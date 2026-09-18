今回の契約延長案を推し進める最大の理由は、ドゥエの給与をトップチーム内で高まった立場にただちに見合う水準へ引き上げたいというPSGの意向にある。レンヌの下部組織出身である同選手は、短期間で先発ローテーションの重要な一員へと成長しており、その進歩に報いるため、クラブ首脳陣は迅速かつ先手を打つ形で動いている。

クラブの意思決定者たちは、攻撃的MFに対して正式に「大幅な」昇給を提示したと認めた。そして、その主な目的は「チーム内での重要性に見合った報酬を与えることだ」と説明している。この大幅な待遇改善は、フランス代表である同選手がパリSG首脳部からいかに高く評価されているかを明確に示している。