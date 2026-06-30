ライス選手は、パナマ戦を欠場したのは故障ではなく予防措置だったと説明し、体調への懸念を払拭した。ガーナ戦でふくらはぎに強い打撃を受け、数日間腫れがあったため出場を見送られた。

カンザスシティで取材に応じたライスは「問題ない。ハムストリングに軽い違和感はあるが、トレーニングも試合もできているので心配はない」と説明した。

さらに彼は次のように付け加えた。「ガーナ戦の最後の1分間にふくらはぎを打撲したんだ。相手に強烈にぶつかられて、文字通り3日間ほどふくらはぎがパンパンに腫れ上がった。ただ不運だっただけさ。実際にはふくらはぎ自体の問題ではなかった。体調管理はしっかりできているし、気分も良く、コンディションも万全で、体力もあるよ」