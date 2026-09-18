AFP
翻訳者：
大幅昇給へ！PSGがデジレ・ドゥエに巨額の新契約を提示
スターの長期的な将来を確保へ
パリ・サンジェルマンは、ドゥエとの高額な新たな長期契約に向けた交渉を正式に開始した。『L'Equipe』の報道によると、欧州王者として連覇中の同クラブは、21歳のドゥエに対し、2032年6月までパルク・デ・プランスに残留する大型契約を提示したという。
ドゥエの現行契約は2029年夏まで満了を迎えないが、フランスの強豪はそれよりかなり早い段階でこの攻撃的MFを確保したい考えだ。今季はすでにリーグ・アンで4試合に出場しており、エンリケの戦術システムにおいて信頼できる選択肢としての地位を確固たるものにしている。
- getty
大幅かつ当然の昇給を提示へ
今回の契約延長案を推し進める最大の理由は、ドゥエの給与をトップチーム内で高まった立場にただちに見合う水準へ引き上げたいというPSGの意向にある。レンヌの下部組織出身である同選手は、短期間で先発ローテーションの重要な一員へと成長しており、その進歩に報いるため、クラブ首脳陣は迅速かつ先手を打つ形で動いている。
クラブの意思決定者たちは、攻撃的MFに対して正式に「大幅な」昇給を提示したと認めた。そして、その主な目的は「チーム内での重要性に見合った報酬を与えることだ」と説明している。この大幅な待遇改善は、フランス代表である同選手がパリSG首脳部からいかに高く評価されているかを明確に示している。
パリでの生活にすっかりなじむ
ドゥエが将来有望な国内タレントから、エンリケ体制の主力へと急速に変貌を遂げたことは、実に見事というほかない。21歳のこのアタッカーは、攻撃面での結果と高い汎用性によって、国内と欧州の舞台で求められるPSGのプレースタイルに自然に適応している。
パリ・サンジェルマンほどの規模を誇るクラブで、これほど重要な役割を担うのは決して簡単なことではない。選手と指揮官の間に築かれた相互の信頼関係が、今回の契約交渉を加速させる上で重要な役割を果たしており、クラブ首脳陣も最も重要な資産の一人を守ろうとしている。
- Getty Images Sport
交渉は現在も続いている
ボールは今や完全にドゥエ側に委ねられているが、あらゆる兆候は迅速かつ前向きな決着を示している。フランス代表の同選手は首都での生活に非常に満足していると報じられており、クラブのスポーツ面のプロジェクトにも強くコミットしていることから、パリで長期的に腰を据える意思を明確に示している。
選手とクラブが将来に向けて全く同じビジョンを共有していることから、最終合意は遅滞なくまとまると広く見られている。ひとまずドゥエはピッチ上のプレーに集中し、PSGはリーグ・アン最初の4試合で1勝しか挙げられていない中、順位表を駆け上がることを目指す。
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