0-0の引き分けに終わっている。この決定力不足は、エンドリックがブラジル代表の最新合宿に招集されたにもかかわらず、欧州サッカーのフィジカル面や守備面での要求に適応できていないと主張する批判派に、新たな弾みを与えている。
- Getty Images Sport
ドメネクによる痛烈な「大失敗」との評
『L'Equipe du Soir』にコメンテーターとして出演したドメネクは、このブラジル人選手に対して容赦ない批判を浴びせた。「彼ら［リヨン］にはもうストライカーがいない」と、ドメネクはル・アーヴル戦での引き分けについて語る中で憤りを露わにした。 「エンドリック……シュートを打ったり、ドリブルを試みたりする。オープンプレーでは全く役に立たない。10回中9回はボールを失う。そして、チームがうまくいっていない時に、ロマン・ヤレムチュクを投入する。これは惨事だ、信じられない。」
レアルからレンタル移籍中の選手に対する2度目の激しい非難
ドメネクがマドリードの若手スターを批判したのは今回が2度目だ。2月にリヨンがストラスブールに1-3で敗れた後、このベテラン監督は、守備への貢献や戦術的意識が欠けているとして、再びこのフォワードを「役に立たない」と評した。「彼は本当に交代させるべきだった。ピッチ上で全く役に立たず、何の解決策も示せなかった。 リヨンは少し期待外れだった。特にエンドリックはね」と彼は語った。「すべての攻撃陣は、しっかりとした守備の仕事をこなし、解決策を提示し、少しは奥行きを持たせなければならない。彼はそのどれ一つとしてやっていなかった。」
- AFP
重要な時期が迫っている
リヨンとエンドリックにとって、周囲の批判を黙らせるための重要な局面が訪れている。フォンセカ監督は、この10代の選手を攻撃の軸として起用し続けるか、あるいはここ数週間不振に陥り、全大会を通じて過去6試合未勝利となっている攻撃陣を活性化させるためにメンバーをローテーションさせるか、決断を迫られている。 リヨンが、ヨーロッパリーグ決勝トーナメント1回戦のセルタ・ビーゴとの第2戦、そして日曜日のリーグ・アンでのASモナコ戦を皮切りに、一連の重要な試合に臨む中、エンドリックの精神力が試されることになる。
広告