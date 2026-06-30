Getty Images Sport
翻訳者：
「大怪我」――デクラン・ライスが、2026年ワールドカップのグループステージ（ベスト32）でコンゴ民主共和国と対戦するイングランド代表を控え、怪我の状況を報告。
怪我の懸念は解消された
ライス選手は、パナマ戦を欠場したのは故障ではなく予防措置だったと説明し、体調への懸念を払拭した。ガーナ戦でふくらはぎに強い打撃を受け、数日間腫れがあったため出場を見送られた。
カンザスシティで取材に応じたライスは「問題ない。ハムストリングに軽い違和感はあるが、トレーニングも試合もできているので心配はない」と説明した。
さらに彼は次のように付け加えた。「ガーナ戦の最後の1分間にふくらはぎを打撲したんだ。相手に強烈にぶつかられて、文字通り3日間ほどふくらはぎがパンパンに腫れ上がった。ただ不運だっただけさ。実際にはふくらはぎ自体の問題ではなかった。体調管理はしっかりできているし、気分も良く、コンディションも万全で、体力もあるよ」
- Getty Images Sport
神経痛の管理
元ウェストハム主将は、12月以来続く神経痛について率直に語った。アーセナルがプレミアリーグを制した時期と重なるこの痛みは、予期せず再発しても世界舞台でパフォーマンスを維持できると彼は主張する。
「この痛みはサッカーをしている時だけではない」とライスは語る。「家で座っていても足に鋭い痛みが走る。これまで経験したことがないので、自分にとっては珍しいことだ。できるだけ休養を取ろうとしているが、昨シーズンは試合を最優先していた。 体が少しショックを受けたからだと思います。シーズン終盤は痛みが和らいでいました。これからも管理が必要です。」
戦術をめぐる議論とスコールズへの批判
代表入りを争うライスは、先発の座を巡って議論の的になっている。マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ポール・スコールズは、イングランドがフランスやアルゼンチンに追いつくには、トゥヘル監督がライスを外し、攻撃的なアンダーソンを起用すべきだと主張する。
グループリーグで本調子を出せなかったイングランド中盤は慎重すぎたとし、「デクラン・ライスとエリオット・アンダーソンの競争で、自分はアンダーソンを選ぶ」と、同国ポッドキャスト『The Good, The Bad & The Football』で語った。
- Getty Images Sport
過酷な戦いに備えよう
外部からの雑音や出場停止のリスクで休養したものの、ライスは依然として「スリー・ライオンズ」の要だ。パナマ戦を欠場したのは戦術的な判断で、警告1回で出場停止になる可能性があったと強調した。また、米国遠征でトゥヘル監督が採用した選手ローテーションを全面的に支持している。
「特定の相手に起用できる選手がいるなら、私が時折欠場しても構わない。チームが勝ち続けてくれることが大切だ」とライスは語った。「もちろん全試合に出たいが、それはチームのためだ。 先日も、ふくらはぎの調子が良くなく、イエローカードも1枚持っていた。もう1枚もらえば次の試合に出られなくなる状況だった。だから、他の選手に出場機会を与えるためなら、たまに試合を欠場しても構わない。泣き言を言うタイプではない。チームを応援し、みんなに活躍してほしい。」